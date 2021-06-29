Отдых любой ценой. Помогут ли народные средства обмануть ПЦР-тест?

Глава красноярской турфирмы посоветовала клиентам обмануть тест на коронавирус, и с гордостью рассказала об этом в своем Instagram. Путевка не пропала, а кто кого заразил — не так уж и важно. В качестве народного средства в ход пошел препарат от боли в горле «Мирамистин». «360» разбирался, работает ли это на практике, и какие еще способы в ходу у россиян.

Спасти туристов

Директор красноярского отделения Anex Tour Екатерина Семенова выложила в соцсети видео, в котором поделилась секретом спасения одного тура. Пара купила путевку в Египет, но перед вылетом клиенты получили положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Семенова посоветовала им «заливать „Мирамистин“ где только можно» — в нос, рот и уши, чтобы изменить результат теста.

В итоге новый тест оказался отрицательным.

«Невозможное возможно, когда у тебя супертурагент», — похвасталась глава турфирмы.

Семенова рассказала Ngs24.ru, что положительный ПЦР-тест пришел ее клиенту, сделавшему прививку от COVID-19.

Кроме того, в день вылета поменялись правила въезда в Египет, и на границе было достаточно прививочного сертификата.

Наконец, первый тест мог быть и ложноположительным, допустила глава Anex Tour в Красноярске.

В беседе с изданием «Подъем» она попробовала представить все в виде шутки и призвала проверить клиники, делающие ПЦР-тесты.

«Если у людей нет чувства юмора, и они воспринимают совет залить „Мирамистин“ в нос, уши и ж**у всерьез, и думают, что это реально убивает вирус, то это уже маразм», — заявила предпринимательница.

Тем временем Anex Tour объявил о приостановке сотрудничества с Семеновой. Туроператор отметил, что ее агентство работало по договору франшизы. Сотрудницей Anex Tour Семенова не была.

В краевом управлении Роспотребнадзора не увидели оснований для проверки ее слов. В полиции Красноярска проверку решили провести.

Что думает инфекционист

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев считает, что «Мирамистин» не поможет обмануть тест на коронавирус.

«Если человек болеет, то он, безусловно, таким способом никак не сможет избежать положительного результата теста», — сказал он газете «Взгляд».

По словам врача, через 10 минут слюна смоет остатки препарата, и «все будет как обычно».

При этом постоянное использование антисептика вредно. Оно вызовет воспаление и раздражение слизистой носоглотки, заявил Малышев.

Какие еще есть народные способы

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Антисептики для обмана тестов применяли и раньше. Россияне, прилетевшие на Кубу в прошлом году, перед обязательным ПЦР-тестом в Гаване заливали в нос раствор «Хлоргексидина», рассказывал турагент.

«Это самый дешевый антисептик, который не сушит кожу, и его случайное попадание в желудок не несет серьезных последствий», — отмечал он.

В Роспотребнадзоре также признают, что тесты чувствительны к лекарствам и полосканию носоглотки.

«Перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи и др.). После их применения количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста», — предупреждает ведомство.

На тест могут повлиять употребление алкоголя, чистка зубов и другие факторы.

Еще один способ обмануть систему — покупка поддельного сертификата о ПЦР-тестировании или прививке. В Санкт-Петербурге в июне полиция выявила несколько таких случаев. В среднем за подделку просили 2000-2500 рублей.

Например, в Калининском районе города оперативники задержали автолавку, в багажнике которой были медицинские бланки и печати. Водитель признался в причастности к незаконному бизнесу.

Ответственность

Тех, кто решил купить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, могут привлечь к ответственности по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Им грозит до года лишения свободы, напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Те, кто обманул ПЦР-тест, и заразил других, могут стать фигурантами дела по статье УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Максимальное наказание по ней, если никто из зараженных не умер, составляет два года заключения.