Россиянам предложили отдыхать в Дагестане. Ведь доступных мест на курортах Черного моря почти не осталось

Турция закрыта для россиян, а Египет и Италия пока не открылись. И внутренний туризм оказался наиболее привлекательным этим летом. Однако и здесь возникают проблемы: в некоторые курортные города уже не вылететь экономклассом, в других нет мест в гостиницах и отелях. Туристические эксперты рассказали о том, какие варианты стоит рассмотреть, если Крым и Краснодарский край уже не доступны. Например, можно поехать в Дагестан.

Туристические эксперты уже отметили рост цен на внутреннем рынке, хотя пока, по их мнению, он остается довольно сдержанным. Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что спрос на российские южные направления был высок и до закрытия Турции, с самого начала года. По его мнению, многие туристы не планировали ехать за границу по различным причинам.

Рост цен

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский объяснил «360», что пока речь идет о росте всего на 6-7% в отношении южных курортов России. «Лидер по динамике — Крым (7,3%). У всех туроператоров действуют контрактные цены, они зафиксированы на весь сезон и не меняются», — отметил он.

Если вы озаботились путевками на полуостров на майские праздники только сейчас, вы можете не успеть получить желаемое: сервис по бронированию жилья Booking.com сообщает у себя на сайте о том, что пока через них найти место для отдыха в Крыму не удастся. На сайте trivago.ru в некоторых городах полуострова нет доступного для бронирования жилья на майские праздники, в других местах предложение крайне ограничено.

Более того, даже вылет в Крым может оказаться проблематичным, если у вас не припасены купленные билеты на майские: на сайте «Аэрофлота» нет билетов экономкласса до Симферополя, а цены на бизнес-класс переваливают за 100 тысяч за билет. Другие авиаперевозчики предлагают билеты по существенно более скромным ценам.

В Совете Федерации уже поставили «Аэрофлоту» на вид, что таких ситуаций возникать не должно, а россияне имеют право на отдых в Крыму по доступным ценам. Тем не менее аналогичная ситуация сложилась и с Калининградом на период майских праздников: доступных билетов у главного российского авиаперевозчика на момент публикации материала нет.

Обычная картина?

Артур Мурадян объяснил «360», что в сетевых и крупных отельных комплексах на юге России всегда есть дефицит мест, так как они пользуются большой популярностью вне зависимости от пандемии и сезона.

«На отельные комплексы четыре и пять звезд спрос стабильно высокий всегда, круглый год. В них дефицит мест наблюдается перманентно, они загружены 95–99% по году. Летом там практически невозможно будет взять номера дешевле 20–30 тысяч в сутки», — уверен он.

Однако существует и второй сегмент жилья для туристов на российских курортах — это мини-отели и двух- или трехзвездочные объекты размещения. Там динамику роста цен, по словам Мурадяна, отследить очень сложно, потому что главным фактором является загруженность конкретного места.

«У них загрузка пока не столь высокая, потому что они всегда туристами рассматриваются как альтернативные варианты. Там всегда компромисс — либо удаленность от пляжей, либо от аэропортов, либо отсутствующая инфраструктура. Там места есть и, наверное, будут весь сезон. И цены там будут довольно гуманные: две-пять тысяч в сутки», — уверен Мурадян.

Помимо колоссальной загруженности традиционных южных курортов России на майские праздники, уже сейчас там отсутствует предложение на август — все места раскуплены.

По данным Ильи Уманского, средний чек на недельный отпуск в Сочи на двоих, в который входят билеты, трансфер, проживание и трехразовое питание, составит порядка 67 тысяч рублей, в Ялте — 78 тысяч, в Геленджике — 81 тысячу. Цена недельного тура в Турции, по оценкам Мурадяна, составляла порядка 80–100 тысяч рублей на двоих.

«Принципиальная позиция, наверное, 90% туристов, которые отдыхают в Турции, — это не отдыхать в России. Потому что тот сервис и уровень услуг, которые они привыкли получать в Турции, у нас они за те же деньги не получат», — добавил он.

Другие варианты

Артур Мурадян добавил, что в России есть направление для пляжного отдыха, незаслуженно обходимое вниманием массового туриста, — Дагестан. Он отметил, что запрет на алкоголь в мусульманской республике может отпугнуть некоторых туристов, но для других это станет только преимуществом.

«Природа там очень нравилась иностранным туристам: эти ущелья, горы — это просто сумасшедшие виды, которые похожи на Средиземноморье, что-то португало-испанское. На самом деле, климатическая зона одна», — объяснил Мурадян.

Илья Уманский добавил, что недельная поездка в горы Дагестана, к Каспийскому морю и древним крепостям обойдется россиянам в 87 тысяч на двоих без перелетов. Цены на билеты в Махачкалу стартуют от 13 тысяч на человека.

Среди менее стандартных, но не менее перспективных направлений для туризма Мурадян особенно отметил Карелию. Однако цены там, по словам эксперта, кусаются. Только проживание в гостевом доме в прошлом году стоило порядка 18–20 тысяч рублей в сутки без какого-либо питания.

Илья Уманский заявил «360», что по результатам продаж «Алеан» может выделить несколько непляжных направлений в России, спрос на которые вырос более чем в 3,5 раза. Первая такая локация — Мурманск, однако цены там тоже не самые приветливые — от 67 тысяч на двоих за четырехдневное путешествие.

Другое направление — Калининград. Недельный тур на Балтийское море и Куршскую косу на двоих, по словам эксперта, обойдется в 36,4 тысячи, однако авиабилеты в эту сумму не входят. Поездка в Калининградскую область вполне сможет стать альтернативой европейскому путешествию.

Башкирия также может стать Меккой для туристов внутри России — Уманский отметил, что уже сейчас путешествия на три дня и две ночи пользуются большим спросом, как и классические недельные поездки в горную Башкирию. Такое удовольствие обойдется в 55,8 тысячи на двоих без учета авиабилетов.

Также эксперты предложили россиянам обратить внимание на отпуск на Байкале и Камчатке. Дороговизна перелетов окупится за счет впечатлений и престижа подобного отдыха. Мурадян отметил, что для россиян по-прежнему остается открытой Армения, для поездки в которую даже не нужен загранпаспорт.

«Там уже летний сезон начался, цветут персики, гастротуризм и экскурсионный туризм развит, но билеты пока дорогие — около 37 тысяч начальная цена до Еревана. Но отели — от 15 до 100 долларов в сутки (1–7,5 тысячи рублей — прим. ред.), то есть в разы дешевле, чем в Сочи», — заключил эксперт.