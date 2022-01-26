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    26 января 2022, 14:34

    Ковид уже не тот. Главные отличия «омикрона»

    «Омикрон» изменил основные симптомы ковида: важные отличия

    Татьяна Струкова

    В России который день отмечают беспрецедентный рост заболеваемости ковидом. Но по сравнению с началом пандемии изменилось не только число больных, но и симптомы. Становится иным и подход к лечению и рекомендациям заболевшим и контактировавшим. О главных переменах — в материале «360».

    Ковид уже не тот. Главные отличия «омикрона»

    Масса госпитализаций

    По данным оперативного штаба, по состоянию на 26 января за последние сутки выявили 74 692 новых случая заражения, 12 226 человек попали в больницы — это порядка 16% заболевших. При этом 25 января госпитализировали почти 19% от всех новых случаев, а 24 января — всего 9%. Статистика на официальном сайте оперштаба начинается от 20 января — тогда в больницы попали 23% новых зараженных.

    В Москве за сутки заболели 19 856 человек, из них 1188 госпитализированы (5,9%). В Подмосковье выявили 6709 случаев, в больницы при этом попали 604 человека (9%).

    Пока говорить о том, что пациенты с ковидом стали чаще оставаться на амбулаторном лечении, рано. Но власти и медики отмечают колоссально увеличившуюся нагрузку на поликлиники.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в столице за две недели число заболевших увеличилось вдвое, а нагрузка на поликлиники — в четыре раза.

    В Подмосковье рассказали о взрывном росте вызовов врачей на дом: если раньше за сутки за этой услугой в поликлиники обращались в среднем шесть тысяч человек, то 24 января зафиксировали пиковое значение — 66 тысяч звонков.

    Новые меры борьбы с ковидом

    Чтобы люди могли получить необходимую медицинскую помощь, в Подмосковье изменили график работы поликлиник — теперь они открыты с 08:00 до 20:00 без выходных.

    В Москве из-за участившихся случаев ковида у несовершеннолетних на три недели приостановили плановую госпитализацию в детские больницы. Не коснутся изменения только пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

    Минздрав выпустил очередные методические рекомендации — в них добавили инструкции не только для врачей, но и для простых россиян, чтобы они могли сами сориентироваться, когда можно лечиться дома, а когда необходимо обратиться за помощью. Таким образом власти надеются снизить число вызовов на дом.

    Изменились и правила карантина для контактировавших с заболевшими. Теперь, если у человека нет симптомов вирусного заболевания, ему нужно соблюдать самоизоляцию всего неделю, а не две. ПЦР-тест тоже брать не будут, если нет симптомов ковида.

    Департамент здравоохранения Москвы призвал горожан обращаться к дежурному врачу в поликлинику, а не вызывать скорую или специалиста на дом, если есть симптомы ОРВИ, но температура ниже 38 градусов. С такой же рекомендацией выступил Минздрав Московской области.

    При высокой температуре россиянам советуют принимать жаропонижающие, но в небольших количествах, а при других симптомах ОРВИ — промывать нос соляным раствором и почаще полоскать горло. Принимать антибиотики без назначения врача нельзя — это только усугубит состояние.

    С 9 ноября 2021 года привитые или переболевшие в последние полгода россияне могут не соблюдать самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, если у них нет симптомов. Об этом напомнил «Коммерсант».

    Разница в симптомах

    Уханьский вариант коронавируса, который распространился по миру в 2020 году и вызвал пандемию, сильно отличается от «омикрона», стремительно захватывающего страны сейчас. Если раньше главными симптомами ковида были кашель, затрудненное дыхание, утрата обоняния и вкуса, то теперь на первый план вышли сильный насморк, высокая температура, иногда боль и першение в горле.

    «Омикрон» быстрее развивается — пневмония проявляется уже на третий день, а не на седьмой, как раньше. Инкубационный период вируса тоже сократился — до двух-пяти дней, поэтому россиянам и разрешили меньше сидеть на карантине в случае контакта с заболевшими.

    По первым симптомам «омикрон» очень похож на обыкновенный грипп, но температура держится дольше. Также может проявляться глухота, головокружение и слабость, заявил «Газете.ru» врач Александр Эдигер.

    «При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно (максимум на второй день) и длятся неделями», — приводит его слова издание.

    Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik добавил, что для «омикрона» также характерны длительные головные боли. Все еще часто встречается расстройство желудка.

    Главный врач городской клинической больницы имени О​​​. М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале подчеркнул, что пациенты с ковидом чаще жалуются на боли в мышцах и глазных яблоках, а анализы все реже показывают риск тромбов. У вакцинированных по-прежнему заболевание протекает легче.