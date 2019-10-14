  • Отбор на Евро-2020 для России не закончен. Впереди матч, который покажет реальный уровень сборной

    14 октября 2019, 16:06

    Василиса Андреева, Дамир Матюхин, Екатерина Андронова

    Победа над сборной Кипра 13 октября гарантировала команде Станислава Черчесова участие в Евро-2020. Но задачи на оставшиеся матчи отбора у российских футболистов еще есть. Теперь надо побороться за первое место с фаворитами группы — бельгийцами. Эта игра важна не только с турнирной точки зрения — она поможет оценить перспективы России на чемпионате Европы.
    Отбор на Евро-2020 для России не закончен. Впереди матч, который покажет реальный уровень сборной

    Отбор не закончен

    Матч между Россией и Бельгией пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. Обе команды уже гарантировали себе место на Евро, но настрой на игру точно будет боевым. В этом матче решится судьба первого места, которое гарантирует попадание в первую корзину при жеребьевке команд перед финальным турниром. Это означает, что в случае успеха на групповом этапе финального турнира сборная России не пересечется с другими победителями отборочных групп.

    Сейчас сборная Бельгии — одна из сильнейших команд мира. В матче первого круга она не оставила шансов подопечным Станислава Черчесова. Встреча в Брюсселе 21 марта завершилась убедительной победой бельгийцев со счетом 3:1.

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    Спортивный комментатор Георгий Черданцев назвал очевидной разницу в классе между бельгийскими и российскими футболистами, но отметил, что у России все равно есть шансы на победу. «В отдельно взятом матче, при хорошей подготовке и соответствующей мотивации я думаю, что можно рассчитывать на победу, почему бы и нет. <…> Я думаю, что у нас есть все основания рассчитывать на хорошую игру, хороший результат», — сказал Черданцев «360».

    Немного иного мнения придерживается бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт. Он не стал оценивать шансы сборной России на победу в матче с бельгийцами, а назвал эту игру проверкой для команды. «Проверить себя в игре с такой командой, как Бельгия, — чисто в футбольном плане — это очень важно. Посмотреть, чего мы сегодня стоим», — считает Рапопорт.

    Он подчеркнул, что последние соперники — Кипр, Шотландия, Казахстан — явно недотягивали до уровня сборной России. «А вот Бельгия — это Бельгия. Мы можем по этой игре понять, какие у нас вообще перспективы на финальном турнире в 2020 году», — сказал собеседник «360».

    Чего ждать от России на Евро-2020

    Матч против Бельгии действительно скажет о перспективах сборной России гораздо больше, чем уверенные победы над Кипром, Шотландией и Казахстаном. На основном турнире Евро-2020 соперники будут значительно сильнее. Помимо России и Бельгии, уже отобрались сборные Польши и Италии. А 14 октября к числу участников финальной стадии могут присоединиться Англия, Украина, Португалия, Турция и Франция. Состав участников будет более серьезным, чем на последнем чемпионате мира по футболу, считает Георгий Черданцев.

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    «На чемпионате Европы не может быть таких проходных команд, как Саудовская Аравия, которую можно выйти и обыграть со счетом 5:0, потому что гораздо более жесткий отбор на Европейском континенте», — уверен футбольный комментатор.

    При этом Черданцев верит в успешное выступление на Евро-2020. По его словам, уверенность в команде была и перед ЧМ-2018. С тех пор тренерский штаб не изменился, сборная стала взрослее, а успешное выступление на мундиале придало уверенности в собственных силах.

    «Думаю, что на Евро нужно играть от матча к матчу. Конечно же, ставить задачи выхода из группы и их решать <…> при том, что есть вероятность, что мы три матча сыграем в Санкт-Петербурге. Так что в домашних стенах, я думаю, шансы еще больше повышаются на благоприятный исход группового турнира, а дальше надо идти от матча к матчу, играть в свой лучший футбол», — сказал Георгий Черданцев.

    Борис Рапопорт также считает, что из группы на Евро-2020 надо выходить. Дальше результаты будут зависеть уже от соперника, на которого попадет сборная России. «Насколько дальше пройти по лесенке плей-офф [удастся] — тут уже надо будет смотреть, на кого попадаем. Конечно, есть топовые сборные. Хотя мне кажется, что сегодня наша сборная может, в принципе, с любым противником иметь шансы на успех», — заключил Рапопорт.