  • Отказать в крещении из-за родинки. Когда обряд — под запретом

    25 ноября 2019, 19:47

    Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    Жительница Кургана Мария Хвостанцева оказалась в странной ситуации — местный священник отказался крестить ее дочь из-за большого родимого пятна. Разразился скандал, но женщина не сказала, в какой именно церкви он произошел. Пока курганская епархия пытается разобраться в случившемся, «360» рассказывает, могут ли вам отказать в крещении.
    Отказать в крещении из-за родинки. Когда обряд — под запретом

    Дочка Марии Хвостанцевой родилась с обширным меланоформным невусом — это большая темная родинка, которую причисляют к дерматологическим паталогиям. При этом родимое пятно занимает 80% тела — спину. По словам матери, именно из-за этого священник отказался крестить девочку вместе с другими детьми. Свой отказ он объяснил тем, что «не факт, что пятно не заразно» и «не все родители поймут». Марии Хвостанцевой предложили провести индивидуальный обряд крещения для ее дочери, но за это пришлось бы заплатить четыре тысячи. Традиционно индивидуальное крещение стоит дороже обряда для нескольких человек.

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    В Курганской епархии отреагировали мгновенно — пообещали матери помочь с крещением, назначить проверку и разобраться в ситуации. При этом Хвостанцева не стала называть конкретную церковь, так что чем закончится разбирательство, неизвестно.

    «Отказ в крещении младенца по вере родителей и восприемников, прошедших необходимую катехизическую подготовку к принятию таинства, является недопустимым. Физические особенности ребенка ни при каких обстоятельствах не могут быть причиной и основанием для создания для них каких-либо трудностей в принятии таинства крещения», — передает «РИА Новости» слова заместителя главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

    Отказать в крещении из-за родинки. Когда обряд — под запретом | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Когда могут отказать в крещении?

    Богослов и религиовед Денис Батарчук рассказал «360», что единственной причиной для отказа в проведении таинства крещения может быть отсутствие веры в Бога и в само таинство. Например, если родители и крестные хотят провести обряд только из-за суеверия — в таком случае священник может отказать. Других причин нет.

    «Не совершить таинство крещения из-за какой-либо патологии, будь то увечье или иной цвет кожи, нежели мы привыкли, нельзя. Даже при умственных и психических патологиях таинство совершается. Допустим человек с определенными умственными или психическими патологиями, который не во всей полноте может воспринимать таинство и действительно этого желать. В нашем понимании — не во всей полноте», — объяснил богослов.

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    При этом Батарчук отметил, что священник обязан был не допустить подобной ситуации. Нельзя было подстегивать ее — ведь одним из аргументов якобы стало недовольство родителей, а не собственная позиция священника.

    «Если кто-то из родителей скривил некую гримасу брезгливости и недовольства, то пастырь должен объяснить, где они собрались, по какому поводу и для чего, и что если кому-то не нравится, что на фотографиях крещения будет что-то необычное, то это их проблемы, а не проблемы ребенка, которого родители, ведомые своей верой, привели к таинству крещения», — считает Батарчук.

    Батюшке не нужно было поддаваться, принимать чью-то сторону. Надо было совершить таинство и попытаться объяснить людям, что в этом нет ничего страшного и ничего плохого. А вот те мысли, которые их посетили, наоборот, и есть страшное и плохое

    Денис Батарчук.

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    При этом вопрос гигиены при проведении подобных таинств, кажется, никогда не поднимается. Богослов отметил, что когда он сам был действующим священником и проводил обряд крещения, никто не просил справок о здоровье перед тем, как опустить ребенка в купель.

    «Хотя логику понять можно — если люди в бассейн приносят справку, почему здесь не нужно. Но верующие люди считают, что святая вода на то и святая, что физическое естество меняется во время таинства. Но это вера, естественно, никакие приборы физические подтвердить не могут», — объяснил он.

    И даже отложить обряд, по словам Батарчука, священник может посоветовать только в том случае, если есть сильное кровотечение или другие серьезные видимые повреждения. Однако даже в таких случаях грамотный священник может найти выход. «Можно крестить ребенка „полным крещением“, что называется „с головой“, а можно окроплением, просто покропить его из купели. И то и другое практикуется одинаково часто», — заключил он.