От создателя «Новичка». Врачи усомнились в новом препарате от ковида, который должен лечить проказу

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что собирается выпустить свое лекарство от ковида. Оно будет создано на основе советского препарата от проказы. Однако фармацевты считают, что ждать выхода такого средства на рынок в ближайшем будущем не стоит, да и насчет его потенциальной эффективности и, что более важно, безопасности есть сомнения.

Советская разработка

Препарат «Иммофон» под авторством Леонида Ринка обещает быть противовирусным и иммуномодулирующим средством, которое будет помогать не только при коронавирусной инфекции, но и при красной волчанке, псориазе, аллергиях и даже лейкозе, а также многих других вирусных заболеваниях. По словам самого разработчика, его лекарство «великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы» и не позволяет возникнуть чрезмерным разрушительным ответам иммунитета.

В основе «Иммофона» лежит советское лекарство от проказы «Диуцифон», разработанное еще в 1960-х. В препарате, как объяснил Ринк, совмещено сильнодействующее зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и молекулы, которые должны запускать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

Разработчик препарата уверен в его безопасности и отметил, что его протестировали почти на 700 пожилых добровольцах, ни у одного из них, по словам Ринка, не было тяжелого течения COVID-19, и все они остались живы.

Причем «Диуцифон», который изначально в СССР разрабатывался как химическое оружие, но затем у него были обнаружены терапевтические свойства для лечения проказы, до сих пор есть на российском фармацевтическом рынке. В инструкции по применению среди показаний также значится туберкулез, ревматоидные артриты и иммунодефицитные состояния.

Побочные эффекты у препарата, который позиционируют как иммуномодулирующий, то есть активирующий работу иммунной системы, довольно серьезные: от анорексии, преходящих расстройств зрения и тахикардии до токсического гепатита и неврологических расстройств.

«Иммофон» станет панацеей?

Сам Ринк заявил РИА «Новости», что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, а число публикаций о его успешном применении при различных патологиях переваливает за 600. Однако врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов отметил, что практически любой иммуномодулирующий препарат вызывает большие сомнения.

«Все, что касается иммуномодулирующих веществ, — это все почему-то исключительно отечественные разработки, никто за рубежом о них не знает и ими не пользуется», — объяснил он.

Согласна с этим и ведущий фармацевт, бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина. Она рассказала «360» о том, что 90% иммуномодулирующих препаратов не имеют доказанной терапевтической эффективности, лишь единицы проходили настоящие серьезные клинические испытания. Более того, такие «лекарства» могут оказаться не только бесполезными, но и вредными для человека.

Применение таких препаратов очень страшно, потому что, подстегивая иммунитет, можно очень серьезно его сломать — мало не покажется. Никто не понимает, почему возникают аутоиммунные заболевания, почему произошел такой сбой иммунной системы. А тут мы ее сами начинаем подстегивать Ирина Булыгина.

Булыгина подчеркнула, что прием любых иммуномодуляторов должен проходить только после назначения врача и под его контролем, потому что действие таких препаратов может оказаться непредсказуемым, а последствия — серьезнее, чем от бесконтрольного приема антибиотиков.

Алексей Водовозов добавил, что в медицине, как и во многих других областях жизни, есть так называемое золотое правило: не трогать то, что работает.

«Мы не так много знаем об иммунитете. Если мы будем воздействовать на какие-то его звенья, не исключено, что мы получим какую-то гиперреакцию — цитокиновый шторм, когда организм уничтожает сам себя», — сказал он.

При этом Водовозов добавил, что в обозримом будущем выхода подобного препарата даже на российский рынок ждать не стоит: сначала разработчику нужно будет доказать эффективность и безопасность лекарства, пройти все стадии клинических испытаний, а это займет значительно больше времени, чем та же проверка вакцин.