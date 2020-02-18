Откаты в «Титановой долине». Главу особой экономической зоны заподозрили во взятке

В Екатеринбурге задержали Артемия Кызласова, гендиректора «Титановой долины» — особой экономической зоны в Свердловской области. Его поймали на получении взятки.

Директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов. Источник фото: РИА «Новости»

В день задержания Кызласов встретился в кафе с подрядчиком Дмитрием Пановым, коммерческим директором фирмы «Проектное дело». В 2019 году эта компания выиграла тендер на выполнение работ для «Титановой долины», и за это Кызласов, по версии следствия, требовал дополнительное вознаграждение — откат. Гендиректора ОЭЗ взяли с поличным. По неподтвержденной информации, при нем было 2,5 миллиона рублей, переданных Пановым. Теперь Кызласову предъявляют обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Причем источник сайта kр.ru утверждает, что Кызласов кичился знакомством с некими фээсбэшниками.

«Человек ничего не боялся, вымогал взятки за успешное закрытие контрактов не только у своих прямых подрядчиков, но и у субподрядчиков. Жертвам он говорил, что у него есть „крыша“ в ФСБ и других силовых структурах, поэтому ему ничего не будет. Но это не соответствует действительности, и вчерашнее задержание это подтвердило», — рассказал собеседник

Адвокат Кызласова уже назвал задержание провокацией — якобы деньги его подзащитному подбросили, да и было там всего 30 тысяч, а не 2,5 миллиона. Примечательно, что на встречу Кызласова якобы позвал бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которого накануне задержали по этому же делу.

Чем занимаются в «Титановой долине»

Информационный павильон в «Титановой долине». Источник фото: РИА «Новости»

Особая экономическая зона существует уже 10 лет и специализируется на производстве изделий из титана, строительных материалов, а также машиностроении и аэрокосмической отрасли. В нее вложили огромное количество бюджетных средств, однако опросы об эффективности ОЭЗ возникали уже давно. В частности, депутат Свердловской области отмечал, что «Титановая долина» существует исключительно благодаря Ural Boeing — единственному реальному резиденту площадки.

Действительно, авиастроительная компания является самым крупным резидентом. Ради нее даже организовали вторую очередь и начали строить дополнительные корпуса заводов, чтобы расширить производство. А вот с остальными резидентами дела обстоят сложнее: всего их насчитывается 17, но реально функционирует на территории ОЭЗ разве что завод «Зибус» — компания, производящая импланты. И как планировали сотрудничать с компанией «Проектное дело», учитывая, что ее штат насчитывает всего трех сотрудников, тоже не вполне понятно.

Ко всему прочему в этом году серьезные проблемы испытывает и главный резидент — корпорация Boeing. Впервые за много лет она не получила ни одного заказа, и это может ударить по дочерней компании. А значит, «Титановая долина» рискует стать еще менее эффективной.

Единственное, с чем проблем никогда не возникало, — это с зарплатами управляющих. Вне зависимости от результатов работы ОЭЗ сотрудники «Титановой долины» зарабатывали миллионы за год, не жалели денег на дорогие автомобили, много путешествовали. То есть Кызласову и без взяток вполне хватало на безбедную жизнь. Особенно если учитывать, что он является ее гендиректором практически с самого основания.