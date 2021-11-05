От русской Пэрис Хилтон до кандидата в президенты. Как скандалы помогали Ксении Собчак строить карьеру

Журналисту и ведущей Ксении Собчак 5 ноября исполняется 40 лет. Большая часть ее жизни связана со скандалами. Из сомнительной «Блондинки в шоколаде» Собчак выросла до заметного инфлюенсера, но вокруг имени лидера мнений до сих пор полно сплетен и пересудов. С чего начинался путь ведущей и кем она стала — в материале «360».

В 16 лет Ксения Собчак впервые попала на станицы таблоида «Экспресс-курьер». СМИ утверждали, что дочь мэра Санкт-Петербурга похитили арабы — якобы хотели получить за нее выкуп. До сих пор неизвестно, правда ли это.

С 1998 года Собчак приписывали романы с 43-летним бизнесменом Умаром Джабраиловым и издателями Вячеславом Лейбманом и Александром Шусторовичем. Из подаренной Лейбманом девушке квартиры в 2001 году украли драгоценности стоимостью порядка 600 тысяч долларов.

Казалось, что Ксения намеренно устраивает шумиху и публично ведет себя провокационно. Она была завсегдатаем светских тусовок, оказалась в центре скандала, связанного с наркотиками, и снималась для мужского глянца.

Позже Собчак заявила, что «кокаиновый гламур» нулевых ее ужасал. Но образ «блондинки в шоколаде», как она себя сама сначала называла, оказался популярным. И Ксения подстроилась под реальность, став российской Пэрис Хилтон.

«Я была в ужасе от всего этого. Но жить и выживать в модной Москве как-то надо?» — приводила ее слова «Газета.ru».

Начало карьеры

В 2004 году из успешной студентки МГИМО Ксения Собчак превратилась в телеведущую реалити-шоу «Дом-2». Проект принес ей не только известность, но и тонны критики. В Мосгордуме, писала Lenta.ru, попросили привлечь девушку к уголовной ответственности за «организацию занятий проституцией», «сводничество» и «сутенерство». Телеведущая обвинения депутатов назвала абсурдными и заявила, будто бы парламентарии в ее лице «нашли девочку для битья».

Популярность Собчак росла, а вместе с ней появлялось все больше приглашений в качестве ведущей на другие телеканалы. Ксению можно было увидеть в программах «Кто не хочет стать миллионером» на ТНТ, «Последний герой» и «Две звезды» на Первом канале и «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ».

В 2008 году «Муз-ТВ» снял реалити-шоу «Блондинка в шоколаде»: оно рассказывало о жизни Собчак, но без постановочных моментов не обошлось. В этом же году и в 2010-м Собчак вместе с Иваном Ургантом вела Премию «Муз-ТВ».

Тренд — быть умной

С годами Ксения Собчак сменила экстравагантный стиль в одежде и последовала новому тренду — быть умной, писала «Газета.ru». Она вернулась к натуральному цвету волос, вместо линз стала носить очки, а на смену коротким топам, мини и серебристым сапогам пришли глухие рубашки, юбки-карандаши и закрытые платья.

Источник фото: РИА «Новости»

Весной 2010 года Собчак какое-то время работала в ток-шоу «Свобода мысли» на Пятом канале, но вскоре покинула проект. Была соведущей развлекательной передачи «Девчата», но ушла из нее после скандала с Владимиром Соловьевым в прямом эфире.

Ксения не скрывала дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, а с журналистами обсуждать главу государства отказывалась. Но уже в 2011 году Собчак впервые выступала на митинге за честные выборы и стала поддерживать оппозицию.

«Меня зовут Ксения Собчак, и мне есть что терять», — эту фразу телеведущей можно было бы назвать началом ее политической карьеры.

В 2012 году она покинула «Дом-2», заявив, что «внутренне переросла этот этап». Кроме того, Собчак решила сменить направление деятельности.

«Считаю невозможным сочетать общественную деятельность с ведением подобного шоу. Нельзя быть полубеременным», — цитировал ее StarHit.

Журналист и политик

На смену реалити-шоу пришел проект «Собчак живьем», а журналистка стала одним из главных интервьюеров страны. И по-прежнему фигурировала во многих скандалах или была их центром. В 2013 году в Сети появилась аудиозапись, где похожий на Ксению женский голос называл детей «маленькими гаденышами».

Спустя два года, будучи главным редактором русского выпуска журнала L’officiel, журналистка призналась, что не любит жирных людей.

Источник фото: Instagram

В 2016-м телеведущая устроила скандал в самолете, ввязалась в обсуждение об элитной московской недвижимости, причислив себя к категории состоятельных людей. На следующий год фактически обозвала простых туристов нищебродами в Instagram.

И конечно, Ксения Собчак стала объектом обсуждений после ее заявления о намерении баллотироваться на президентских выборах 2018 года.

«В выборах, на которых нельзя выиграть, имеет смысл участвовать только для того, чтобы громко сказать то, что другие не говорят, и сделать то, что может быть трудно сделать иначе», — писала журналистка в Instagram.

После этого заявления The New York Post опубликовал материал с заголовком «Знакомьтесь с моделью Playboy, которая будет соперничать с Путиным на выборах». По итогам голосования ведущая набрала более 1,23 миллиона голосов, заняв четвертое место.

Сейчас Собчак больше ушла на онлайн-площадки: ведет каналы на YouTube #ОсторожноСобчак, публикуя интервью с популярными людьми, и #Осторожно: новости!. Регулярно публикует посты в Telegram-канале «Кровавая барыня». С февраля 2020-го работает соведущей ток-шоу «Док-ток».

Вечный вызов

Из последних скандалов, с которыми связано ее имя — фильм Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Интервью осудили в РПЦ, а также заинтересовались в Госдуме и Кремле.

Осенью 2021 года Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи и теперь проходит по делу об аварии в качестве свидетеля. Она вступилась за Моргенштерна, который высказался о Дне Победы, и призвала продавать спиртное и наркотики только людям с высшим образованием. И хотя внешность ведущей давно перестала быть эпатажной, вызов обществу она так или иначе бросает до сих пор. И вряд ли перестанет.