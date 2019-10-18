Пакет брать будете? Отказаться от полиэтилена сложнее, чем кажется

Роспотребнадзор планирует постепенно вывести из употребления пластиковые пакеты. Многие страны уже давно отказались от одноразовых пакетов-маек, но в российских реалиях все может оказаться сложнее. Главное, чтобы основной удар на себя не приняли кошельки россиян.

Сегодня основными потребителями бумажных пакетов в России являются фирмы, а не физические лица. Люди используют их скорее по особым случаям, чем в быту: например, если хотят подарить подарок. У нас принято приходить в супермаркет и покупать на кассе несколько недорогих пакетов-маек, в которых потом можно выбросить мусор, чтобы не покупать для этого отдельные мешки.

Более того, бумажные пакеты, которые можно найти в некоторых магазинах, стоят в разы дороже — разница в десять рублей легко отпугнет большую часть покупателей. Все-таки пока мы не пришли к осознанию того, что экология ничуть не менее важна, чем наш персональный комфорт.

Поэтому хорошим решением проблемы была бы репрессивная директива сверху — за полиэтилен штрафовать, а бумагу сделать доступнее. Только такие меры нужно направлять не на конечного потребителя — простого гражданина, а на компании, которые множат количество пластика в немыслимых объемах.

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В Германии, например, с 2020 года предприятиям, нарушающим запрет на использование любых пластиковых пакетов — в том числе и биоразлагаемых, — будет грозить штраф до 100 тысяч евро. Хорошая мотивация для того, чтобы пользоваться экологичными альтернативами.

В то же время в Евросоюзе действует запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты, а цены на них установлены достаточно высокие — от четверти евро, то есть почти 18 рублей. После введения этого запрета многие компании отказались от одноразовых «маек» — стало ясно, что бумажные выходят дешевле и экологичнее.

Но сила привычки — страшная вещь. В России даже задранные цены на пакеты вряд ли остановят большую часть покупателей. Ведь во многих магазинах пакеты уже стоят по 8-10 рублей, но приобретать их меньше, кажется, не стали.

И все-таки понятно, что бумажные пакеты пока во многом уступают пластиковым — они выдерживают меньший вес, в них не выкинешь пищевой мусор, потому что пакет банально протечет и порвется, его не положишь в сумку, чтобы снова достать в магазине и сложить туда покупки. К тому же у нас в стране все еще не развита культура осознанного потребления, а память об авоськах из Советского Союза вызывает у старшего поколения только отвращение.

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Поэтому действительно рабочими могут оказаться только радикальные меры, но они точно не понравятся россиянам. Экологический вопрос должен решаться жестко и сверху, потому что сколько бы сознательных граждан ни отказывалось от пластика самостоятельно, без соответствующей инфраструктуры ничего серьезного и глобального не выйдет.

Сейчас в столице есть уже много пунктов по приему вторсырья, но пока эта практика не стала обязательной, она не приобретет достаточных масштабов. Хотя во многих странах мира работает система, опробованная в Союзе много лет назад: сдай упаковку и получи копеечку.

Мусор собирали дети и бездомные, ведь деньги были и остаются хорошим стимулом. Так и сейчас — сложно убедить целую страну отказаться от дешевого и удобного пластика, не показав выгоду для простых людей.

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