От заражения до смерти 4 часа. Споры сибирской язвы могут ждать своего часа больше века

Ставропольская фермерша заразилась сибирской язвой. Инфекционную болезнь вовремя распознали и сейчас женщине ничего не угрожает. Главная опасность сибирской язвы в ее долгой жизни и непритязательности: споры болезни могут жить более века и расти на чем угодно.

На Ставрополье обнаружили сибирскую язву

В Ставропольском крае госпитализировали жительницу станицы Рождественская. Как оказалось, 50-летняя женщина заразилась сибирской язвой, когда разделывала тушу быка. Сейчас состояние фермерши удовлетворительное, угрозы для ее жизни нет. Всем, кто контактировал с женщиной, для профилактики выписали антибиотики.

Кроме того специалисты управления ветслужбы обследовали весь скот женщины, вакцинировали и оставили под наблюдением. Выяснилось, что в отдел сельского хозяйства местной администрации не подавали отчетов о животных с 2020 года — тогда в хозяйстве числилась только одна овца. Сейчас там обнаружили пять коров, 64 овцы, 12 лошадей и одного осла, сообщил Telegram-канал SHOT.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в станице провели общую дезинфекцию и массовую вакцинацию скота. С местными жителями медики провели разъяснительную работу, напомнив, что необходимо всегда соблюдать элементарные гигиенические правила и, как минимум, регулярно мыть руки.

Источник фото: РИА «Новости»

Маленькая рана оказалась опасной

Фермерша рассказала, что заметила на пальце рану, из-за которой начались очень сильные, боли в руке и пошла к хирургу. Несмотря на то, что врач вскрыл нарыв, на следующий день палец распух и потемнел. Анализы показали сибирскую язву, однако женщина считает это ошибкой.

«У меня все нормально, здоровая женщина — 105 килограммов! Восемь лет назад у меня тоже палец болел. Тогда у меня свекор болел плохой болезнью, лежал и мне некогда было до врачей ехать. Потом какая-то бабка подсказала нитки надеть, белую и черную. Надела я эти нитки, по ним все вытекло и все прошло», — рассказала женщина журналистам.

Последняя крупная вспышка сибирской язвы случилась в России 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе. Тогда от контактов с больными животными заболели 36 человек. Теперь в регионе вакцинация от сибирской язвы внесена в календарь прививок. Первыми вакцинируют группу риска — тундровиков, ветеринаров, медиков и людей, работающих с крупным рогатым скотом.

Источник фото: РИА «Новости»

Сибирская язва — долгожитель

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «360», что профилактику опасной болезни проводят посредством вакцинации. Она должна непременно быть в обязательном плане ветеринарных мероприятий и проводиться во всех хозяйствах. Однако несмотря на прививки заражения иногда случаются.

«Случаи заражения происходят потому, что неизвестно, сколько в состоянии спора сибирской язвы оставаться в живом виде. Точно известно, что свыше 100 лет, больше данных нет из-за ограниченного периода наблюдений. Говорили, что даже времен египетских пирамид где-то там что-то находили, какие-то останки, но доказательств этому нет. А вот о том, что споры живут больше века — абсолютно точно», — рассказал Шеляков.

Он рассказал, что именно потому сегодня запрещены скотомогильники — там вполне могут быть различные инфекции. При застройке нового микрорайона, обязательно проверяют, не было ли на этой территории скотомогильника или кладбища. Если же карты были утеряны, во время земляных работ можно наткнуться на споры сибирской язвы, отметил врач.

Некоторые бактерии очень капризны — им нужна специальная питательная среда, особая влажность и температура. Споры сибирской язвы абсолютно непритязательны, они могут расти на чем угодно, даже на картошке, превращаясь в вегетативную форму, то есть заразную для человека, уточнил врач.

«Сибирская язва является особенно опасным заболеванием, антропозоонозным, то есть общим для человека и животного. У болезни молниеносное течение: от момента заражения до смерти проходит всего четыре часа. Но, к счастью, это бактериальное заболевание, которое лечится обычными антибиотиками», — сказал Шеляков.