Открытое небо для аэропорта Пулково. Вот почему российские авиакомпании «на измене»

Минтранс определил список стран, куда иностранные авиакомпании смогут летать из Пулково в режиме открытого неба с 1 января 2020 года. Однако ФАС усмотрела признаки разделения рынка в этом решении, чем, получается, согласилась с российскими перевозчиками. Они оказались «собаками на сене», и вот почему.

В список Минтранса вошли 30 европейских стран, в которые иностранные перевозчики смогут возить людей из петербургского Пулково в режиме открытого неба, получив седьмую степень свободы. Против введения этой схемы выступили российские авиакомпании, которые указали на риск появления неравной конкуренции.

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Без ограничений компании смогут летать в том числе в Бельгию, Данию, Ирландию, Исландию, Латвию, Литву, Люксембург, Македонию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

С определенными ограничениями перевозчики смогут летать в Австрию, Великобританию, Болгарию и Чехию. Кроме того, авиакомпании смогут организовывать рейсы во все немецкие города (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга), испанские (кроме Барселоны и Малаги), итальянские (кроме Рима и Милана), кипрские (кроме Ларнаки и Пафоса) и французские (кроме Парижа и Ниццы).

В списке стран для открытого неба в Пулково ФАС увидела признаки раздела рынка и пообещала принять меры реагирования.

В пресс-службе Пулково ответили «360», что аэропорт не может комментировать ситуацию, пока нет официального заявления.

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Плюс для Пулково, минус для перевозчиков

Эксперт комитета Государственной думы по транспорту Роман Гусаров в беседе с «360» заявил, что для аэропорта Пулково статус открытого неба — это огромный плюс, поскольку он может путем привлечения множества авиаперевозчиков построить свою собственную широкую маршрутную сеть. Это означает не только увеличение пассажиропотока между парами городов, но и привлечение большого транзитного потока туристов. Более того, Пулково сможет даже составить конкуренцию и московским аэропортам.

Однако режим в Пулково — проблема для отечественных перевозчиков. Гусаров привел в пример гипотетическую ситуацию, когда, например, «Аэрофлот» везет китайского туриста в Прагу через московский аэропорт Шереметьево. Китайский турист летит в Москву «Аэрофлотом», потом пересаживается на рейс «Аэрофлота» и летит в Прагу. Это удобно — один билет, одна авиакомпания. По такому же принципу турист летит обратно.

Если в Пулково придут компании из других стран, то может сложиться ситуация, что китайская авиакомпания будет везти пассажира до Пулково, а потом какая-то ирландская — в Прагу. Получается, Пулково-то работает, а где доход нашей гражданской авиации? Мы же не можем заставить иностранные компании стыковаться с нашими Роман Гусаров.

В любом случае, считает Гусаров, Пулково будет отстаивать свои права и достижения.

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Допуск иностранцев критически важен

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Глава аналитической службы и исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев по просьбе «360» объяснил, в чем плюсы режима в Пулково и минусы для отечественных перевозчиков.

По его словам, для российских авиаперевозчиков сложившаяся ситуация имеет определенные риски, связанные с тем, что в одночасье на рынок могут заявиться многочисленные конкуренты, в том числе компании, работающие по схеме лоукост.

Они могут занять часть рынка и отобрать клиентов у российских перевозчиков. Минтранс сделал мудро, что предложил компромиссный вариант, ограничив маршруты, по которым могут летать иностранные компании. Эти меры помогут защитить интересы российских перевозчиков, считает Пантелеев.

У меня складывается ощущение, что все-таки в том или ином формате инициатива будет организована, несмотря на позицию антимонопольного ведомства Олег Пантелеев.

Реализация инициативы по допуску на комфортной основе иностранных перевозчиков для Пулково является критически важной. Она не только увеличит пассажиропоток, но и будет полезна для Санкт-Петербурга, который получает концессионные платежи от оператора аэропорта. Кроме того, приток туристов — мечта любого города.

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Собаки на сене

Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал «360», что аэропорт Пулково долго добивался того, чтобы в нем появился базовый перевозчик. Однако базового перевозчика до сих пор в авиагавани нет, потому что мало разместить несколько воздушных судов и назваться базовым.

Базовый перевозчик — тот, кто развивает хаб через аэропорт. Но ни одна из российских авиакомпаний за те годы, которые прошли с начала модернизации аэропорта, не проявила желание выстроить там модель хаба. Без этой модели аэропорт получает очень мало прибыли.

Отчаявшись добиться от российских перевозчиков интереса к Пулково, Пулково стал бороться за иностранных, поэтому у российских перевозчиков такая позиция «собаки на сене» была: мы против того, чтобы иностранцы летали в Пулково, но и не хотим сами в Пулково развиваться Федор Борисов.

Борисов уверен, что если власти хотят развить аэропорт, то режим седьмой степени должен быть безусловно. Если же авиакомпании так заинтересованы в аэропорту Пулково, то должны быть анонсированы не просто пожелания, а планы по развитию Пулково как узлового аэропорта.