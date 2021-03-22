Отказ от игры в знак протеста. Жители Мьянмы решили надавить на Китай с помощью смартфонов

Протестующие в Мьянме считают, что военные власти поддерживает Китай. Из-за этого участники акций решили массово удалить культовую для них же китайскую игру Mobile Legends: Bang Bang. Тем временем в результате переворота погибли уже 250 человек.

Игра Mobile Legends: Bang Bang необыкновенно популярна в Мьянме. В нее при малейшей возможности играют даже рабочие на стройке. По информации местных СМИ, до начала акций в Mobile Legends: Bang Bang играл каждый 10-й местный житель. Об этом РИА «Новости» рассказал востоковед Петр Козьма, который живет в Мьянме.

«Плачут, но удаляют», — рассказал Козьма о реакции жителей.

Игра крайне популярна в Юго-Восточной Азии. Еще в 2017-м она стала самым скачиваемым бесплатным приложением для мобильных игр среди iPhone. Сейчас в регионе проводят целые турниры по Mobile Legends: Bang Bang. Среди них Кубок Юго-Восточной Азии, который разыгрывают каждый год.

В декабре прошлого года игру сделали более комфортной для российского пользователя: появилась русская озвучка на всех героев.

Суть Mobile Legends: Bang Bang заключается в сражениях двух противоборствующих команд. Задача игроков — достичь базы противника и уничтожить ее, при этом защитив собственную.

Переворот в Мьянме

Протесты в Мьянме начались после военного переворота, который произошел 1 февраля. С тех пор в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств погибли 250 человек. Об этом сообщила местная Ассоциация помощи политическим заключенным в Twitter.

Пользователи Сети пишут в комментариях, что реальное количество жертв может быть гораздо больше.

«Число погибших может быть больше», — заметил Lynn.

«Больше. Только вчера в Мандалае в результате выстрела погибли восемь человек», — заявил HSE Professional.

В Ассоциации помощи политическим заключенным отметили, что за этот период власти арестовали или приговорили к лишению свободы 2665 граждан. Еще 2290 — задержаны или в отношении них выдан ордер на арест.

Недовольны ситуацией не только протестующие, но и стражи порядка. Местные сотрудники правоохранительных органов отказываются работать и бегут в соседние страны. К 19 марта более 30 полицейских перебрались в Индию, по данным Euronews.

«После произошедшего переворота нам приказали стрелять в людей, не только в людей на улице, но даже по родным, если они не поддерживают армию. Полиция находится под командованием армии Мьянмы. Мы не можем причинять вред нашему народу, поэтому мы переехали в штат Мизорам», — заявил один из них.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил «жестокое насилие со стороны военных в Мьянме» и призвал отпустить несколько сотен демонстрантов.

Реакция на переворот

Военные Мьянмы объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, после переворота 1 февраля. Новая власть объяснила свои действия масштабными фальсификациями на выборах, которые прошли в ноябре. Военные уже сформировали новый кабинет министров.

Однако местных жителей такое развитие событий не устраивает. С начала февраля они выходят на антивоенные протесты. Демонстранты требуют отменить чрезвычайное положение и освободить государственного советника и президента. Акции митингующих жестоко пресекаются силовиками.

20 марта палата представителей США приняла резолюцию, которая осуждает госпереворот в Мьянме. В ЕС объявили о введении санкций против 11 человек.

«Мы примем санкции против 11 человек, связанных с военным переворотом и репрессиями в отношении участников демонстраций», — заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.