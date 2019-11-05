Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Крупнейшие российские банки отказываются принимать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке. Проблема в застройщиках, которые не хотят или не могут месяцами ждать, пока средства поступят на счет. В Центробанке нарушений не нашли. Зато в Госдуме пообещали взять вопрос на контроль и найти выход из ситуации.

Капитальная проблема

Крупные российские банки, имеющие представительства во всех регионах страны, отказываются оформлять льготную ипотеку с господдержкой и ставкой 5-6% годовых. Это происходит в случаях, если первоначальным взносом является маткапитал. По сведениям «Известий», проблема наблюдается в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, МКБ, Райффайзенбанке и Совкомбанке.

В Сбербанке такую оплату принимают, но только при согласии застройщика. Банки помельче, в частности «Ак Барс», «Уралсиб», «Зенит», «Возрождение», Абсолют Банк и другие, маткапитал принимают. Однако их офисы работают не во всех регионах страны.

Банковские страхи

У этого явления есть две причины. Во-первых, ПФР переводит деньги клиенту, а тот — банку только при условии уже заключенной сделки о покупке недвижимости. Срок перевода занимает не более 10 дней с момента принятия фондом решения. Но к застройщикам, поясняет коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим, средства ПФР попадают лишь через три месяца. Это приводит к кассовым разрывам, влияет на финотчетность и скорость строительства.

Поэтому ипотеку одобряют только банки, которые не боятся переводить девелоперам свои средства, а потом ждать поступления маткапитала.

В Центробанке отмечают, что нарушения в этом нет. Условия для вступления в льготную программу жилищного кредитования выполняются «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

Вторая причина кроется в опасениях банков. Многие полагают, что внесение собственных денег является неким гарантом добросовестности заемщика.

«Именно личные накопления, а не госсубсидии показывают готовность клиента к соблюдению платежной дисциплины. Чем меньше первоначальный взнос, тем выше вероятность дефолта, а самые дисциплинированные заемщики обычно располагают 40–50% от суммы кредита», — пояснил представитель ТКБ банка Вадим Пахаленко.

Внимание Госдумы

Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев считает позицию крупных банков неправильной. Парламентарий заявил «360», что вместе с коллегами обратит на проблему пристальное внимание. При этом позицию Центробанка можно понять: возможно, исходя из действующих норм законодательства, регулятор просто не видит другого выхода.

«Но допустить такое положение дел и остаться в стороне Госдума не может. Учитывая очень важную значимость материнского капитала с точки зрения прежде всего многодетных семей. Поэтому, если это необходимо, будем корректировать законодательство, чтобы таких проблем не возникало», — заявил он «360».

Корректировка регламента сроков перевода денег, добавил депутат, решается не на законодательном уровне. Но в любом случае, заверил он, если возникли вопросы, касающиеся правоприменения, и они вызвали напряжение в обществе, их нужно обсудить, найти причины и разрешить.

«Где-то будем рекомендовать, где-то будем настаивать. Где-то, если необходимо, будем законодательно регулировать», — подчеркнул Николаев.

Найти ответы

Несмотря на выявившуюся проблему, парламентарий уверен, что программа маткапитала вполне оправдывает себя как способ улучшения жилищных условий. Именно для этого чаще всего используют меру господдержки, правда, в основном, для погашения части или остатка ипотечного кредита. По мнению Николаева, на решение последней проблемы — приема госсубсидии в качестве первоначального взноса - не потребуется много времени.

«Сейчас в Госдуме идет рассмотрение бюджета. А скоро будет рассмотрение денежно-кредитной политики Центробанка на следующий год. У нас с ним ожидается с плотное общение в ближайшее время. Думаю, эта тема мимо не пройдет, попытаемся найти ответы», — заверил депутат.