Отдай машину другому. «Народный каршеринг» в Москве станет провалом

В Москве готовятся запустить «народный каршеринг». Это сервис, где любой автовладелец может дать в аренду свой автомобиль другому водителю. И уже на стадии планирования в этом проекте есть масса минусов.

Народный карш

Вскоре департамент транспорта Москвы запустит сервис аренды автомобилей между физическими лицами. То есть владелец автомобиля сможет сдавать в аренду собственную машину незнакомому человеку.

Разработку этого проекта власти анонсировали еще в середине 2018 года. Но детали сервиса не раскрывали вплоть до сентября 2020 года. Тогда «360» рассказывал, что сдать свою машину в каршеринг — значит угробить ее.

Но глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сказал, что сервис поможет автовладельцам самостоятельно выбирать, кому давать собственную машину. Для города, по мнению Ликсутова, такой каршеринг тоже полезен: он позволит разгрузить дороги.

Идею по большей части одобрили каршеринговые компании. В YouDrive, например, напомнили об успешном опыте такого сервиса на Западе. А в BelkaCar отметили, что проект поможет снизить размер автопарка в Москве, так как в момент, когда человеку не нужна будет машина, ею смогут воспользоваться другие.

Но автоюрист Дмитрий Славнов уже нашел негативную черту «народного каршеринга». По мнению специалиста, владельцев машин для каршеринга обложат налогом. В том числе хозяевам придется тщательно следить за состоянием авто, делать расширенную страховку и покупать КАСКО.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов также увидел много рисков в «народном каршеринге»: пока непонятно, кому будут приходить штрафы — собственнику или водителю авто. Кроме того, каршеринг часто разбивают, и, опять же, неясно, кто будет платить за ремонт.

Разбитые каршеринги

Некоторые пользователи существующего каршеринга относятся к арендованным машинам безответственно: бросают в отдаленных местах, цепляют бордюры, заборы и другие машины, мусорят, жмут газ в пол на каждом светофоре, а потом резко тормозят и так далее. Все это постепенно ломает автомобиль и создает риск для жизни следующего водителя.

Да и аварий с участием машин каршеринга, по данным с января по август 2020 года, стало больше. Тогда ГИБДД отмечала низкую дисциплинированность водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, часто ездили пьяными и отказывались проходить освидетельствование.

Иногда происходят даже смертельные ДТП с участием автомобилей каршеринга. Например, в начале апреля 2021 года два человека погибли при аварии на улице Орджоникидзе. Поздно вечером 24 марта в Самаре три человека погибли в результате ДТП с каршеринговым автомобилем и машиной скорой помощи, писал сайт kp.ru. Один из погибших за пару минут до смерти писал своей девушке: «240 километров в час по встречке! Помянем нас. Если что — люблю».

В середине марта произошло менее серьезное ДТП с участием арендованной машины в Петербурге, передает телеканал «Санкт-Петербург». Всего пострадали три машины, а каршеринговое авто отлетело в железный забор.

Ничейная машина

Автоэксперт Петр Баканов в разговоре с «360» напомнил, что человек арендует автомобиль с целью как можно быстрее и дешевле добраться до нужного места. Из-за этого водители небрежно управляют и бросают машины в удобных местах, а не там, где положено.

Думаю, если мы говорим про частников, то идея достаточно провальная. Никто в здравом уме не отдаст свой автомобиль под подобное растерзание: от машины ничего не останется Петр Баканов.

Баканов увидел много минусов в «народном каршеринге». Во-первых, владельцы столкнутся с серьезным износом автомобиля в процессе эксплуатации. Вторая проблема — риск, что машину могут разбить. Третья — недобросовестные пользователи, которые будут ездить по подложным аккаунтам и собирать штрафы. Таким образом, минусы связаны либо с ответственностью, либо с затратами на обслуживание.

Погоня за своим «конем»

У руководителя юридической компании «Богатов групп» Сергея Богатова тоже появились сомнения по поводу «народного каршеринга». Пока проект детально не раскроют, не будет понимания, какие преференции получат владельцы машин. Если все будет развиваться в том ключе, который есть, то сервис просто не будет востребованным.

Все мы знаем, как относятся к каршерингу, как иногда даже колеса умудряются снимать и вырывать что-то из салона. Здесь неизвестный человек — как к машине будет относиться? Понятно дело, что плохо, оставит ее где попало, а владелец будет с большими глазами нестись, переставлять ее Сергей Богатов.

Остаются штрафы и эвакуация — кто будет платить за это? По мнению Богатова, сумма потенциального дохода владельцев несопоставима с рисками, которые он понесет.

В любом случае при ДТП ответственность, по идее, будет лежать полностью на водителе. Также ему придется возмещать ущерб, исходя из статьи 15 Гражданского кодекса. И такие вопросы точно будут решать через суды, которые и без этого загружены.

Но и в этом сценарии есть прореха. Например, водитель на чужой машине попал в аварию, а потом оказывается, что в автомобиле были неисправны тормоза. Техническое состояние авто контролирует владелец, то есть у него могут быть проблемы, в том числе уголовного характера.

По мнению Богатова, если оператор «народного каршеринга» будет брать на себя все риски, то проект может существовать. Однако собеседник уверен, что оператор этим заниматься не будет.