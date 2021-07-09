Отдых в Египте стал реальностью для россиян. Что нужно знать перед поездкой

Скоро российские туристы смогут летать в Египет чартерными рейсами. Такая поездка будет стоить 30 тысяч рублей и выше. Визу можно будет получить после прилета в страну, а при себе нужно обязательно иметь ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Президент Владимир Путин накануне подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Теперь, помимо регулярного авиасообщения, которое было восстановлено в 2018 году, будут летать и чартерные самолеты. Президент также отменил рекомендацию туроператорам не продавать путевки на египетские курорты.

По словам руководителя турагентства Go travel Наталии Ансталь, в течение двух недель ожидается выставление чартерной программы от российских туроператоров. После этого туристы смогут летать в Египет.

«Открытие нового направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы ждали больше пяти лет. Теперь мы ждем решение оперативного штаба по квотам и количеству рейсов и типам перевозки», — сказал глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он объяснил, что раньше туристов отправляли в Египет только через Каир. После прилета людям приходилось тратить еще по 6-9 часов на трансфер, чтобы добраться до курортов. Теперь таких неудобств не будет.

Ценовая политика

Ансталь отметила, что поездка в Египет станет в два раза дешевле. Это связано с тем, что чартерные рейсы стоят меньше регулярных. Сам Египет, скорее всего, тоже подготовит хорошие туристические предложения, чтобы завлечь людей и организовать оборот.

По словам собеседницы «360», хороший отель уровня пяти звезд на 10 дней на двоих обойдется в 70 тысяч рублей. За это предложат «все включено» и хорошие условия для отдыха.

Компания «Интурист» в разговоре с газетой «Известия» также заявила, что средний чек за недельный пакетный тур на двоих в Египте составит около 65 тысяч рублей. В пакет войдут перелет, проживание в четырехзвездочном или пятизвездочном отеле с питанием «все включено» и трансфер. Если же отказаться от питания и выбрать отель попроще, то тур может обойтись и в 30 тысяч рублей на двоих.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила ТАСС, что неделя в трехзвездочном отеле будет стоить от 300 до 500 долларов (от 22 тысяч до 37 тысяч рублей).

Нужна ли виза в Египет?

Для въезда в Египет нужна виза, но ее можно получить прямо в аэропорту прибытия. По словам Горина, туристы получают визу практически автоматически. Например, при въезде в Шарм-эль-Шейх ее ставят бесплатно. А в Хургаде надо будет заплатить 25 долларов визового сбора.

Как рассказал советник египетского посольства в России Ахмад Абд-Элмуиз РИА «Новости», для получения визы можно также обратиться в посольство и консульство Египта. Для этого нужно заранее записаться на прием на сайте.

Вакцинация и ПЦР-тест

Учитывая, что в мире все еще бушует пандемия, есть и определенные коронавирусные ограничения.

В Египет можно будет попасть либо со справкой о вакцинации «Спутником V», либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным в течение 72 часов. ПЦР-тест также можно будет пройти в аэропорту Египта по прибытии, но тогда туристу придется остаться на карантине до получения результатов анализа. Это займет несколько часов.

В случае с вакцинацией необходимо, чтобы прилетающему ввели уже оба компонента прививки.

Глава АТОР Горин напомнил, что для путешествия понадобится медицинская страховка, которая включает лечение от ковида, даже если человек болел. Это важнейший документ.