Отдавшая все за любовь. Зинаида Кириенко покоряла всех, но осталась верна единственному

Известная по роли в фильме «Тихий Дон» актриса Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни. Она болела ковидом, который вызвал у нее геморрагический инсульт. Позже у актрисы также диагностировали рак поджелудочной железы. О наследии, которое оставила за собой Кириенко — в материале «360».

Проблемы со здоровьем

О первых проблемах со здоровьем у Зинаиды Кириенко стало известно 8 февраля. Как сообщил Пятый канал, в тот день у нее подтвердился COVID-19. Уже 10 февраля актрису экстренно госпитализировали в больницу, поскольку ее состояние стало резко ухудшаться. Артистка не разговаривала с близкими, не реагировала на внешние раздражители и даже потеряла сознание.

В больнице медики диагностировали у Кириенко острое нарушение мозгового кровообращения.

В пятницу, 11 февраля, ее представитель сообщил ТАСС, что актриса находилась в состоянии средней тяжести и проходила обследования.

«Попасть туда нельзя, поскольку там ковидное отделение, все общение только по телефону», — говорил он.

Вечером того же дня стало известно об ухудшении состояния Кириенко на фоне COVID-19. Врачи диагностировали у нее инсульт и перевели артистку в реанимацию.

«К сожалению, да. Речь идет об инсульте на фоне ковида», — подтвердил ее представитель.

В ходе тех же обследований у актрисы обнаружили еще одно серьезное заболевание — рак поджелудочной железы.

Актрисы не стало 12 февраля.

Вклад в кино

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Ее мама очень любила кино, а потому хотела назвать дочь в честь греческой актрисы Аиды. Она надеялась, что это подтолкнет ребенка к актерской профессии. Однако отец девочки — Геннадий Широков — настоял на более привычном для россиян имени Зинаида. Об этом писало 24СМИ.

Отца своего Кириенко практически не знала, потому что в конце 30-х годов его арестовали. В связи с этим мама в одиночку растила Зинаиду и ее сестру. Спустя некоторое время она вновь вышла замуж.

Интерес к актерскому мастерству у Кириенко проснулся в седьмом классе. Тогда она училась в железнодорожном техникуме, а потом перешла в сельскохозяйственный. После окончания техникумов Зинаида попробовала поступить во ВГИК. Девушка попала туда с первой попытки, но учиться начала не сразу. Ее приняли в институт без права на общежитие и стипендию. Ей такие условия не подошли, поэтому она подождала год и перепоступила.

Первую роль в кино Кириенко получила еще в конце первого курса. Она дебютировала в новелле «Надежда» у режиссера Сергея Герасимова. К моменту выпуска из ВГИКа у нее за спиной были съемки в фильмах «Поэмы о море» и «Сорока-воровка».

Настоящим прорывом для Кириенко стали съемки в экранизации «Тихого Дона». Она сыграла роль Натальи. Именно тогда актриса стала по-настоящему знаменитой. После этого она год проработала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а потом ушла в Театр студии киноактера, где играла до самой смерти.

Пик популярности у Кириенко пришелся на 1960-е. Тогда киноленты с ней выходили одна за другой. Она сыграла в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека», исполнила роль Марии в «Повести пламенных лет» и появилась в мелодраме Василия Пронина «Казаки», где встретила будущего мужа.

После этого у Кириенко наступило затишье в кинокарьере. Долгое время она нигде не снималась, продолжая играть в театре. На экраны она вернулась в 1974 году с ролью Ефросиньи Дерюгиной в фильме «Любовь земная». Затем она продолжала сниматься в кино.

С наступлением перестройки Кириенко опять скрылась с глаз зрителей, полноценно вернувшись на экраны лишь в 1996 году с мелодрамой «Любить по-русски 2». Еще одна памятная роль у нее была в фильме Игоря Масленникова «Письма к Эльзе», снятом в 2002 году. А после — опять затишье.

В последние годы актриса практически не появлялась в художественном кино, отдавая предпочтение театру и сценическим вечерам с чтением стихов и исполнением романсов.

Личная жизнь актрисы

Если судьба героинь Кириенко часто была тяжелой и не очень удачной в любовной сфере, то самой актрисе в личной жизни повезло. Она была очень красивой женщиной, за которой всегда ухаживали мужчины. Среди ее поклонников были актеры Василий Лановой, Ален Делон и Жерар Депардье, режиссеры Евгений Матвеев, Федерико Феллини и даже лидер Вьетнама Хо Ши Мин. Лановой предлагал ей выйти замуж, но Кириенко ответила отказом.

Свою любовь она встретила в 1960 году на съемках фильма «Казаки». Счастливцем оказался 17-летний студент-экономист Валерий Тарасевский. На тот момент Зинаиде Кириенко было уже 27 лет. В продолжительность их романа никто не верил. Они всех удивили, прожив душа в душу больше 40 лет до смерти Тарасевского в 2004 году. В браке у них родились двое детей.

Их пара разрушила многие каноны, привычные русскому человеку. Во-первых, Зинаида была старше возлюбленного на 10 лет. Во-вторых, именно она была главным добытчиком в семье, поскольку съемки приносили больше денег. В-третьих, роль домохозяйки досталась мужу, ведь именно Валерий смотрел за домом и детьми.

За любовь к Тарасевскому актрисе пришлось заплатить большую цену. Один чиновник из Госкино начал оказывать знаки внимания замужней Кириенко, а когда она ему отказала, он сделал все, чтобы в кино ее больше не брали. Около 10 лет актриса не появлялась в главных ролях, играя исключительно в театре. Впрочем, для нее верность мужу и семья всегда были важнее карьеры.