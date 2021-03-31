Представители России не стали выступать на встрече постпредов Совбеза ООН с Джо Байденом. Они отметили, что приглашение на мероприятие от американцев поступило в последний момент. Специалисты называют это серединой дипломатического кризиса и пророчат ухудшение ситуации.

Отказ России выступать на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США объяснил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу», — заявил дипломат.

Он добавил, что из-за позднего приглашения от США постпред России при ООН Василий Небензя уже успел запланировать другие мероприятия на необходимое время. При этом Полянский подчеркнул, что российская сторона присутствовала на встрече и была вежлива.

18 марта состоялась виртуальная встреча главы США с постоянными представителями стран, которые входят в Совбез ООН. Россию на ней представляла заместитель постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева. На встрече она «не выступала с какими-либо высказываниями», отметил Полянский.

«Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст», — добавил он.

Середина дипломатического кризиса

Россия и США находятся уже не в начале, а в середине дипломатического кризиса. Об этом в разговоре с «360» рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Этот кризис может быть еще более острым. То, что нашего посла отозвали из Вашингтона для проведения консультаций, это уже достаточно значимый дипломатический сигнал, который по большому счету может свидетельствовать о том, что отношения могут быть разорваны. Напомню, что даже во времена СССР подобного рода случаи происходили крайне редко. Даже во времена Карибского кризиса мы посла не отзывали», — отметил Данюк.

По словам собеседника «360», это означает, что даже на уровне дипломатической коммуникации отсутствует намерение с двух сторон пытаться эту ситуацию преодолеть.

Как Байден усугубляет этот кризис

Данюк уверен, что новоиспеченный глава США Джо Байден усугубляет кризис. Именно он не так давно дал интервью каналу ABC, в котором заявил, что Россия заплатит за вмешательство в выборы. Он же позволил себе голословные обвинения в адрес Владимира Путина.

Русский фактор во внешней и внутренней политике США крайне важен, напомнил Данюк. В США ни один политик, который претендует на публичность и авторитет, не может заявить, что с Москвой нужно договариваться. Это будет равносильно политическому самоубийству.

«Байден, естественно, будет максимально жестко и агрессивно делать выпады в отношении Путина. Ему это нужно, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что он не агент Кремля, в отличие от своего предшественника, что он готов с Москвой разговаривать инструментами силы», — пояснил собеседник.

Он напомнил, что в США постоянно говорят о русском вмешательстве, о попытках с помощью хакерских атак подорвать значимые объекты инфраструктуры, выборы, демократические процессы и так далее.

Байден, с одной стороны, — заложник этой ситуации. С другой — он же и архитектор этого, потому что он как раз относится к тем силам, которые пытаются во всем винить Москву. Для Байдена невыгодно налаживание отношений с Путиным, потому что это будет такой большой удар по его жесткой линии в отношении Москвы Никита Данюк.

Будущее отношений

Данюк выразил мнение, что маховик будет раскручиваться дальше и мы увидим расширение санкций в отношении «Северного потока — 2» и других экспортных мощностей. Собеседник «360» не исключил, что конечной целью является включение России в так называемую «новую ось зла» тех стран, которые чуть ли не являются спонсорами мирового терроризма. Там, по словам Данюка, находятся Северная Корея и Иран. Тогда отношения Вашингтона с Москвой могут упасть еще ниже и станут напоминать диалог США с Ираном.

Отношения России и США могут быть заморожены на достаточно большой промежуток времени. При этом я не исключаю ухудшения отношений, потому что есть целый ряд вопросов, в которых ситуация может только усугубиться Никита Данюк.

В первую очередь, речь идет о ситуации на Украине. По словам собеседника «360», США крайне заинтересованы в эскалации конфликта в Донбассе, фактически они поддерживают и даже направляют Киев, чтобы «взрывать» ситуацию.

«Сейчас мы видим, что тот самый режим прекращения огня и заморозка конфликта уходят в прошлое. Киев стягивает войска к линии соприкосновения, снова происходит обстрел гражданской инфраструктуры. И, как мне кажется, это может свидетельствовать о некой подготовке к военной операции», — пояснил Данюк.

Он уверен, что, если это произойдет, Россия будет защищать людей из Донбасса. Понятно, что США в очередной раз это используют как повод для расширения санкций в отношении Москвы.

«На самом деле, подобного рода попытки мы наблюдаем не в первый раз. Еще Барак Обама с высокой трибуны ООН говорил, что Россия является одной из угроз миру, наравне с ИГ*, наравне с лихорадкой Эбола, говорил, что Россия находится в международной изоляции. Естественно, это не так. И у нынешнего президента Байдена тоже ничего в этом плане не получится», — добавил собеседник «360».

Однако Данюк заметил, что это крайне опасная ситуация, потому что Россия и США — крупнейшие державы. Это мировые центры, от взаимодействия которых зависят очень многие вещи, связанные со стабильностью.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.