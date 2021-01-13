Банки не хотят объяснять отказ в кредите. Так они вредят себе и толкают людей к МФО

Банки не хотят раскрывать причины отказа россиянам в кредитах: потенциальным заемщикам это не поможет, а из-за раскрытия финансовой тайны навредит вкладчикам. В Совете Федерации это считают странным. Прозрачность кредитования повысит доверие и привлечет новых заемщиков. А люди смогут устранить причину, а не влезать в долги в МФО.

Участники Ассоциации банков России обратились к главе комитета Госдумы по финансовому Рынку Анатолию Аксакову с просьбой не обязывать их сообщать заемщикам причины отказа по кредитам. Уже в феврале парламентарии планируют рассмотреть поправки в закон «О потребительском кредите» с таким требованием, пишет РБК.

Сейчас банки могут отказывать потенциальным заемщикам без объяснений, и люди так и не узнают, что же помешало им получить кредит. В случае принятия законопроекта организациям придется мотивировать причины отказа. По мнению АБР, это знание клиентам не поможет — каждый банк оценивает платежеспособность по своим параметрам, единого подхода на рынке нет.

Зато нововведение осложнит работу банков, поскольку раскрытие причин затрагивает коммерческую тайну, распространяющуюся на внутренние оценки платежеспособности заемщиков. А это, считают члены ассоциации, может навредить вкладчикам, доверяющим организациям свои деньги.

Прозрачность для доверия

Культура банковского обслуживания формируется в России всего 30 лет, напомнил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Разумеется, ее уровень не такой высокий, как на Западе. Прозрачность кредитования и открытость процессов, по мнению сенатора, вполне логичны. Ему не понятно, почему у этой идеи нашлись противники.

«Это перекос, на который мы в Совете Федерации часто обращаем внимание, слушая вопросы, связанные с банковским законодательством. Самая главная проблема в этом секторе — фактор доверия. Если человек или юрлицо доверяет банку, то либо несет деньги на хранение на депозит, либо занимает средства. Успех банковского кредитования напрямую зависит от доверия», — рассказал «360» сенатор.

Российские банкиры не понимают, что требование раскрывать причины будет работать на развитие финансового бизнеса. Это повысит доверие и привлечет потенциальных заемщиков. Но и для людей раскрытие причин принесет пользу. В частности, человек сможет устранить то, что мешало ему взять кредит, а не побежит в микрофинансовую организацию за займом под «драконовский» процент. Таким образом, принятие поправок сможет способствовать снижению закредитованности россиян.

«Ведь на этих недостатках законодательства и элементах официального взаимоотношения кредитного сектора с населением и работают черные кредиторы, происходят злоупотребления и криминальные случаи. Доля черных кредиторов в общем масштабе кредитования небольшая, но весь криминал сосредоточен там», — пояснил Рябухин.

Выслушать стороны

В Госдуме письмо АБР пока не получали, сообщил «360» Анатолий Аксаков. По мнению самого депутата, несостоявшиеся заемщики должны понимать, почему им отказывают. Особенно в тех случаях, когда доходы обслуживать заем позволяют, а кредитная история, по мнению человека, вполне приличная.

«Естественно, возникает вопрос, почему он не может получить финансовую услугу. С другой стороны, я могу понять и кредитные организации, они в принципе заинтересованы в том, чтобы как можно больше кредитов выдать, чтобы на них заработать. Какие-то основания должны быть, чтобы банк действовал против своих интересов», — добавил Аксаков.

К веским основаниям, по мнению парламентария, можно отнести большое число долгов, сомнительную деятельность, плохую кредитную историю и низкую платежеспособность. Решение по законопроекту, отметил Аксаков, примут после того, как депутаты ознакомятся с позициями членов рынка, регулятора и организаций, защищающих права потребителей.