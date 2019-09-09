Отголоски 9/11. Теракт 2001 года и массовые заболевания раком связаны?

Группа американских ученых 15 лет наблюдала за жителями Нью-Йорка, которые пострадали в теракте 11 сентября во Всемирном торговом центре. Под надзором также были спасатели и волонтеры, помогавшие эвакуировать выживших. Оказалось, что у четырех тысяч человек выявлены различные онкологические заболевания. Есть ли связь между пережитым 18 лет назад терактом и раком — разбирался «360».

«Ад из 3 дней длится до сих пор». Как живут заложники из Беслана спустя 15 лет после теракта Подробнее

Программа помощи жертвам трагедии, появившаяся в 2004 году, охватила сначала 10 тысяч пострадавших, но потом, летом 2019 года, ее расширили до 21 тысячи. Из этого числа людей у четырех тысяч обнаружили онкологию: у мужчин — рак простаты; у женщин — рак грудных желез; у обоих полов — рак кожи. Американские ученые 15 лет наблюдали за шестью тысячами раненых в теракте нью-йоркцев и 10 тысячами спасателей и добровольцев, которые помогали выжившим.

Данные исследования показали, что увеличилось число случаев заболевания раком среди данного контингента граждан — с 10% до 30%.

Сейчас рассматривается вопрос об оказании пожизненной помощи детям, пострадавшим в теракте, а также жителям окрестных районов, которые оказались в эпицентре взрывов. Это сообщил нью-йоркский адвокат Мэттью Байон.

Теракт 11 сентября 2001 года унес жизни 2977 человек. Утром того дня четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских лайнера и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона.

Источник фото: Flickr / Mr.TinDC

Может ли пережитый стресс повлиять на развитие онкологии?

Есть ли связь?

Врач-онколог Европейского медицинского центра Павел Копосов в беседе с «360» заявил, что не видит никакой причинно-следственной связи между терактом 11 сентября и появлением онкологических заболеваний у пострадавших в результате трагедии.

Онколог Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков в разговоре с «360» поделился противоположным мнением. Он не стал отрицать, что именно пережитый стресс мог повлиять на развитие рака.

Сам факт (что случился теракт — прим.ред) настолько тягостный, что уже мог служить фактором для развития онкологических заболеваний. Безусловно, это один из факторов, которые приводят к мутациям в молекулах ДНК Андрей Коржиков.

Источник фото: Flickr / Thad Zajdowicz

Главный врач Европейской клиники Андрей Пылев объяснил «360», что найти причинно-следственную связь возникновения именно этих типов опухолей достаточно сложно. Косвенной причиной могло стать то, что при ликвидации последствий этого теракта у людей был контакт с производными строительного мусора, пылью, которая содержит в себе ряд канцерогенных веществ.

Однако данные канцерогены чаще вызывают заболевания органов дыхательной системы, но в меньшей степени рак кожи и молочных желез.