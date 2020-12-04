Россия перешла на новую систему аэронавигации. Главное нововведение — отсчет высоты не от уровня аэропорта, а от Мирового океана. Обновления не успели вовремя внести в базы данных. Из-за этого отменяют более сотни рейсов в семи российских городах.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает это пиар-ходом, сделанным ради того, чтобы закрыть непривлекательные направления.

Об отмене рейсов пока сообщила только авиакомпания «Победа». Лоукостер сократил 30% вылетов в Астрахань, Киров, Ижевск, Петрозаводск, Курган, Ярославль и Магас. Эти аэропорты не опубликовали новые навигационные данные, говорили ранее в компании.

Переход на новую систему произошел в ночь на 3 декабря. При этом еще на конец ноября данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов. Предполагалось, что до конца года пилоты в них будут работать по бумажным картам.

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Воспользовались моментом

Роман Гусаров считает, что «Победа» лишь воспользовалась случаем, чтобы закрыть рейсы, на которые не было спроса.

«Другие авиакомпании так не поступают, у них это не вызывает каких-то проблем. Только у одной „Победы“», — заявил он в беседе с «360».

По мнению главреда, авиакомпания «просто пытается перевести стрелки, поймать какой-то хайп, напугать, но при этом сама себя же и подставляет, намекая на то, что ее пилоты не готовы работать в ручном режиме управления».

При этом, по словам Гусарова, все аэропорты готовы к нововведениям, это «чисто технический вопрос».

В конечном счете система навигации будет проще и более унифицированной, думает эксперт. Мы приближаемся к западным стандартам, а на Западе ни у кого проблем это не вызывает, продолжает он.

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Гусаров уверен: отмена рейсов — «это шантаж» со стороны «Победы». «Если бы там были внятные деньги, то авиакомпания бы прекрасно продолжала летать. А в данном случае они просто пытаются шантажировать Росавиацию таким образом», — считает он.