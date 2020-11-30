Норильск попал в снежную ловушку. Жителям пришлось откапывать дома и магазины из-за разгула стихии

Месяц еще не закончился, однако в течение ноября в Норильске уже выпало почти в два раза больше месячной нормы осадков. Рассказали, как жители борются с разбушевавшейся стихией.

Об этом сообщили РИА «Новости» в красноярском гидрометцентре. Там уточнили, что в Норильске за прошедшие дни ноября выпало 194% осадков от месячной нормы.

«На всей территории юга Таймыра за месяц выпало от полутора до 2,5 месячной нормы», — процитировало агентство слова собеседника.

В СМИ, социальных сетях и Telegram-каналах жители города стали публиковать фото и видео о том, как они справляются со стихией. Норильчане рассказали, что снег не перестает валить уже пять дней — он засыпал автомобили практически по крышу.

Некоторым автовладельцам повезло меньше — их машины превратились в настоящие сугробы.

На одном из роликов видно, как мужчина лопатой откапывает путь для своего автомобиля — иначе он не может выехать со двора.

Автор другого видео рассказала, что снег полностью засыпал тропинки — теперь люди не могут попасть в некоторые части города.

На фотографиях из местных пабликов видно, что снег полностью засыпал автобусную остановку — его уровень поднялся практически до знака. На другом снимке саму остановку пока видно, но на ее крыше скопилась целая куча снега.

Засыпало не только остановки, но и магазины. Людям пришлось откапывать дверь, чтобы иметь возможность попасть внутрь.

Источник фото: социальные сети

Пострадали и лестницы — спуск больше похож на склон горки, на которой дети катаются на санках. О том, что когда-то там были ступеньки, напоминает только поручень, который иногда выглядывает из-под снега.

Источник фото: социальные сети

Кучи снега легли и на крыши жилых домов — вместе с огромными сосульками, которые с них свисают.

Однако погода не собирается улучшаться. Мэрия Норильска предупредила жителей, что в городе сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру — его объявили вечером 29 ноября. Таймырский ЦГМС отметил, что в первый день декабря норильчан ждет очередная метель. В этот раз ветер достигнет 12–17 метров в секунду с порывами до 22–27 метров в секунду. При этом температура опустится до −4...−9 градусов.