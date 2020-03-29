Отдалиться от всех, чтобы скорее стать ближе. Что делать иностранцам, не успевшим уехать из России?

30 марта Россия закрывает все границы. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «360» рассказывает, что делать гражданам других стран, не успевшим покинуть Россию, как будут ввозить продукты и товары.

Закрытие границ

Распоряжение о закрытии границ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его разместили на сайте правительства.

«С 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в распоряжении.

Таким образом в России борются с распространением коронавируса. Но граждане другой страны все равно могут уехать.

«Следует обратиться в свое консульство или в посольство, которое находится на территории Российской Федерации, и заявить о своей проблеме, зарегистрироваться о том, что он желает покинуть территорию РФ. И ему необходимо в этом плане оказать помощь», — рассказал юрист Дмитрий Панфилов.

Исключения

По распоряжению правительства, граждане ЛНР и ДНР с российскими паспортами могут вернуться к своим семьям, которые остались в республиках. Ограничение также не распространяется на жителей Калининграда, следующих железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно.

Пересекать границу смогут дипломаты, их семьи, фельдъегери и курьеры дипломатической связи, а также члены официальных делегаций, выезжающие из страны. Россиянам после закрытия границ можно выехать в особом случае — если в другой стране умер близкий родственник. Чтобы подтвердить это, необходимо предоставить копию свидетельства о смерти и документ, подтверждающий степень родства. Пересекать границу будут те, кто обеспечивает страну необходимыми товарами. То есть угрозы дефицита нет.

«Сделано исключение для железнодорожных бригад, для водителей грузовиков, для экипажей судов. То есть грузы по-прежнему будут доставляться речным, морским транспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом. Так что экономике это прямого ущерба нанести не должно», — объяснил экономист Андрей Колганов.

Борьба с коронавирусом

Россия стала девятнадцатой страной, которая ввела запрет на въезд иностранцам. Венгрия, Дания, Кипр, Латвия и другие страны закрыли границы в марте. Чехия полностью закрыла границы, запретила своим гражданам покидать территорию страны. Аналитики уверены, что чем быстрее мы ограничим контакты, тем скорее сможем вернуться к привычному образу жизни. Но прогнозы, сколько могут продлиться такие меры, у всех разные.

«Чем быстрее инфекция пойдет на спад, тем быстрее мера будет снята, но месяц — это прямо слишком позитивный исход, на самом деле, можно будет говорить о нескольких месяцах. Возможно, эта мера продлится гораздо дольше. До полного предотвращения инфекции по всему миру», — заявила политолог Наталия Елисеева.

Закрытие границ — мера необходимая. Эксперты говорят, что она никак не повлияет на международные отношения. Весь мир понимает, что сейчас необходимо ограничить все передвижения. Большинство стран рекомендует своим гражданам оставаться дома, не посещать общественные места без крайней надобности.

Так что пока нужно запасаться терпением, а не продуктами, ведь выходить в магазин, в аптеку можно. Главное — соблюдать дистанцию.