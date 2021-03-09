Модель из Петербурга Ирину Васильеву заподозрили в избиении собственной бабушки. 25-летняя девушка заявила, что пострадавшая сама упала и повредила себе глаз, однако ей не поверили и арестовали. Соседи рассказали, что 81-летняя пенсионерка — кандидат медицинских наук — всегда все делала для внучки, но пострадала из-за замечания пьяной родственнице. Главное о случившемся — в материале «360».

Пыталась обмануть полицию

7 марта 25-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Васильева позвонила в скорую помощь и сообщила, что ее бабушка упала и повредила себе глаз. Приехавшие медики госпитализировали 81-летнюю пенсионерку в тяжелом состоянии — у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Очнувшись, пенсионерка подтвердила версию внучки и сказала, что такое с ней иногда происходит, однако через некоторое время она одумалась и обратилась к правоохранителям с заявлением. Она рассказала, что 7 марта около 01:00 проснулась от звонка внучки, которая заявила, что идет к ней в гости. Девушка пришла примерно в 02:00 — она приехала на такси. На кухне между родственницами произошел скандал, который перерос в нападение.

Как долго внучка ее била, женщина сказать не смогла, однако когда удары закончились, попросила вызвать врачей. Девушка испугалась своего поступка, переложила пенсионерку с пола на кровать и позвонила в скорую.

Правоохранители начали проверку случившегося и 8 марта по горячим следам задержали внучку пострадавшей. Узнав, что бабушка рассказала подробности ночи, Васильева признала свою вину и раскаялась.

«Установлено, что накануне ночью между девушкой и ее бабушкой произошел конфликт на фоне того, что пенсионерка отказалась давать нетрезвой внучке денежные средства», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие предварительно выяснило, что в период с 02:00 до 02:31 7 марта 2021 года Васильева «имела умысел на причинение тяжкого вреда здоровью» своей бабушке. Она умышленно как минимум один раз ударила ее ладонью по левой щеке, а также кулаком в правый глаз.

Полицейские возбудили на внучку уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». 9 марта суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать подозреваемую на два месяца. Девушка будет находиться под стражей до 6 мая 2021 года.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ирине Васильевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ», — сказано в сообщении.

Причины конфликта

Соседи пострадавшей пенсионерки рассказали «360», что девушка училась и с виду была нормальной. Они удивились, что такое могло произойти в интеллигентной семье, а также отметили, что бабушка все делала для своей внучки.

«Она объясняет, что 7 марта ночью пришла в нетрезвом состоянии. Бабушка, видимо, сделала ей замечание, назвала ее неудачницей. Девушка ударила ее по лицу ладошкой, потом сказала, что ударила кулаком», — рассказал сосед пострадавшей пенсионерки, которого пригласили в качестве понятого после того, как на место происшествия прибыла полиция.

По данным Life, девушка пришла просить денег на алкоголь, за что бабушка ее отчитала. Это разозлило внучку, которая кинулась на пенсионерку с кулаками. РИА ФАН со ссылкой на источник сообщило, что пожилая женщина раскритиковала девушку за ее распутный образ жизни, потому что внучка пришла к ней ночью без верхней одежды и «в возбужденном состоянии» — по словам собеседника, именно это спровоцировало нападение.

Собеседник «360» уточнил, что в разговоре с полицией внучка не отрицала возможность того, что несколько раз могла ударить бабушку — однако подробностей она не запомнила. По словам девушки, после удара бабушка якобы стукнулась об угол двери и упала, ударившись еще раз головой, но уже о кафель.

Сама подозреваемая позже рассказала правоохранителям, что приехала к бабушке после ссоры со своим молодым человеком, чтобы найти у нее нее утешение. Однако ее встретили не ласковые слова, а упреки и замечания: пенсионерка заявила, что Васильева ничего не достигла в своей жизни.

Пострадавшая — заслуженный врач

Соседи пострадавшей рассказали «360», что она — профессор, доктор медицинских наук. Несмотря на возраст, она продолжает работать детским пульмонологом сразу в нескольких больницах, в том числе и в областной, а также трудиться на кафедре Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета. Женщина написала более 150 научных публикаций, а также была руководителем 15 докторских и кандидатских диссертационных работ.

Коллеги пострадавшей рассказали, что она всегда стремилась поставить точный диагноз. Кроме того, вместе с другими медиками она трудилась над формализацией ее знаний, чтобы создать систему поддержки принятия решений детского пульмонолога.

«Созданную программу она брала с собой на приемы в Областную больницу, смотрела, соответствует ли решение, принятое программой, тому, что она видела у ребенка перед собой. Таким образом мы донастроили баллы, соответствующие различным симптомам, и научились вычислять вероятность того или иного диагноза», — рассказал РЕН ТВ медик Артем Тишков.

Конец модельному бизнесу?

Сама Ирина Васильева работала моделью. Судя по всему, в последнее время у нее были проблемы с трудоустройством — последние коммерческие съемки у нее были в декабре 2019 года, если верить постам в ее соцсетях. Однако раньше она была популярна: девушка снималась для глянцевых журналов, участвовала в модных показах, а также рекламировала брендовые вещи ручной работы в Петербурге.

После случившегося журналисты связались с модельным агентством, от имени которого девушка снималась. Там заявили, что уже давно не работают с Васильевой и уточнили, что она никогда не была официальным сотрудником.

«В последний раз мы сотрудничали с этой дамой два года назад. Она не была официально нашей сотрудницей, но мы работали с ней, да. Что сейчас с ней, мы ничего не знаем», — рассказали «КП-Петербург» в модельном агентстве.

Руководитель модельного агентства Юлия Никольская рассказала РЕН ТВ, что последний раз Васильева участвовала в съемках от них еще в декабре 2018 года — с тех пор с ней не поддерживали связь. При этом собеседница отметила, что девушка работала нормально, но уточнила, что в модельном бизнесе все очень быстро меняется. По ее словам, у Васильевой могли смениться приоритеты.

Коллеги модели уточнили, что она принимает вещества, которые влияют на сознание — о чем именно идет речь, они не уточнили. Однако знакомая Васильеваой рассказала, что во время съемок перед Новым годом девушка вела себя неадекватно. Кроме того, у нее закатывались глаза.

«Казалось, что она под чем-то. Сперва вела себя нормально, потом впадала в транс, спрашивала какую-то чушь», — пояснила она.