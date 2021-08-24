Грядет бархатный сезон. Куда полететь отдыхать этой осенью?

Лето заканчивается, а сезон отпусков — нет. Наступает бархатный сезон, а с ним и вопрос: куда полететь отдыхать. «360» разбирался, какие направления сейчас самые популярные и куда можно отправиться довольно бюджетно.

Популярные направления за рубежом

В начале октября по всем параметрам можно смело отправляться в Турцию. Об этом в разговоре с «360» заявила руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь. По ее словам, в это время года вода там как раз еще теплая, да и температура воздуха — максимально комфортная.

В начале октября туристы выбирают Турцию, тем более, что там в это время меньше народу и цены намного ниже, чем в сезон и в сентябре. А так набирает обороты всеми долгожданный Египет. И как раз с октября-ноября там начинается бархатный сезон, там очень комфортная температура. И к нашей всеобщей радости сейчас начинается снижение цен Наталия Ансталь.

Ансталь подчеркнула, что уже поступила информация, что запускается еще больше чартерных рейсов. Собеседница «360» отметила, что тур в Египет на неделю для двоих взрослых по системе «все включено» можно приобрести по цене от 20 тысяч на человека. Тем временем туры в Турцию на сайте TEZ TOUR на двоих на неделю в середине октября можно найти за 40 тысяч.

Еще одно популярное в это время года иностранное направление назвал в разговоре с «360» вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. Она напомнил о Доминикане. Однако этот регион для россиян вряд ли можно назвать бюджетным. Тур туда на двоих на неделю в начале октября обойдется в районе 180 тысяч.

При этом Ансталь заметила, что если речь идет о Турции, то бронировать тур можно ближе к датам. А вот Египет на данный момент не предсказуем, так что туры туда лучше пока мониторить, возможно будут выгодные акции.

Российские курорты осенью

Если же рассматривать российские курорты, то на осень набирает популярность Алтай, куда можно слетать достаточно бюджетно. Также не стоит сбрасывать со счетов курорты Черного моря. Покупаться там в октябре и ноябре уже не получится, зато можно будет оценить природу. Цены в это время там более чем приемлемые.

За это направление выступил и вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с «360» он заявил, что сентябрь и даже октябрь — традиционно черноморское время.

Бархатный сезон. И купаться можно, и загорать, и отдыхать Юрий Барзыкин

При этом собеседник напомнил, что внутренние направления все-таки самый бюджетный вариант. Дело в том, что начинается школьный сезон. Дети идут в школу, многие гости курортов вынуждены уезжать. Поэтому с 1 сентября на побережье все дешевеет.

Если речь идет о гостиницах, экономия составит ориентировочно 15%. Самые дешевые пакетные туры на черноморские курорты Краснодарского края на 10 ночей в начале сентября обойдутся примерно в 21,5 — 26,5 тысячи рублей на двоих.