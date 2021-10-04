Отдых раньше времени. Кто имеет право на досрочную пенсию

На пенсию можно уйти раньше положенного срока. Право на ранний заслуженный отдых имеют несколько категорий населения при соблюдении условий. Среди них не только работавшие в тяжелых условиях, но и педагоги и артисты.

С 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста. До 2028 года пенсионный возраст будет повышен на пять лет. Мужчины будут выходить на отдых в 65 лет, а женщины в 60. В 2021 году на пенсию могут выйти женщины, достигшие 56,5 года, и мужчины, которым исполнилось 61,5 года.

Однако некоторые россияне имеют право на досрочную пенсию. Это зависит от возраста, стажа, профессии и количества детей.

После вредных и тяжелых условий

На досрочную пенсию могут претендовать те, чьи условия работы были опасными для здоровья. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил «360», что перечень таких профессий утвержден двумя списками, которые были приняты еще в 1991 году Кабинетом министров СССР.

Этот список содержит перечень вредных и опасных работ, которые дают право на досрочную пенсию, если человек имеет определенный стаж на этой позиции Александр Сафонов.

Однако для разных должностей предусмотрены различные условия выхода на досрочную пенсию. Например, 50-летние мужчины могут уйти на отдых, только если проработали 10 лет на подземных работах, в горячих цехах и вредных условиях труда. Женщинам пенсия станет доступна в 45 лет, если их стаж в таких условиях не менее семи лет и шести месяцев. Для досрочной пенсии нужно также иметь страховой стаж 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Из-за тяжелых работ мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, при этом их стаж должен составлять не менее 12 лет и шести месяцев, а страховой стаж — не менее 25 лет. У женщины такая возможность появится раньше: им можно отдыхать по достижении 50 лет и при наличии трудового стажа не менее 10 лет, а также страхового стажа не менее 20 лет.

Человек также может законно получить право на ранний выход на пенсию. Александр Сафонов рассказал, что для этого необходима специальная оценка условий труда.

«Виды деятельности остаются, а характер содержания работ может поменяться. Это все приводит к тому, что в конечном итоге оценка условий труда дает ясную картинку того, в каких условиях человек работал. И если ситуация рабочего места это подтверждает, то получается, что он имеет право на досрочную пенсию», — добавил эксперт.

Отдых после Крайнего Севера

Возможность раньше выйти на пенсию есть не только у тех, кто работал в опасных для здоровья условиях. Сафонов отметил, что право выхода на отдых есть и у лиц, трудившихся на Крайнем Севере.

Выйти на пенсию можно на пять лет раньше установленного пенсионного возраста, но для этого стаж работы на Крайнем Севере должен быть не ниже 15 лет, а на приравненных к нему территориях — не меньше 20. Общий страховой стаж для женщин равен 20 годам, а для мужчин — 25 годам, написала «Российская газета».

Досрочно пенсию могут назначить в том случае, если работа на Крайнем Севере составила не менее 7,5 года. При таком условии пенсионный возраст будет снижаться на четыре месяца за каждый год работы на северных территориях.

Возможность уйти на пенсию в 50 лет есть у тех женщин, которые родили двух или более детей и проработали 12 лет на Крайнем Севере либо 17 лет на приравненных к ним территориях.

Другие работники

Досрочный выход на пенсию полагается и тем, у кого есть необходимая выслуга лет. Это касается педагогов, которые могут уйти на заслуженный отдых, если проработали 25 лет. При этом учителю нужно успеть заработать необходимое количество пенсионных коэффициентов.

Медработникам, чтобы выйти на пенсию раньше, нужно отработать не менее 25 лет в селах и поселках городского типа. Уйти на отдых могут и те медики, которые отработали не менее 30 лет в городах или не менее 30 лет в городах и селах.

Уйти на отдых раньше могут также артисты театров или театрально-зрелищных организаций. Для этого им нужно отработать от 15 до 30 лет в зависимости от характера их деятельности.

Безработные и не только

Если россиянин предпенсионного возраста имеет трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин и оказался уволенным из-за ликвидации организации или сокращения сотрудников, то он тоже может претендовать на раннюю пенсию.

Однако здесь есть несколько нюансов. Пенсия будет назначаться на ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста. Александр Сафонов также отметил, что предпенсионер должен быть зарегистрирован безработным и не иметь работу в течение двух лет.

Правом на досрочную пенсию обладают также некоторые инвалиды. Мужчины, получившие инвалидность из-за военной травмы, могут выйти на пенсию в 55, если имеют страховой стаж не менее 25 лет. У женщин ситуация иная: выйти на пенсию они могут в 50 лет при страховом стаже не менее 20 лет.

Мужчины с инвалидностью по зрению I группы имеют возможность оказаться на пенсии в 50 лет, если их страховой стаж составляет 15 лет. Женщины могут уйти на отдых в 40 лет при страховом стаже более 10 лет.

Родители ребенка-инвалида могут тоже претендовать на ранний выход на пенсию. Мама может стать пенсионеркой в 50 лет, если получила страховой стаж 15 лет. Отец же выйдет на отдых в 55 лет, если его страховой стаж — не менее 20 лет. Еще одно важное условие для раннего отдыха — необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Как уйти досрочно

Для оформления досрочной пенсии нужно обратиться в ПФР и подготовить пакет документов. В него входят паспорт, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей и о нетрудоспособных членах семьи, а также документы, подтверждающие стаж на соответствующих видах работ. Россияне могут дополнительно предоставить ПФР военные билеты.

Узнать о возможности выхода на досрочную пенсию можно на сайте ПФР. В личном кабинете будет информация об учтенных периодах трудовой деятельности, местах работы, пенсионных коэффициентах и продолжительности стажа.

Если в личном кабинете отсутствует какая-то информация о трудовой деятельности, то следует обратиться к работодателю, чтобы он отправил ПФР недостающие данные.