Россиянам посоветовали отказаться от нагрузок на этой неделе. Причина в погоде и давлении

Центральную Россию ждет резкое потепление. Синоптики обещают практически апрельские температуры, хотя о ранней весне пока говорить не приходится. Перемена погоды может плохо сказаться на метеозависимых людях. Врачи советуют не дожидаться критического повышения давления, а своевременно обращаться к специалистам.

Европейскую часть России ждут очередные температурные рекорды. С понедельника по среду будет на шесть-семь градусов теплее нормы, хотя ночью 16 февраля возможно падение температуры до минус восьми градусов. При этом уже в четверг, 17 февраля, опять значительно потеплеет.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «360», что в первой половине недели в столичном регионе погода будет, как в 20-х числах марта. С четверга синоптики ожидают мокрый снег с дождем, но на термометре все равно останется плюс — до пяти градусов тепла днем.

«Москва и область будут находиться на восточной периферии циклона, воздушные массы будут перемещаться из южных регионов: их восточных акваторий Средиземного моря, Малой Азии, с Ближнего Востока, — поэтому температура будет очень высокая», — объяснил Вильфанд.

Ранней весны не будет

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с «360» отметила, что это потепление нельзя назвать внезапным и резким — оно длится достаточно долго. Сейчас приходят воздушные массы с Атлантики, а так как океан теплее континента в зимнее время, то и температурный фон держится выше нормы.

«В ближайшие дни циклоны будут проходить немного севернее. Тем не менее западно-восточный перенос сохраняется на фоне более высокого атмосферного давления, прояснения в облаках», — сказала Марина Макарова.

При этом днем, по ее словам, можно ожидать до трех градусов тепла, а ночью будет холодать.

«Так и должно быть в это время года», — подчеркнула Макарова.

Она отметила, что со второй половины недели повышение температуры действительно ожидается выше нормы, но изменится и характер погоды. В европейской части России будет облачно, пройдет мокрый снег с дождем. За счет этого снежный покров будет таять. Но ждать раннюю весну еще рано.

«У нас по климату март — это холодный месяц. Еще будут холода, даже умеренные морозы вполне возможны. Для нас характерна большая изменчивость погоды. Могут отмечаться периоды порядка одной-двух недель, когда хорошая погода не меняется, но потом на смену ей приходит противоположный характер погоды», — сказала Макарова.

Тонометр покажет, когда вызвать скорую

Изменения погоды чаще всего негативно сказываются на метеозависимых. Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с «360» подчеркнула, что особенно внимательно нужно следить за давлением пожилым людям и своевременно принимать необходимые лекарства.

«Нужно контролировать давление и держать его в норме, как и уровень сахара в крови. Есть домашние средства, которые в этом помогут: аспирин, чай с лимоном, с малиновым вареньем. Но самое главное — покой, без уборок и тяжестей», — отметила Людмила Лапа.

Она добавила, что если показания тонометра уже хотя бы раз дошли до отметки 150 на 100, это повод вызывать скорую. Иногда для этого будет достаточно даже давления 130 на 80, особенно если есть головная боль. Даже при давлении 120 на 100, хотя это небольшой перепад, лучше вызвать врачей, чтобы не пропустить приступ, который может привести к инсульту или инфаркту.

«Это совершенно четко, хотя все почему-то считают, что 200 — это еще ничего. Но на самом деле это уже совсем плохо. Первый раз, когда происходит нарушение, может образоваться тромб, повыситься уровень сахара. Это первый признак гипертонического криза», — заключила Людмила Лапа.