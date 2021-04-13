Отдых без выбора. Россиянам посоветовали поскорее бронировать отели на Кубани и в Крыму

После отмены полетов в Турцию российские курорты ожидают роста потока туристов. Местные власти уверяют, что там безопасно, да и сервис на уровне. Однако на бюджетный отдых теперь рассчитывать не приходится. Правда, не стоит списывать со счетов заграницу: пока еще можно найти недорогие путевки.

Отмена полетов в Турцию

Россия прекращает полеты в Турцию и Танзанию на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. К такому решению пришли из-за роста зараженных коронавирусом в этих странах. Исключения сделают только для вывозных рейсов. Кроме того, на взаимной основе оставят два рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

«Стабилизации в мире пока не наблюдаем. Из 30 стран, с которыми у нас открыто авиасообщение, в 21 стране за прошедшие три недели мы видим дестабилизацию ситуации. Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом уже прилетевшие в Турцию и Танзанию туристы будут возвращаться в Россию планово, причем необязательно до 15 апреля.

Российские курорты как аналог Турции

Турция — одно из самых популярных направлений для отдыха среди россиян. По количеству отдыхающих на местных пляжах лидируют именно жители РФ. Только в 2019 году там побывали более семи миллионов россиян. Причем с июня по сентябрь в Турцию ездили свыше миллионов человек в месяц. Теперь фанатам турецких курортов придется временно сменить направление. В Крыму и Краснодарском крае уже ждут притока туристов.

«Закрытие Турции — это шанс для нашего крымского турбизнеса. Нам крайне важно подготовиться к этому потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадет к нам, в следующий раз целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие», — заявил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в этом году Крым может принять на 10-15% больше туристов, чем в 2019-м, то есть до пандемии. Спрос на майские праздники уже превысил данные того года, многие гостиницы даже закрыли продажи.

Сервис и безопасность

Несмотря на ожидаемое повышение потока туристов, курорты Крыма и Краснодарского края готовы принять планировавших отдых в Турции россиян и обеспечить им должный сервис и безопасность. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Заксобрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

«Мы к этому готовились, было совершенно понятно, что Турция находится в теснейшем взаимодействии с Европой, видели, какая там ситуация с пандемией. Считаю, что наши власти приняли правильное решение в защиту своих граждан, в противном случае мы столкнулись бы с ростом заболеваемости. Если отдыхающие, которые ездили в Турцию, приедут сюда, их есть где принять. За последние годы построено огромное количество отелей, целый ряд сетевых компаний», — заявил Джеус.

Только на майские праздники Кубань ждет около 500 тысяч гостей, которым, судя по заверениям местных властей, не придется бояться коронавируса. Темпы заболеваемости в регионе снижаются. За прошлый год в туристической отрасли научились работать с усиленными санитарными требованиями. Об этом сообщил кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Директор госпредприятия «Солнечная Таврика», управляющего несколькими санаториями и пансионатом в Евпатории и Феодосии, Людмила Ермакова рассказала, что на курортах соблюдают все правила безопасности.

«С безопасностью у нас проблем нет. Рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются, в закрытых помещениях мы мероприятия не проводим, в столовой рекомендуется обеспечить полутораметровую дистанцию — помещение у нас большое. Все постоянные сотрудники вакцинированы, а кто приходит на сезон, сдает тест на коронавирус», — подчеркнула Ермакова.

Низкие цены на перелеты

В конце марта РИА «Новости» со ссылкой на «Туту.ру» сообщило, что средние цены на перелеты в Крым и Краснодарский край на лето-2021 стали ниже в сравнении с предыдущим сезоном.

Например, билет в Краснодар подешевел на 8%, цены на перелет в Сочи упали на 11%, в Анапу — на 10%, в Геленджик — на 15%. По всем этим направлениям билеты стали стоить в районе восьми-девяти тысяч рублей. Стоимость перелета в Симферополь снизилась на 2%.

Правда, после этого цены выросли на майские праздники. А с учетом отмены перелетов в Турцию они могут еще подняться. Существенного роста стоимости на дорогу и проживание стоит ожидать после 1 июня. Об этом рассказал гендиректор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, с которым согласен и директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

«Из рекомендаций потенциальным туристам — прямо сейчас с небольшой предоплатой забронировать хорошие места через своих турагентов. Ближе к лету все еще подорожает», — подчеркнул он.

Заграничные варианты

Найти альтернативу бюджетной Турции за рубежом довольно непросто. Об этом РИА «Новости» рассказала директор туристического агентства Инна Поом.

«ОАЭ и Куба — дорого. Занзибар тоже закрыли, да сейчас там и не сезон», — пояснила она.

Тех, кто предпочитает отдых за границей, готов принять Тунис. Эта страна пользовалась среди россиян высоким спросом в летний период, причем не один год. Но этот отдых не стоит сравнивать с турецкими пляжами. В этом уверена генеральный представитель международной группы туркомпаний в СНГ и Европе Алла Филимонова.

«Я в принципе категорический противник сравнения, а тем более замены одного направления другим. Это сбивает с толку туристов, поскольку курорты ориентированы на разные целевые аудитории. Турция — это в основном отдых в отеле, а Тунис — в стране. Он ближе к Европейскому Средиземноморью — Греции, Кипру, где пляжное времяпрепровождение дополняют многочисленные экскурсии», — пояснила Филимонова.

Однако не стоит сбрасывать Тунис со счетов. Сейчас туда есть туры на начало мая по достаточно приятным ценам — 48 тысяч рублей за двоих в отель три звезды с перелетом. Также можно улететь и на Кипр, но это уже выйдет дороже — в районе 80 тысяч рублей за двоих. Более того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ближайшее время могут возобновиться чартерные рейсы из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду.