От ЦКАД до моста в Воскресенске: Подмосковье построит несколько крупных дорожных объектов

В этом году в Подмосковье будет реализовано несколько дорожных проектов. В частности, будет сдана ЦКАД, завершится строительство моста в Воскресенске. Об этом доложил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

«Проект начал разрабатываться сразу после поручения Владимира Путина в апреле 2019 года. И уже в октябре проектная документация была утверждена. У нас в 2021 году в работе находится достаточно много объектов. Московская область активно развивается», — заявил он.

По его словам, уже сданы основные объекты ЦКАД. Остался небольшой участок, который должен быть завершен уже в этом году. Для Подмосковья это очень значимый и большой федеральный проект, подчеркнул Гержик.

Кроме того, будет завершена стройка на мосту в Воскресенске. Министр отметил, что в городе не хватает моста, чтобы жители могли «нормально переезжать» через Москву-реку. Этот проект будет сдан в 2021 году.

«Также у нас будет крупная развязка на пересечении федеральной дороги М-10 и нашей региональной Ложки — Поварово. Мы его тоже планируем сдать к лету. Строительство дорог в Подмосковье не останавливается. Мы активно разрабатываем и другие проекты, которые хотим реализовать в ближайшее время», — отметил Гержик.

Он добавил, что министерство получило недавно прямое поручение Марата Хуснуллина по увеличению жилищного строительства. А это требует большого количества дорог. Гержик также обратил внимание, что по поручению губернатора Андрея Воробьева ведомство будет стараться построить как можно больше дорог для удобства жителей Подмосковья.