Трое высокопоставленных полицейских попали под уголовное дело в Уфе после обвинений дознавательницы в групповом изнасиловании. Спустя два года разбирательств суд оправдал двоих осужденных, третьему — уменьшил срок пребывания в колонии. Теперь же дело отправили на новое рассмотрение, а обвиняемых посадили под домашний арест.

В конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница Гульназ Фатхисламова заявила об изнасиловании тремя высокопоставленными сотрудниками полиции в Уфе. Вместе с мужчинами она выпивала в отделе полиции. По словам адвокатов, причиной изнасилования стала ссора.

Следователи начали выяснять все обстоятельства и вышли на начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции Павла Яромчука. Всех троих уволили из Министерства внутренних дел за «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Саму пострадавшую тоже уволили из органов, но через некоторое время восстановили на работе.

Суд отправил подозреваемых под арест, а СК завершил расследование только в апреле 2019 года. Мужчины свою вину не признали, а Матвеев заявил, что дело полностью сфабриковали. Он обратился к представителям СМИ, попросил установить истину и оправдать его в глазах общественности.

История с изнасилованием в отделе полиции очень бурно обсуждалась, а сама пострадавшая впервые заговорила только в конце лета 2019-го. Перед этим она потребовала от силовиков 100 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Гульназ во время заседания зачитывала показания с мобильного телефона, но устройство попросили убрать. В итоге адвокат Ирина Валиева ходатайствовала о переносе слушания из-за плохого самочувствия своей подзащитной.

Приговор бывшим полицейским Кировский районный суд Уфы вынес в декабре 2019 года. Галиев и Матвеев получили по семь лет колонии общего режима, а Яромчук — шесть лет. Также обвиняемых обязали выплатить три миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Матвеев назвал приговор суда несправедливым, а позже в суд поступили апелляции.

Отмена приговора и новое рассмотрение

Ситуация изменилась в июне 2020 года. Тогда адвокат Галиева Ренат Амирханов сообщил «360», что Верховный суд Башкирии оправдал Галиева вместе с Матвеевым и признал за ними право на реабилитацию. Яромчука же признали виновным, но снизили наказание до четырех лет, а сумму по гражданскому иску снизили до пятисот тысяч рублей.

Правозащитник отметил, что среди доказательств причастности бывших полицейских к изнасилованию были лишь слова девушки. Кроме того, суду предоставили видеозаписи и показания свидетелей, что Галиев был в тот день в кафе. Экспертиза не нашла следов Галиева и Матвеева на теле и одежде дознавательницы.

В свою очередь Валиева заявила, что потерпевшая будет и дальше стоять на своей позиции, что над ней надругались именно все три силовика. Спустя несколько дней девушка сама решилась на интервью. По ее словам, коллеги просто не дали ей уйти.

«Меня привезли на служебной машине. Сказали по приказу явиться. Я не могла никак. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству», — рассказала она.

В ноябре 2020-го Шестой кассационный суд в Самаре отправил дело об изнасиловании на новое рассмотрение. Адвокат подчеркнула, что такое решение суд принял в пользу потерпевшей, так как оправдательный приговор был отменен кассационным судом. Сейчас все трое полицейских находятся под домашним арестом, где проведут ближайшие три месяца. Дело о групповом изнасиловании девушки будет рассматриваться заново в Верховном суде Башкирии.