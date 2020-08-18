Отложенный приговор. Фотомодели дали 4 года за кражу 22 миллионов, но она не сядет в тюрьму

17 августа Пресненский суд Москвы вынес приговор фотомодели Ольге Синтюревой и ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву. Обоим назначили по четыре года колонии общего режима, однако девушка сидеть не будет. Ей дали отсрочку почти на 14 лет, так как три месяца назад она родила дочь и воспитывает ее одна. Но и позже Синтюрева уже, вероятно, не сядет. Почему — узнал «360».

Ошибка освещения

Адвокат модели Александр Гофштейн объяснил «360», что сейчас дело подается не вполне правильно. Из-за того, что на самом суде журналистов практически не было, многие СМИ пишут о том, что на четыре года девушку осудили за кражу и организацию избиения бывшего бойфренда — депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Жигарева.

Ольга Синтюрева обвинялась по трем статьям УК: в краже, в принуждении потерпевшего к отказу от дачи показаний (это в СМИ и называют организацией избиения — прим. ред.) и в клевете. Из трех вменявшихся ей преступлений по двум она признана невиновной и оправдана Александр Гофштейн адвокат Ольги Синтюревой.

При этом сейчас за Синтюревой, по словам ее адвоката, признано право на реабилитацию — она может подать жалобу и потребовать компенсацию из-за необоснованного обвинения в совершении двух уголовных преступлений.

«Но совершенно не факт, что она будет это требовать, потому что сейчас она занята только одним — она в одиночку воспитывает трехмесячного ребенка», — добавил Гофштейн.

Виновна, но сидеть не будет

Приговор — четыре года колонии общего режима — вынесен Синтюревой за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Жигарева. Аналогичный приговор вынесен ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву, который и взломал сейф. Однако, в отличие от Дудаева, сидеть фотомодели не придется.

По достижении ребенком 14-летнего возраста суд освобождает осужденную от отбывания наказания со снятием судимости. То есть если она до достижения ребенком 14 лет не совершит нового преступления, она считается несудимой и вся эта история уходит в прошлое Александр Гофштейн адвокат Ольги Синтюревой.

Жигарев и его знакомый, известный бизнесмен Александр Краюшкин, которому принадлежала часть похищенных денег, также потребовали компенсации. Жигареву присудили вернуть 325 тысяч за моральный ущерб, а Краюшкину — 22,5 миллиона. Платить Синтюревой и Дудаеву придется вместе.

Ребенок как отсрочка

Адвокат по уголовным делам, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский рассказал «360», что вынесенный приговор и так можно считать довольно жестким в соответствии с российской карательной правоприменительной практикой.

«Четыре года колонии для ранее не судимой женщины, положительно характеризующейся, — это больше чем достаточно», — считает он.

При этом «отсроченные приговоры» выносят не так редко, хотя, по словам Аграновского, при Советском Союзе их было в разы больше.

Это распространенная технология, адвокаты шутят, что привлечение женщин к уголовной ответственности стимулирует рождаемость Дмитрий Аграновский адвокат по уголовным делам, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

Такие приговоры можно сравнить с условным осуждением, и это не только российская, но и мировая практика, уверен Аграновский. Действует отсрочка только для беременных женщин или единственного родителя ребенка, не достигшего 14 лет, объяснил «360» адвокат и бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов.

«Есть исключения: если это преступление против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14 лет, или тяжкое или особо тяжкое преступление. Но вынесение решения с отсрочкой — это право судьи, а не обязанность», — добавил он.

Гривцов заметил, что после того, как отсрочка истечет и ребенку исполнится 14 лет, Синтеревой могут отменить наказание полностью, а могут дать более мягкое, например, штраф.

«По истечении срока осужденного либо освобождают от наказания, либо заменяют на более мягкий вид наказания, на штраф, например. Но это все уже на судебное усмотрение, зависит от поведения осужденного и обстоятельств дела», — заключил он.