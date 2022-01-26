Ковид уже не тот. Главные отличия «омикрона»

В России который день отмечают беспрецедентный рост заболеваемости ковидом. Но по сравнению с началом пандемии изменилось не только число больных, но и симптомы. Становится иным и подход к лечению и рекомендациям заболевшим и контактировавшим. О главных переменах — в материале «360».

Масса госпитализаций

По данным оперативного штаба, по состоянию на 26 января за последние сутки выявили 74 692 новых случая заражения, 12 226 человек попали в больницы — это порядка 16% заболевших. При этом 25 января госпитализировали почти 19% от всех новых случаев, а 24 января — всего 9%. Статистика на официальном сайте оперштаба начинается от 20 января — тогда в больницы попали 23% новых зараженных.

В Москве за сутки заболели 19 856 человек, из них 1188 госпитализированы (5,9%). В Подмосковье выявили 6709 случаев, в больницы при этом попали 604 человека (9%).

Пока говорить о том, что пациенты с ковидом стали чаще оставаться на амбулаторном лечении, рано. Но власти и медики отмечают колоссально увеличившуюся нагрузку на поликлиники.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в столице за две недели число заболевших увеличилось вдвое, а нагрузка на поликлиники — в четыре раза.

В Подмосковье рассказали о взрывном росте вызовов врачей на дом: если раньше за сутки за этой услугой в поликлиники обращались в среднем шесть тысяч человек, то 24 января зафиксировали пиковое значение — 66 тысяч звонков.

Новые меры борьбы с ковидом

Чтобы люди могли получить необходимую медицинскую помощь, в Подмосковье изменили график работы поликлиник — теперь они открыты с 08:00 до 20:00 без выходных.

В Москве из-за участившихся случаев ковида у несовершеннолетних на три недели приостановили плановую госпитализацию в детские больницы. Не коснутся изменения только пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Минздрав выпустил очередные методические рекомендации — в них добавили инструкции не только для врачей, но и для простых россиян, чтобы они могли сами сориентироваться, когда можно лечиться дома, а когда необходимо обратиться за помощью. Таким образом власти надеются снизить число вызовов на дом.

Изменились и правила карантина для контактировавших с заболевшими. Теперь, если у человека нет симптомов вирусного заболевания, ему нужно соблюдать самоизоляцию всего неделю, а не две. ПЦР-тест тоже брать не будут, если нет симптомов ковида.

Департамент здравоохранения Москвы призвал горожан обращаться к дежурному врачу в поликлинику, а не вызывать скорую или специалиста на дом, если есть симптомы ОРВИ, но температура ниже 38 градусов. С такой же рекомендацией выступил Минздрав Московской области.

При высокой температуре россиянам советуют принимать жаропонижающие, но в небольших количествах, а при других симптомах ОРВИ — промывать нос соляным раствором и почаще полоскать горло. Принимать антибиотики без назначения врача нельзя — это только усугубит состояние.

С 9 ноября 2021 года привитые или переболевшие в последние полгода россияне могут не соблюдать самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, если у них нет симптомов. Об этом напомнил «Коммерсант».

Разница в симптомах

Уханьский вариант коронавируса, который распространился по миру в 2020 году и вызвал пандемию, сильно отличается от «омикрона», стремительно захватывающего страны сейчас. Если раньше главными симптомами ковида были кашель, затрудненное дыхание, утрата обоняния и вкуса, то теперь на первый план вышли сильный насморк, высокая температура, иногда боль и першение в горле.

«Омикрон» быстрее развивается — пневмония проявляется уже на третий день, а не на седьмой, как раньше. Инкубационный период вируса тоже сократился — до двух-пяти дней, поэтому россиянам и разрешили меньше сидеть на карантине в случае контакта с заболевшими.

По первым симптомам «омикрон» очень похож на обыкновенный грипп, но температура держится дольше. Также может проявляться глухота, головокружение и слабость, заявил «Газете.ru» врач Александр Эдигер.

«При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно (максимум на второй день) и длятся неделями», — приводит его слова издание.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik добавил, что для «омикрона» также характерны длительные головные боли. Все еще часто встречается расстройство желудка.

Главный врач городской клинической больницы имени О​​​. М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале подчеркнул, что пациенты с ковидом чаще жалуются на боли в мышцах и глазных яблоках, а анализы все реже показывают риск тромбов. У вакцинированных по-прежнему заболевание протекает легче.