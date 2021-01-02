В 2021 году в Германии выведут из эксплуатации атомные электростанции. Изначально крайним сроком полного отказа от АЭС в стране называли 2022 год. Об этом заявлял на тот момент министр окружающей среды Германии Норберт Реттген. С тех пор прошло почти 10 лет. Страна плавно отказывалась от атома в пользу других источников энергии. При этом Берлин делает ставку на «Северный поток — 2». Чем он поможет лидеру Европы?

К 31 декабря 2021 года в Германии отключат три АЭС. Об этом в разговоре с «360» рассказал представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. По его словам, до конца 2022 года ФРГ планирует отказаться от атомных электростанций.

Причина — страх перед новой катастрофой после аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что решение об отказе от атомных электростанций принято «на фоне зеленой истерии».

«Это серьезная проблема для Германии. Очень серьезная. Так под угрозу попадает энергетическая безопасность страны. У нас энергетическая корзина будет на 30% не обеспечена», — пояснил Гердт.

Он подчеркнул, что Германия останавливает свои атомные станции и выводит из эксплуатации угольные, но будет вынуждена закупать за границей тот же атомный и угольный продукт, только намного менее экологичный, чем прежде. Депутат назвал это политикой «зеленой истерии», в которой нет логики.

С этим согласен политолог и публицист Армен Гаспарян. Он отметил, что Европа сильно пострадала от собственной инициативы бороться за экологию.

Когда эта борьба начиналась, много-много лет назад, она не носила такой ярко выраженной отрицательной коннотации. Там не было такого количества Греты Тунберг <…>. В результате встал вопрос, нужна ли вообще атомная энергия. Последовали подобного рода результаты. Я очень большой поклонник Германии, но эту невменяемость я не понимаю Армен Гаспарян политолог.

По словам Гердта, подобные решения могут привести Германию к экономическому коллапсу. И «Северный поток — 2» в такой ситуации ФРГ просто необходим, считает он. После закрытия АЭС энергия в Германии станет еще дороже, если ФРГ не обеспечит себе надежные поставки трубопроводного газа, который по определению всегда будет дешевле сжиженного.

Отказ от „Северного потока — 2“ — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. „Северный поток — 2“ не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Гердт все же надеется, что 2021 год приведет на политическую сцену совершенно новых людей и у тех, кто сейчас все еще у власти, поменяется мышление хотя бы на 15–20% в сторону защиты интересов своего народа.

«Немцы не раз показывали, что умеют выстраивать свою экономику из руин. Пока еще руин нет, можно было бы одуматься и постараться защитить то, что имеем, в новом году», — заключил Гердт.