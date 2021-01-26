От создателя «Новичка». Врачи усомнились в новом препарате от ковида, который должен лечить проказу
Советская разработка
Препарат «Иммофон» под авторством Леонида Ринка обещает быть противовирусным и иммуномодулирующим средством, которое будет помогать не только при коронавирусной инфекции, но и при красной волчанке, псориазе, аллергиях и даже лейкозе, а также многих других вирусных заболеваниях. По словам самого разработчика, его лекарство «великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы» и не позволяет возникнуть чрезмерным разрушительным ответам иммунитета.
В основе «Иммофона» лежит советское лекарство от проказы «Диуцифон», разработанное еще в 1960-х. В препарате, как объяснил Ринк, совмещено сильнодействующее зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и молекулы, которые должны запускать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.
Разработчик препарата уверен в его безопасности и отметил, что его протестировали почти на 700 пожилых добровольцах, ни у одного из них, по словам Ринка, не было тяжелого течения COVID-19, и все они остались живы.
Причем «Диуцифон», который изначально в СССР разрабатывался как химическое оружие, но затем у него были обнаружены терапевтические свойства для лечения проказы, до сих пор есть на российском фармацевтическом рынке. В инструкции по применению среди показаний также значится туберкулез, ревматоидные артриты и иммунодефицитные состояния.
Побочные эффекты у препарата, который позиционируют как иммуномодулирующий, то есть активирующий работу иммунной системы, довольно серьезные: от анорексии, преходящих расстройств зрения и тахикардии до токсического гепатита и неврологических расстройств.
«Иммофон» станет панацеей?
Сам Ринк заявил РИА «Новости», что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, а число публикаций о его успешном применении при различных патологиях переваливает за 600. Однако врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов отметил, что практически любой иммуномодулирующий препарат вызывает большие сомнения.
«Все, что касается иммуномодулирующих веществ, — это все почему-то исключительно отечественные разработки, никто за рубежом о них не знает и ими не пользуется», — объяснил он.
Согласна с этим и ведущий фармацевт, бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина. Она рассказала «360» о том, что 90% иммуномодулирующих препаратов не имеют доказанной терапевтической эффективности, лишь единицы проходили настоящие серьезные клинические испытания. Более того, такие «лекарства» могут оказаться не только бесполезными, но и вредными для человека.
Применение таких препаратов очень страшно, потому что, подстегивая иммунитет, можно очень серьезно его сломать — мало не покажется. Никто не понимает, почему возникают аутоиммунные заболевания, почему произошел такой сбой иммунной системы. А тут мы ее сами начинаем подстегивать
Булыгина подчеркнула, что прием любых иммуномодуляторов должен проходить только после назначения врача и под его контролем, потому что действие таких препаратов может оказаться непредсказуемым, а последствия — серьезнее, чем от бесконтрольного приема антибиотиков.
Алексей Водовозов добавил, что в медицине, как и во многих других областях жизни, есть так называемое золотое правило: не трогать то, что работает.
«Мы не так много знаем об иммунитете. Если мы будем воздействовать на какие-то его звенья, не исключено, что мы получим какую-то гиперреакцию — цитокиновый шторм, когда организм уничтожает сам себя», — сказал он.
При этом Водовозов добавил, что в обозримом будущем выхода подобного препарата даже на российский рынок ждать не стоит: сначала разработчику нужно будет доказать эффективность и безопасность лекарства, пройти все стадии клинических испытаний, а это займет значительно больше времени, чем та же проверка вакцин.