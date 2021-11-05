От русской Пэрис Хилтон до кандидата в президенты. Как скандалы помогали Ксении Собчак строить карьеру
Ксения Собчак прошла путь от блондинки в шоколаде до политика — 5 ноября ей 40 лет
Журналисту и ведущей Ксении Собчак 5 ноября исполняется 40 лет. Большая часть ее жизни связана со скандалами. Из сомнительной «Блондинки в шоколаде» Собчак выросла до заметного инфлюенсера, но вокруг имени лидера мнений до сих пор полно сплетен и пересудов. С чего начинался путь ведущей и кем она стала — в материале «360».
В 16 лет Ксения Собчак впервые попала на станицы таблоида «Экспресс-курьер». СМИ утверждали, что дочь мэра Санкт-Петербурга похитили арабы — якобы хотели получить за нее выкуп. До сих пор неизвестно, правда ли это.
С 1998 года Собчак приписывали романы с 43-летним бизнесменом Умаром Джабраиловым и издателями Вячеславом Лейбманом и Александром Шусторовичем. Из подаренной Лейбманом девушке квартиры в 2001 году украли драгоценности стоимостью порядка 600 тысяч долларов.
Казалось, что Ксения намеренно устраивает шумиху и публично ведет себя провокационно. Она была завсегдатаем светских тусовок, оказалась в центре скандала, связанного с наркотиками, и снималась для мужского глянца.
Позже Собчак заявила, что «кокаиновый гламур» нулевых ее ужасал. Но образ «блондинки в шоколаде», как она себя сама сначала называла, оказался популярным. И Ксения подстроилась под реальность, став российской Пэрис Хилтон.
«Я была в ужасе от всего этого. Но жить и выживать в модной Москве как-то надо?» — приводила ее слова «Газета.ru».
Начало карьеры
В 2004 году из успешной студентки МГИМО Ксения Собчак превратилась в телеведущую реалити-шоу «Дом-2». Проект принес ей не только известность, но и тонны критики. В Мосгордуме, писала Lenta.ru, попросили привлечь девушку к уголовной ответственности за «организацию занятий проституцией», «сводничество» и «сутенерство». Телеведущая обвинения депутатов назвала абсурдными и заявила, будто бы парламентарии в ее лице «нашли девочку для битья».
Популярность Собчак росла, а вместе с ней появлялось все больше приглашений в качестве ведущей на другие телеканалы. Ксению можно было увидеть в программах «Кто не хочет стать миллионером» на ТНТ, «Последний герой» и «Две звезды» на Первом канале и «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ».
В 2008 году «Муз-ТВ» снял реалити-шоу «Блондинка в шоколаде»: оно рассказывало о жизни Собчак, но без постановочных моментов не обошлось. В этом же году и в 2010-м Собчак вместе с Иваном Ургантом вела Премию «Муз-ТВ».
Тренд — быть умной
С годами Ксения Собчак сменила экстравагантный стиль в одежде и последовала новому тренду — быть умной, писала «Газета.ru». Она вернулась к натуральному цвету волос, вместо линз стала носить очки, а на смену коротким топам, мини и серебристым сапогам пришли глухие рубашки, юбки-карандаши и закрытые платья.
Весной 2010 года Собчак какое-то время работала в ток-шоу «Свобода мысли» на Пятом канале, но вскоре покинула проект. Была соведущей развлекательной передачи «Девчата», но ушла из нее после скандала с Владимиром Соловьевым в прямом эфире.
Ксения не скрывала дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, а с журналистами обсуждать главу государства отказывалась. Но уже в 2011 году Собчак впервые выступала на митинге за честные выборы и стала поддерживать оппозицию.
«Меня зовут Ксения Собчак, и мне есть что терять», — эту фразу телеведущей можно было бы назвать началом ее политической карьеры.
В 2012 году она покинула «Дом-2», заявив, что «внутренне переросла этот этап». Кроме того, Собчак решила сменить направление деятельности.
«Считаю невозможным сочетать общественную деятельность с ведением подобного шоу. Нельзя быть полубеременным», — цитировал ее StarHit.
Журналист и политик
На смену реалити-шоу пришел проект «Собчак живьем», а журналистка стала одним из главных интервьюеров страны. И по-прежнему фигурировала во многих скандалах или была их центром. В 2013 году в Сети появилась аудиозапись, где похожий на Ксению женский голос называл детей «маленькими гаденышами».
Спустя два года, будучи главным редактором русского выпуска журнала L’officiel, журналистка призналась, что не любит жирных людей.
В 2016-м телеведущая устроила скандал в самолете, ввязалась в обсуждение об элитной московской недвижимости, причислив себя к категории состоятельных людей. На следующий год фактически обозвала простых туристов нищебродами в Instagram.
И конечно, Ксения Собчак стала объектом обсуждений после ее заявления о намерении баллотироваться на президентских выборах 2018 года.
«В выборах, на которых нельзя выиграть, имеет смысл участвовать только для того, чтобы громко сказать то, что другие не говорят, и сделать то, что может быть трудно сделать иначе», — писала журналистка в Instagram.
После этого заявления The New York Post опубликовал материал с заголовком «Знакомьтесь с моделью Playboy, которая будет соперничать с Путиным на выборах». По итогам голосования ведущая набрала более 1,23 миллиона голосов, заняв четвертое место.
Сейчас Собчак больше ушла на онлайн-площадки: ведет каналы на YouTube #ОсторожноСобчак, публикуя интервью с популярными людьми, и #Осторожно: новости!. Регулярно публикует посты в Telegram-канале «Кровавая барыня». С февраля 2020-го работает соведущей ток-шоу «Док-ток».
Вечный вызов
Из последних скандалов, с которыми связано ее имя — фильм Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Интервью осудили в РПЦ, а также заинтересовались в Госдуме и Кремле.
Осенью 2021 года Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи и теперь проходит по делу об аварии в качестве свидетеля. Она вступилась за Моргенштерна, который высказался о Дне Победы, и призвала продавать спиртное и наркотики только людям с высшим образованием. И хотя внешность ведущей давно перестала быть эпатажной, вызов обществу она так или иначе бросает до сих пор. И вряд ли перестанет.