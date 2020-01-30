Открыт новый тип северного сияния. И это очень красиво

Финские астрономы-любители заметили на небе северное сияние, оказалось, что такого мировые ученые еще не видели. Новый вид назвали «дюнами» из-за волнообразной формы свечения.

На самом деле открытие могло произойти раньше — еще несколько лет назад финские астрономы-любители впервые увидели странное полярное сияние, сейчас же на него обратила внимание физик Минна Палмрот из университета Хельсинки.

Много времени ученые потратили на то, чтобы узнать, как и почему образуются такое свечение. Это было особенно важным из-за того, что ни в одну существующую категорий атмосферных свечений «дюны» не вписывались. Всего такие сияния ученым удавалось увидеть всего семь раз.

По словам ученой, «дюны» образуются на высоте около 100 километров над землей, в верхней части мезосферы, когда потоки атомов кислорода в атмосфере начинают взаимодействовать с солнечным ветром.

«При этом плотность кислорода сильно колеблется, что и дает волнообразный, похожий на песчаные дюны эффект сияния», — пояснила она изданию Science Alert.

Три года назад, в 2017-м году, астрономы-любители из Alberta Aurora Chasers также сообщали о другом открытии — они обнаружили новую разновидность атмосферных явлений — «Стиве». Он отличался от всех видов полярных сияний узкими лентами зеленого и фиолетового свечения.

Открытие вызвало небывалое волнение, хотя по сути полярным сиянием оно не являлось. Ученые выяснили, что это особый вид свечения атмосферы, когда заряженные частицы проходят через ионосферу Земли.

Физик вычислительной техник Минна Палмрот из Хельсинкского университета создала собственный путеводитель по северному сиянию. Она первая и описала «дюны». После публикации книги, финские астрономы стали целенаправленно отслеживать этот вид северного сияния, отправлять снимки Палмрот и ее коллегам, чтобы ученые смогли заняться исследованиями.

«Одним из самых запоминающихся моментов нашего сотрудничества было то, что удалось определить конкретное время появления „дюн“, и мы смогли их исследовать в реальном времени. Это было похоже на то, как сложилась головоломка, или на детективную деятельность. Каждый день мы делали новые изображения и делились новыми гипотезами», — рассказала астроном-любитель Матти Хелин.

Плоды этой совместной работы описаны в научной статье, которую недавно опубликовал журнал AGU Advances. Там подробно описано, что «дюны» представляют собой на самом деле. Любопытно, что явление можно одновременно наблюдать в разных точках Швеции и Финляндии. Пока ученые не могут с уверенностью сказать, что «дюны» — это именно северное сияние, вызванное атмосферными волнами, а не другой тип свечения. Доказательств слишком мало.

Ученые надеются, что их исследование нового типа северного сияния вызовет интерес и подстегнет интерес молодежи к физике. Успешный опыт сотрудничества с астрономами-любителями доказал, что в научной работе может принимать участие любой желающий. И не только фотографировать, но и совершать новые открытия. Да и в конце концов, северное сияние любого вида — это просто невероятно красиво.