«Отец убил бы меня». Из-за бедности и страха женщины в Нигерии продают своих детей

В Нигерии каждый день продают по меньшей мере десять детей. Власти в борьбе с преступностью продолжают быть неэффективными. Нелегальный бизнес процветает в стране благодаря консервативным нравам, запретам на аборты и бедности населения.

Уязвимая прослойка

В лапы торговцев детьми обычно попадают девушки из беднейших слоев населения Нигерии. Часто они бывают несовершеннолетними и не знают, куда обратиться. Классическая ситуация: девушка забеременела от своего парня, но тот не намерен на ней жениться и не хочет иметь ничего общего с этой ситуацией. Часто молодые люди прибегают к угрозам. Девочка не знает, что ей делать. Аборты в стране запрещены. Общество к матерям-одиночкам настроено негативно. Родители, скорее всего, тоже будут в ярости.

Именно на этом этапе в ход идут торговцы детьми. Они прикидываются социальными работниками. Эдакий благотворительный фонд, помогающий беременным девушкам. Организация предлагает жертве крышу над головой, еду и уход. Взамен она отдает своего ребенка сразу после его рождения.

Девочек обычно продают за 110 000 рублей, а мальчиков за — 150 000. Матерям же торговцы могут заплатить 10 000 рублей.

«Люди, занимающиеся таким бизнесом, рассматривают его как нормальную торговлю, поэтому они ведут себя так, как будто продают любые другие товары», — рассказал представитель Национального агентства по запрещению торговли людьми The Guardian.

В некоторых случаях ребенок может пройти до пяти покупателей.

Фонд, занимающийся поддержкой жертв торговли и одиноких матерей, объяснил, что большинство матерей-одиночек на их попечение в какой-то момент связывались с торговцами. Часто они отказывались от затеи, потому что им предлагали маленькие деньги.

Откуда покупатели

Спрос на детей есть по нескольким причинам. Во-первых, нужно учитывать социум, о котором мы говорим. В Нигерии процветает консервативный образ мышления. Забеременела вне брака — плохо. Состоишь в браке, но нет детей — тоже плохо. Общество считает, что пара не может быть счастлива без детей. А вина за их отсутствие часто возлагается на женщину.

Семьи, которые отчаянно хотят завести ребенка, но у них не получается, обращаются к торговцам. Да, есть вариант ЭКО и длительные процессы лечения, но нелегальная покупка малыша обходится дешевле.

И, наконец, третий вариант — это когда пара даже не знает, что участвует в нелегальной покупке детей. Об этом стало известно благодаря расследованию Al Jazeera.

Некоторые мошенники пользуются необразованностью людей и разводят их на деньги. Жертвой становится какая-нибудь отчаявшаяся семейная пара, которой советуют пойти к якобы гениальному доктору. Тот при осмотре заявляет, что у мужа или жены есть определенные проблемы со здоровьем. Вылечить их нельзя и нужно прибегнуть к искусственному оплодотворению. Параллельно им рассказываются неведомые чудеса об ускоренном виде беременности. Мол, с их средством родить можно за несколько недель. На деле в бедную женщину вкалывают гормоны, от которых у нее растет и надувается живот. Через время, когда у мошенников есть ребенок на руках, «беременную» увозят на роды. Накачивают лекарствами, усыпляют и проводят операцию, оставляя надрез как после кесарева. Женщина просыпается, получая «своего» малыша.

Отсутствует сотрудничество

Каждый год организации, борющиеся с торговлей детьми, освобождают десятки детей и беременных девушек. Однако бизнес продолжает развиваться. Все больше юных девушек прибегают к таким организациям. Об этом пишет The Guardian.

Основная проблема — это недостаток финансирования и отсутствие сотрудничества между полицией и фондом, борющимся с торговлей людьми.

Доведение дела до суда тоже ни о чем не говорит. Судебные процессы затягиваются на годы. Получается, что на задержке торговцев проблемы не заканчиваются. Ведь справедливости можно так и не добиться.

Не было выбора

Девушка Эбере из Нигерией поделилась своей историей с The Guardian. Она была одной из тех, кто согласился на продажу собственного ребенка.

Ей было 17 лет, когда она забеременела. Эбере думала сделать нелегально аборт. По словам доктора, было уже поздно. Она находилась на восьмой неделе, и это могло привести к осложнениями.

Отец малыша сказал, что если Эбере попытается с ним связаться снова, он ее убьет. Идти домой к семье тоже не было вариантом. Она боялась, что отец ее изобьет и опозорит во всех окрестностях.

Эбере «помогла» медсестра, которая заметила ее в больнице. Узнав о ситуации, она показала девушке в Facebook страницу человека, который был социальным работником, помогающим беременным в ее положении. Медсестра дала его номер телефона и велела связаться с ним. Эбере так и сделала, после чего встретилась с мужчиной в популярном городском ресторане.

«Когда мы встретились, он предложил отвезти меня к себе домой и ухаживать за мной до тех пор, пока я не рожу. Но только если я была готова продать ему ребенка», — вспоминает она.

Девушка приняла эти условия. Семью об этом она не оповещала. По словам Эбере, отец убил бы ее, узнай он правду. Беременность вне брака для него была непростительна.

«Я даже не спросила его, что он хочет сделать с моим ребенком. Все, что я хотела, — это избавиться от ребенка и забрать мои деньги», — рассказывает Эбере.

За сына ей заплатили около 13 000 рублей. Малыша продали супружеской паре. Эбере после этого вернулась в семью. Свое отсутствие она объяснила тем, что ее похитили торговцы людьми. По легенде ее отвезли в отдаленную деревню и заставили работать домашней рабыней, прежде чем освободить. Девушку все жалели и хотели обратиться в полицию. Эбере смогла отговорить родителей от задумки. Сделала вид, что не хочет вспоминать о своей травме.

Таких, как Эбере, в Нигерии тысячи.