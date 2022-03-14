Мир не замыкается на США и Западе. Какие страны отказались поставлять оружие на Украину

Венгрия объяснила, почему не хочет поставлять вооружение Украине и не пустит оружие других стран через свою территорию. И это не единственное государство, которое решило действовать в собственных интересах. Сербия терпит нападки Запада из-за желания соблюдать нейтралитет, Япония отказала Украине в поставках ракет и боеприпасов. Мир не ограничивается США, считают специалисты.

Венгрия запретила транзит оружия через свою территорию

Венгрия запретила поставку вооружения Украине через территорию совей страны ради собственной безопасности. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. При этом он осудил призывы оппозиционных партий, которые поддерживают отправку на Украину оружия и солдат.

«Здравомыслящий человек не может этого хотеть! Запрет на передачу оружия означает безопасность, а его возможное разрешение — на чем настаивают левые — означает угрозу… Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать ни солдат, ни оружие, и не позволим ввозить через нас на Украину летальное оружие», — заявил Сийярто.

Он также заявил о возможных рисках при транспортировке оружия на Украину через границу с Венгрией. По словам главы венгерского МИД, если бы власти страны не запретили транзит, то при его передаче на венгерско-украинской границе образовалась бы очередь.

«А это создало бы угрозу для атаки, похожей на вчерашнюю, на территории Закарпатья, вблизи границы Украины и Венгрии», — подчеркнул министр.

Ранее он заявил, что Венгрия не планирует поставлять летальное вооружение на Украину и не разрешает его транзитные поставки от других стран через свою территорию. Тогда Сийярто подчеркнул, что страна не станет ввязываться в войну.

Правда, перевозка оружия через территорию Венгрии с точки зрения логистики не так сложна. Об этом в разговоре с «360» рассказал эксперт Цента военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Это политический вопрос. Логистический вопрос решается, ведь Венгрия не такое большое государство. Политический демарш, демонстрация своей позиции. Небольшой укус США. Но чем таких укусов будет больше, тем США будет неприятнее», — пояснил Орлов.

Япония отказала Украине в поставках оружия

Венгрия не единственная страна, которая не стала поставлять оружие на Украину. Правительство Японии в ответ на просьбу Украины предоставить противотанковые ракеты и боеприпасы, получило отказ. Формально Япония обосновала свое решение тем, что запрос было сложно выполнить «с юридической точки зрения», сообщает агентство Kyodo.

Японские власти решили, что отправка оружия будет нарушением трех принципов, связанных с поставками вооружений за рубеж. В итоге, Украине достались японские бронежилеты и шлемы, а также зимняя одежда, палатки и санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.

Орлов считает, что так Япония играет в свою собственную игру, в том числе с расчетом на мирный договор с Россией. Ведь страна все еще претендует на несколько Курильских островов.

Сербия терпит нападки Запада, но держит нейтралитет

О своем нейтралитете напомнила и Сербия. Там не набирают добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Власти страны напомнили, что участие сербских граждан в военных конфликтах за границей является тяжелым уголовным преступлением, за которое грозит многолетнее заключение.

Более того, Сербия решила не вводить санкции против России. Президент Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.

После этого Вучич сообщил о небывалом давлении со стороны Запада. Он прокомментировал заявление экс-главы МИД Швеции Карла Бильдта о том, что Сербия своим нейтралитетом «выбила себя с европейского пути».

«Поздравляю Карла Бильдта, жизнь удалась, пусть продолжает. <…> Ситуация ужасно тяжелая, я не помню такого периода. Каждый час как год, я за прошедшие четыре дня постарел на 10 лет. Но у нас есть позиция нашей страны, и мы будем беречь ее, как можем и сколько сможем», — процитировало Вучича агентство ТАСС.

Сербия — это отдельный вопрос, уверен Орлов. У этой страны традиционно близкие отношения с Россией. Сербы прекрасно помнят, кто вставал на их защиту — не раз.

«Сербия находилась под защитой России еще со времен царей. Это исторический процесс. Сейчас тоже Россия старается помогать Сербии. <…> Сербский народ старается платить добром России в ответ на добро», — отметил Орлов.

Не весь мир подчиняется воле США

Орлов отметил, что «не весь мир подчиняется воле США». По его мнению, есть много государств, имеющих собственную элиту, которая претендует на свой минимальный суверенитет и принятие самостоятельных решений. Некоторые страны хотят действовать, ориентируясь на свои собственные интересы. И в нынешних условиях, уверен Орлов, таких государств будет все больше и больше. И многие из этих государств будут, очевидно, обращаться к России, в том числе с просьбой рассмотреть более тесное сотрудничество.

«Есть понимание, что иметь США во врагах — это плохо, но иметь США в друзьях — еще хуже для некоторых государств. Кто сможет, тот попытается каким-то образом выйти их этого протектората или как минимум его ослабить. Что касается оружия, его поставки — очевидный признак того, что государства по сути подмандатные США выполняют их волю, а вот те, кто сопротивляется, имеют свое слово», — отметил Орлов.

Он напомнил, что государств, решивших как минимум соблюдать нейтралитет довольно много. Речь идет и о Китае, и об Индии, и о Ближнем Востоке, и об Африке.

«Нужно понимать, что мир разносторонний и не замыкается на одном Западе. Не одними США наш мир един. Существует много других стран. США не большинство населения земного шара. Существует несколько миллиардов людей, живущих на нашей планете, которые совершенно не поддерживают ни политику США, ни их экономические санкции, ни их военные выкрутасы. По большей части вообще страдают от США», — пояснил Орлов.

Правда, решение стран, которые решили действовать в собственных интересах, Запад может не забыть. Так считает политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Учитывая <…> обстановку, которая сложилась в мире, любой шаг, который можно расценить как подрыв западной солидарности, будет рассматриваться в США, в Брюсселе очень критически», — заключил Кортунов.