Следующий президент Молдавии отказывается платить за газ. Но у России есть рычаги давления

Избранный президент Молдавии Майя Санду сочла долг за газ перед «Газпромом» «нечестным» и фактически отказалась возвращать его России. Долг накопился из-за потребителей неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра. По словам политика, речь идет о сумме более 7,5 миллиарда долларов. Однако у России есть способы давления на Молдавию.

«На правом берегу у нас почти нет долгов „Газпрому“, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу, не платили за газ, и там долг очень большой. И, конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо» — цитирует Санду РБК.

По словам избранного президента, ситуация с долгом за газ превратилась в большую проблему, которую необходимо решать. После победы на выборах Санду фактически отказалась выплачивать необходимую сумму России.

«Мы никогда не признаем этот долг. Это долг „властей“ Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим мы получать этот газ или нет», — заявила Санду в интервью «Европейской правде».

В Госдуме отказом возмутились. Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что в связи с такими заявлениями прозвучавшие ранее слова Санду о необходимости вывода российских миротворцев из региона выглядят необоснованным. Ведь получается, что жители Приднестровья не имеют никакого отношения к Молдавии.

«Если это не ее страна (Приднестровье — прим. „360“), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите», — цитируют Калашникова РИА «Новости».

Депутат посоветовал Санду встретиться с представителями Приднестровья и попытаться решить проблему с газом.

«Республика нищая. Денег нет»

Молдавия изначально не хотела платить эти деньги России, поскольку фактически речь идет о бесплатных поставках газа Приднестровью. Именно поэтому и накопилась огромная сумма, на выплату которой у Молдавии денег нет. Об этом в разговоре с «360» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Республика нищая. Денег нет. Денег не предвидится ниоткуда, потому что Майя Санду экономикой заниматься не будет. У нее политическая повестка. Она снова будет говорить: „Я не хочу платить“ Геворг Мирзаян.

По его словам, это стандартная позиция властей Молдавии, парламент однозначно поддержит президента в этом вопросе.

«Платить не хотим, но тем не менее Приднестровье считаем своей территорией. Казалось бы, странная логика. Если это ваша территория, там живут вроде как ваши граждане. Они потребляют газ. Значит, вы должны его оплачивать. Любой парламент Санду поддержит, хотя бы потому, что платить не из чего, денег нет», — добавил политолог.

Формально газовый долг лежит на АО «Молдовагаз». Оно на 50% принадлежит «Газпрому», еще на 35,33% — правительству Молдовы и на 13,44% — администрации Приднестровья.

«Молдавия — уязвимая точка»

Россия по определению будет воспринимать такие шаги Санду как недружественный акт. Внутренняя и внешняя политика Молдавии с приходом этого политика к власти будет антироссийская. Об этом «360» заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

У нас есть способы давления на Молдавию. В первую очередь это рынок. Молдавская продукция крайне неконкурентоспособна в Европе, и экспорт в Россию — важная статья доходов молдавского бюджета Никита Данюк.

Более того, если Санду отказывается от долга за Приднестровье, можно говорить о том, что Молдавия отказывается от этой территории. Такая политика во многом опасна для Кишинева, считает Данюк.

По словам Мирзаяна, важнее, как ситуация будет развиваться в самом Приднестровье. Если Санду не просто будет требовать вывода российских войск, но и что-то делать для подтверждения этих слов, могут возникнуть серьезные проблемы.

«Если Санду не будет лезть на рожон, а просто будет как-то подтягивать Молдавию к Румынии, наверное, Россия будет выстраивать отношения настороженно. Молдавия — это наша уязвимая точка. Теоретически молдавский кризис может быть даже опаснее для России, чем украинский, грузинский, армянский и любой другой», — подчеркнул Мирзаян.

Он отметил, что в Приднестровье находятся российские войска, связи с Москвой у этих войск нет. Если там что-то случится, то идти на помощь нужно будет либо через входящую в НАТО Румынию, либо вторгаться на территорию Украины.

Данюк добавил, что в случае проведения внеочередных выборов в парламент, победы коалиции Санду и нескольких поддерживающих западный вектор олигархов они смогут сформировать свое правительство.

«Тогда антироссийская политика будет проводиться на всех уровнях, потому что президент сейчас, по Конституции Молдавии, человек, который обладает определенными функциями, но не определяет ни внешнюю, ни внутреннюю политику», — пояснил Данюк.

Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то в Приднестровье станет крайне опасно. Будут создаваться провокации, возможны даже блокады и военные операции. Худшим вариантом Данюк назвал сценарий 2008 года в Грузии.

Около 60% Приднестровья населяют русские и украинцы. Жители этой территории добивались выхода из состава Молдавии еще до того, как распался СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольным молдавским властям.