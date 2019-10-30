Между восхищением и осточертением. Отказ от 45 тысяч евро снова заставил всех говорить о Грете Тунберг

Активистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии и полагающихся за победу денег. Девочка заявила, что ей не нужны награды. Поступок школьницы вызвал бурю эмоций у иностранных журналистов и просто пользователей Сети. Тунберг уже окрестили героиней, спасительницей и даже королевой.

Грета Тунберг заявила, что климатическому движению не нужны призы: «Что нам действительно нужно, это чтобы наши правители и политики прислушивались к исследованиям», — сказала 16-летняя девочка, которая вдохновила миллионы людей по всему миру действовать ради спасения экологии. Так активистку описали в NBC News.

В «Би-би-си» при этом отметили уважительное отношение Греты к Северному совету, который и хотел вручить призовые шведке.

«Она (Грета — прим. „360“) заявила, что это предложение является „большой честью“, и поблагодарила Совет, который заявил, что уважает ее решение», — отметили авторы материала.

В Sky News процитировали Тунберг, написавшую в Instagram: «В Швеции мы живем так, будто у нас есть около четырех планет, судя по данным Всемирного фонда дикой природы и Global Traction Network, примерно то же самое касается и всего Северного региона».

При этом CNN напомнили, что девочка отказалась от награды «до тех пор, пока страны Северной Европы не предпримут действия, которые она считает необходимыми для изменения мира». Правда, не во всех СМИ написали об этой детали.

Тем временем в Сети Грету окрестили королевой и героем, так нужным сейчас миру.

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«Она станет политиком нового поколения. С ней мир станет лучше», — заявил пользователь #chernobylHBO 01:23:45 в своем Twitter.

«Я абсолютно точно люблю эту девушку! Неизменность ее убеждений является гораздо лучшим примером!» — отметил Stephen Runnels.

«Очень мудрая», — написал Piers Ross.

Правда, не все пользователи оценили поступок Греты. Были и те, кому участившиеся разговоры о юной активистке порядком надоели.

«Она так раздражает», — заметил Mati. Другой пользователь — @bradkadish — отреагировал на новость об отказе активистки от премии гифкой. Картинка явно говорила примерно то же, что и твит Mati.

Jayant Singh Rajpoot назвал шведку хорошей актрисой, а Me вполне справедливо поинтересовался: «Когда же она вообще ходит в школу?»

Широкую известность Тунберг получила в прошлом году. Тогда вместо школы по пятницам девочка приходила к местному парламенту и требовала начать действовать и спасти природу. Одиночный пикет поддержали в других странах. Задумка Греты переросла в движение школьников и студентов.

После этого активистку активно приглашали в международные организации, в том числе и ООН. В последней Грета обвинила лидеров государств в бездействии в вопросе спасения мира, а также в том, что они «украли» у нее, ребенка, «мечты и детство».