Россияне стали отказываться от отпуска ради карьеры. Но риск потерять работу без отдыха намного выше

Треть россиян отказались от отпуска на фоне пандемии. На это есть несколько причин: закрытые границы, боязнь заразиться коронавирусом и показаться начальству неэффективным сотрудником. На самом деле без отдыха трудоспособность человека снижается, а иммунитет проседает. Об этом предупреждают врачи.

Согласно последним данным, отпуск каждого пятого россиянина был омрачен пандемией. Сервис SuperJob опросил 1600 человек с 28 июля по 4 августа 2021 года в 370 населенных пунктах России. Всем был задан один вопрос: «Повлияла ли пандемия на ваши планы на летний отпуск в этом году?» По сообщениям РБК, 63% респондентов ответили отрицательно, а 22% — положительно. Еще 14% заявили, что не знают, а 1% — что пандемия изменила их планы в лучшую сторону.

Испорченный отпуск люди объяснили закрытыми границами, подорожанием цен и страхом заразиться.

Опрос «Зарплата.ру» показал, что около трети россиян отказались от отпуска в этом году и столько же работают без перерыва второй год. В опросе приняли участие 2013 респондентов из всех регионов России, написала газета «Ведомости».

Менеджер по развитию бизнеса в российском офисе Johnson & Johnson Андрей Козлов считает, что на решение уходить в отпуск влияет и корпоративная культура. Многие воспринимают работу сверхурочно как нечто нормальное, а с приходом пандемии это ощущение лишь укрепилось. Удаленная работа смазала границы между работой и отдыхом в целом. Человек может сорваться на внеплановое онлайн-совещание, находясь за ужином. При этом люди не высказываются против, потому что не хотят создать впечатление неэффективного сотрудника. Все боятся потерять свое место.

Трудоголизм вреден для здоровья

Если постоянно отказывать себе в отдыхе, то шанс потерять работу в разы увеличивается. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что повышенная нагрузка вызывает стресс и снижает уровень иммунной защиты. Люди становятся более склонными к болезням. Для того чтобы этого не происходило, нужна смена обстановки и отдых.

«Астенический синдром, переутомление, головные боли — все это следствие отсутствия отдыха и отпуска. Все это влияет на нервную систему человека. Она начинает истощаться, а на этом фоне могут появиться и другие заболевания: гипоксия головного мозга, снижение кровоснабжения позвоночного столба», — подчеркнула врач-терапевт Наталья Уклеина.

По ее словам, два дня выходных в неделю не позволяют человеку по-настоящему расслабиться. Самый оптимальный вариант — это уход в отпуск на две недели каждые полгода.

Ярцева добавила, что если страшно ехать в другие страны, то можно взять палатки и пойти в поход. Как вариант — поехать на озера и реки. Глупо бояться заболеть где-то и не думать, что можешь подхватить вирус дома.

«Вакцинируйтесь и езжайте отдыхать. Отпуск — это способ сменить обстановку, получить положительные эмоции и отключиться от всего», — отметила Уклеина.

Она напомнила, что отпуск не просто так прописан в Трудовом кодексе. Он обязательно нужен, иначе трудоспособность человека снизится. По мнению Ярцевой, лучше всего брать отпуск на две недели. За неделю человек обычно не успевает полностью расслабиться. После поездки в страну с другим климатов еще и потребуется время на адаптацию.

«Раз в полгода точно надо отдыхать», — резюмировала врач.

Денежные последствия

Не стоит забывать, что неотгуленные отпуска не сгорают. Сотрудникам все равно придется их отгулять, поскольку денежную компенсацию за эти дни можно будет получить только при увольнении.

Начальство также заинтересовано в том, чтобы их работники уходили в отпуск. Как объяснила адвокат и руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко газете «Ведомости», если работник два года подряд не уходит в отпуск, то компания может получить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.