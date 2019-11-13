Пассажиры отбили инвалида у полицейского в московском метро. Главное

Видеозапись конфликта полицейского с пассажирами московского метро быстро разошлась по Сети. Юзеров возмутило то, что сотрудник правоохранительных органов, несмотря на протесты окружающих, хотел задержать инвалида, которого заподозрил в попрошайничестве. «360» рассказывает, что известно об этом инциденте.

На видео, снятом одним из пассажиров, видно, что полицейский пытается задержать мужчину-инвалида, который якобы собирал милостыню. При этом другие пассажиры пытаются защитить мужчину. Между стражем порядка и одним из защитников происходит неприятный диалог, где полицейский угрожает задержать молодого человека, если тот не отойдет. После этого не представившийся старший лейтенант применяет силу к мужчине. При этом полицейский не обосновал, почему собирался задержать инвалида.

Теlеgrаm-канал «Расстрига» сообщает о том, что полицейский, попавший на видео, находился не при исполнении. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудники правоохранительных органов имеют право и даже должны вмешаться, если ситуация того требует.

Обычно полицейские не при исполнении вступаются в двух случаях: если человек находится в беде и ему нужна помощь и если совершается правонарушение и страж правопорядка может его предотвратить. Сложно сказать, подходила ли данная ситуация под один из этих сюжетов, но то, что люди вступились за инвалида и отрицали его вину, говорит о многом.

Больше того, молодой человек и девушка, заступившиеся за мужчину, утверждали, что тот не занимался попрошайничеством. «Он зашел в вагон, сел на сиденье и спросил у стоявшей рядом девушки, может ли она помочь ему деньгами на хлеб. Та дала ему 50 рублей, после чего мужчина несколько станций кряду сидел на месте, не произнеся ни слова», — пишет Telegram-канал.

Мужчина, которого хотел задержать полицейский, мог страдать артрозом — «руки сильно выкручены». Тем не менее очевидцы утверждают, что «деда за шкирку, как котенка, менты тащили потом» по вестибюлю метро. Позже всех участников конфликта с представителем правопорядка, в том числе и мужчину-инвалида, из отделения отпустили.

Закон «О полиции» в пятой статье («Общественное доверие и поддержка граждан») гласит, что «действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными для граждан». Очевидно, что в ситуации в московском метро действия полицейского не были понятны окружающим, не говоря уже об обоснованности.

Автор канала «Расстрига» отмечает, что «уровень неприятия действий представителей правопорядка (особенно при явном непонимании причин задержания) достиг уже такого уровня, что цеховую солидарность теперь проявляют не только журналисты и актеры по отношению к своим Голунову и Устинову, но даже пассажиры обычного вагона метро».

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене рассказали «360», что по факту случившегося проводится проверка.