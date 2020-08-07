От радости до полного отчаяния. Популярные актеры сделали свои календари на 2020 год

Знаменитости присоединились к новому челленджу, который запустила в соцсетях актриса Риз Уизерспун. Она выложила коллаж из своих фотографий, где подобрала эмоции на снимках к месяцам 2020 года. Флешмоб сразу же подхватили пользователи.

Все началось вот с этого поста Уизерспун в Instagram. Актриса собрала в один коллаж девять своих фотографий и поставила хештег 2020Challenge. Кадры она взяла из разных фильмов и сериалов со своим участием. Каждый снимок Уизерспун подписала определенным месяцем года, а эмоциями показала свои ощущения, начиная с момента объявления пандемии коронавируса.

Если в январе актриса была еще бодра и весела, то к сентябрю она успела испытать панику, отчаяние и депрессию. Коллаж и сама идея Уизерспун получилась настолько жизненными, что совсем скоро в соцсетях стали появляться календари других пользователей.

Так, к челленджу присоединился Дэниэл Рэдклифф. В своей версии актер за девять месяцев не только пережил весь спектр эмоций, но и обзавелся бородой.

Среди 45 тысяч публикаций был календарь американской актрисы Джулианны Хаф. Она, как и Рэдклифф, снималась в «Гарри Поттере». Еще ее можно увидеть в фильмах «Тихая гавань» и «Дедушка легкого поведения».

Не смогла пройти мимо флешмоба и Шарлиз Терон. Фотографии актриса выбрала очень подходящие. Особенно удачно вышли летние месяцы.

Разнообразная подборка снимков получилась у Сары Полсон. Всю боль происходящего в 2020 году она показала кадрами из фильмов.

Ну а Марку Руффало даже ходить далеко не пришлось. Эмоции Халка просто говорят сами за себя. Свои фотографии популярный актер тоже не забыл включить.

Следующими присоединившимися к челленджу были Марго Роби, Никлаус Майклсон, Мишель Пфайффер и Кара Делевинь.

А вот певица Кайли Миноуг явно надеется, что в сентябре все чудесным образом закончится. Исполнительница даже не забыла про важность медицинских масок.

Запущенный флешмоб подхватили не только звезды, но и обычные пользователи. Кто-то решил сделать коллаж не из своих фото, а изображений мультяшной Бель.

Не обошлось и без любителей котиков. Здесь всю гамму чувств показывает серый кот по кличке Монти. Получилось у него не хуже, чем у знаменитостей.

Ряды многочисленных публикаций пополнили собаки. Для коллажа взяли снимки спаниеля спаниеля.

Один из пользователей пофантазировал на тему несостоявшегося отдыха. А ведь и правда, выпить чашечку кофе можно теперь далеко не на каждом курорте. Границы во многие страны пока остаются закрыты.

Если дорога на море закрыта, то и худеть к пляжному сезону не обязательно. Кроме того, самоизоляция тоже дала о себе знать.