От перцовых шариков до водометов: как разгоняют незаконные протесты в разных странах мира

За последние пару лет массовые протесты всколыхнули сразу несколько стран: активисты выходили на улицы городов США, Франции, Китая. Теперь столкновения с полицией происходят и в Белоруссии. Как экипирован ОМОН разных страны и какое оружие для разгона толпы используют стражи порядка во всем мире — в материале «360».

Полиция разных стран чаще всего не церемонится с демонстрантами, особенно если есть угроза массовых беспорядков и захвата административных зданий. В арсенале американских, французских и гонконгских полицейских есть светошумовые и химические гранаты, слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и даже звуковое оружие. Стражи порядка одеты в пуленепробиваемые жилеты и плотные каски. У многих в руках дубинки.

США: протесты BLM

Протесты против полицейского произвола и расизма начались в США 26 мая 2020 года. За день до этого в ходе задержания стражами порядка погиб чернокожий американец Джордж Флойд. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях, где вызвал большой отклик у жителей США.

Первые активисты вышли на улицы под лозунгами общественного движения Black Lives Matter в Миннеаполисе в штате Миннесота, затем протесты охватили всю страну. Уже через несколько часов мирные выступления превратились в столкновения с полицией и Национальной гвардией. Протестующие начали поджигать машины, грабить магазины, осквернять и сносить памятники. Властям пришлось ввести комендантский час в нескольких десятках городов США.

Столкновения с полицией продолжаются в США и в августе, но носят более кустарный характер. Кроме того, возникло общественное движение в поддержку полицейских, которое быстро набрало популярность. Активисты организовали несколько массовых шествий и митингов.

Техника борьбы с протестами

В Америке правительство не может требовать, чтобы один или несколько человек согласовывали с ними публичную акцию. Это гарантируется первой поправкой к Конституции США. Граждане страны имеют право на мирные собрания и на удовлетворение жалоб правительством. Под эти пункты попадают протестные движения. Однако на практике многие американские штаты все равно требуют получить разрешение на массовые митинги и выступления, говорится в отчете Американского союза защиты гражданских свобод. Это делается для того, чтобы не было сразу двух акций в одном месте в один день. Кроме того, полиция получает возможность подготовиться к протестам и их последствиям.

Для разгона демонстрантов стражи порядка США используют перцовые баллончики, слезоточивый газ, ружья с пластиковыми и деревянными пулями, светошумовые и химические гранаты, а также звуковое оружие. Они включают в протестных городах дальнодействующие акустические устройства, которые изматывают людей. Протестующим буквально приходится бежать, потому что что от шума не скрыться.

Если начинаются погромы и столкновения, то привлекаются военные вертолеты, пишет «Российская газета». Причем часто они летают очень низко, что может быть опасно для людей. Если вертолет начнет падать, у него не будет места для маневра, и он может задеть лопастями тех, кто внизу. Также машины могут таранить толпу митингующих, такие видео из США есть в социальных сетях.

Протестующие защищаются от полиции всеми доступными средствами. Помимо стандартного огнестрельного оружия, они используют столы для пикника в качестве импровизированных щитов, а также зонтики, чтобы спрятаться от слезоточивого газа и перцовых распылений. Многие приходят на акции в касках. При одном из недавних столкновений протестующие облили себя молоком, чтобы не было жжения на коже.

Слезоточивый газ и перцовые шарики

Полиция использует слезоточивый газ и перцовые баллончики для разгона демонстрантов. Они могут вызывать жжение, боль и затрудненное дыхание. Медицинские эксперты выступили против использования этих средств, так как они могут сделать «дыхательные пути более восприимчивыми» к коронавирусу, пишет Reuters.

Перцовый аэрозоль отличается от слезоточивого газа составом, но эффект тот же. Кроме того, полиция США обстреливала протестующих перцовыми шариками, также содержащими химические раздражители. Для обстрела использовали специальные пусковые установки или модифицированные пейнтбольные ружья. Эти ружья могут быть особенно опасны для человека, потому что на нем нет защитной формы, как на игроке в пейнтбол. При попадании в глаза шарики могут привести к слепоте или другим необратимым повреждениям.

Чтобы защититься от аэрозолей, американцы используют все подручные средства, даже дорожные конусы, которые задерживают перцовые шарики.

Пластиковые пули и мешочки с металлом

Для обстрела полицейские используют пистолеты и гранатометы, которые заряжены резиновыми, пластиковым и даже деревянными пулями, известными как «коленные молотки». Они могут убить человека. В 2017 году British Medical Journal опубликовал опрос, согласно результатам которого травмы от таких выстрелов приводили к смерти в 2,7% случаев. Под обстрел попадали и представители прессы. После чего мэр Лос-Анджелеса заявил, что полиция не будет применять пластиковые снаряды при мирных протестах.

Есть в арсенале полиции и оружие, которое не встречается в постсоветских странах: крупнокалиберные ружья, которые заряжают мешочками с песком или металлическими шариками. При выстреле они разлетаются и расширяют зону удара. Такими шариками был тяжело ранен 20-летний демонстрант в Техасе.

Гранаты и «фейерверки»

Протестующие рассказывают, что полиция использует гранаты, разбрасывающие мелкие металлические шарики. Также в ход идут светошумовые и слезоточивые гранаты, которые могут вызвать серьезные травмы, если человек стоит рядом с ними в момент взрыва. Они дезориентируют в пространстве из-за громкого звука и яркого света. Человек теряется — и его легче задержать.

Шумовое давление можно получить не только с помощью гранат. The Guardian пишет, что в американских городах полиция беспрерывно взрывает «фейерверки», то есть включает дальнодействующие акустические устройства, чтобы создать как можно больше шума. Он утомляет физически и морально и вводит в состояние стресса. Очевидцы сообщают, что такой долгий раздражающий звук может привести к посттравматическому стрессовому расстройству и глухоте. Подобные акустические устройства могут создавать шум в два раза громче, чем обычный концерт.

Китай: протесты в Гонконге

С 9 июня 2019 года в Гонконге начались массовые демонстрации против законопроекта об экстрадиции, предложенного правительством. Позже закон был отозван, но в мае 2020 года протесты опять продолжились уже из-за попытки принять «закон о безопасности Гонконга». На этот раз протестующие потерпели поражение. Их разогнали, а закон приняли.

Протесты в Гонконге носили довольно хаотичный порядок. Маршрут шествий мог меняться походу дня, а точки сбора определялись спонтанно, чтобы сбить полицию с толку. Поскольку методы полиции в стране достаточно жесткие демонстранты выходили на протесты в закрытой одежде, касках и с респираторами при себе. Многие также брали с собой зонты, чтобы скрыть лицо от камер.

Техника борьбы с протестами

Перед тем, как начать действовать, полиция предупреждает демонстрантов. Они разворачивают транспаранты с надписями о том, что акция не согласована и будет применяться газ, резиновые пули и тому подобное. Об этом рассказывал блогер Варламов. Звучат и голосовые объявления на двух языках: кантонском диалекте китайского и английском.

Для того, чтобы легче было задерживать людей, полиция использует несмываемую краску. Так они помечают протестующих. В таких делах могут быть полезны водометные машины, имеющие дополнительные емкости. Достаточно смешать воду с краской и можно «помечать» людей. Воду также могут смешать со слезоточивым газом на перцовой основе.

Во время активных протестов полиция в первую очередь ловит тех, кто медленнее всех передвигается. Помимо этого, полиция может задержать прохожего на улице, если он покажется им похожим на протестующего. Его допрашивают, осматривают вещи и либо отпускают, либо увозят.

Резиновые пули и биты

Если участники протестов ведут себя очень агрессивно и бросаются чем-то в сторону полиции, то в них могут выстрелить резиновыми пулями. Такие выстрелы имеют опасные последствия. Пуля способна выбить глаз человека.

Это произошло с 39-летней индонезийской журналисткой Вэби Мега Инда, когда офицер открыл огонь и по журналистам. The Washington Post передает, что выстрел разбил защитные очки Веби. Она ослепла на правый глаз.

Помимо этого, полицейский отряд быстрого реагирования Raptor применяет электрошоковые и обычные дубинки. В Сети достаточно видео, где ими бьют протестующих. Согласно руководству тактического подразделения, полиция не должна бить по голове, шее или спине. Она также не может бить по костям, а только по мышцам.

Газ и баллончики

Слезоточивый газ использовался полицией в каждом районе Гонконга и в густонаселенных жилых районах. Всего они использовали около 16 000 баллонов. Международные стандарты гласят, что газ следует использовать только на открытых площадках с четкими точками выхода. В Гонконге был случай его применения на закрытой станции метро. Представитель полиции и назвал инцидент реакцией на агрессивное поведение протестующих.

Слезоточивый газ может вызвать затруднение дыхания, тошноту, рвоту и другие проблемы с дыханием и пищеварением.

Полиция также прибегает к использованию перцовых баллончиков. Их обычно применяют с близкого расстояния, чтобы быстро схватить протестующего. По словам офицера полиции Гонконга, ограничений на использование перцовых баллончиков с близкого расстояния нет. Единственное, что упоминается в законе — это то, что использовать их нужно тогда, когда офицер сталкивается с активным сопротивлением.

Перцовый газ может оставить ожоги на коже, поэтому люди стараются приходить на протесты в закрытой одежде. Если ее у них нет, то они обматываются пищевой пленкой.

Водометные машины

Еще в 2018 году полиция Гонконга получила три модифицированных грузовика Mercedes-Benz с 15 водяными пушками. Согласно South China Morning Post, они расположены по периметру и на днище машины. Мощность орудия составляла до 1200 литров в минуту. Такая струя способна сбить человека на расстоянии до 50 метров. Каждое орудие поворачивается на 180 градусов.

Во время протестов полиция однажды применила водомет для распыления раствора, окрашенного в синий цвет. Он вызвал покалывание на открытых участках кожи. Химический состав раствора полицейские так и не раскрыли, но заявили, что по эффекту он похож на перцовый баллончик.

Обычно полиция развертывает орудия «в ситуациях широко распространенных или значительных общественных беспорядков». В случае с голубым раствором атака задела и просто стоящих на людей тротуаре. Позже выяснилось, что раствор попал на мечеть. Полиция принесла свои извинения за это, пишет The Washington Post.

Огнестрельное оружие

В сентябре 2019 года полиция Гонконга изменила правила применения силы. Офицерам позволили применять смертоносную силу, если они столкнутся с «нападением, которое, вероятно, приведет к смерти или серьезным телесным повреждениям» других лиц.

В ноябре того же года был зафиксирован один из первых случаев применения оружия. Протестующие блокировали дороги и нарушали движение поездов в рамках всеобщей забастовки. Тогда полицейский просто вытащил оружие и потащил одного из демонстрантов назад, прижимая к своему телу. Когда офицер расслабляет хватку, задержанный наносит удар по его пистолету. И уже после этого полицейский хватается за оружие и делает несколько выстрелов.

Франция: протесты «желтых жилетов»

Спонтанное протестное движение «желтых жилетов» началось во Франции в ноябре 2018 года. Причиной митингов стало намерение Эммануэля Макрона повысить налог на углеродное топливо. Протесты в стране продолжались около семи месяцев с ноября 2018 по июнь 2019 года. Они быстро переросли из мирных в насильственные. Более 3100 протестующих получили обвинительные приговоры, в тюрьму отправились около 400 человек.

Техника проведения протестов

Для проведения демонстраций люди должны уведомить мэрию о своих планах и указать маршрут движения. Это необходимо для того, что полиция могла оценить масштаб действий и понять, сколько сил задействовать. Об этом рассказал социолог Фабиен Жобар ОВД-Инфо.

С 2015 года французская полиция стала изолировать демонстрации посредством установления железных перегородок. Помимо этого, на входе проверяют людей, обыскивают их сумки и рюкзаки. Кордоны полиции стоят в трех точках: за 300, 100 и 50 метров до места сбора.

Власти редко запрещают демонстрации. Иногда они могут попросить изменить маршрут или место проведения протеста. Не приветствуются протестные акции около иностранных посольств.

«Желтые жилеты» не следовали этим правилам поначалу, отказываясь сотрудничать с властями. К тому же движение не имело какой-то структуры. У них не было ни делегации, ни лидера. Власти не могли провести с ними переговоры. Когда уровень насилия и число раненых на протестах возросли, часть «желтых жилетов» стали предупреждать мэрию и отправлять маршрут демонстрации.

С того моменты акции протеста шли двумя путями. Одна группа людей следовала по заявленному маршруту, другая пыталась свернуть в другие стороны. Последние встречали жесткое сопротивление со стороны полиции, поскольку это считалось уже несанкционированным и несогласованным движением.

Однако даже следование заявленному маршруту не всегда являлось гарантом мирного протеста. Все равно был риск ранения от резиновых пуль и дубинок. Иногда полиция могла блокировать проход на обговоренном пути.

Пули

Часто для разгона протестующих полиция использует оружие с резиновыми или пластиковыми пулями. Считается, что они не должны нанести серьезные увечья людям. Практика показывает другое. Если пуля прилетит в лицо, то можно получить серьезные повреждения.

В 2019 году «желтые жилеты» создали ассоциацию пострадавших от действий полиции. По их данным, за время протестов 22 человека лишились глаза, пятерым ампутировали ладони или полностью руки. Шла речь и о случаях ампутации половых органов, передает ТАСС. Часть из них пострадала непосредственно от применения резиновых пуль.

Некоторые видео с протестов зафиксировали случаи, когда полиция стреляла резиновыми пулями в голову протестующих.

Оружие

Во время протестов «желтых жилетов» полиция впервые вышла с полуавтоматическим оружием с боевыми патронами. Как сообщает Daily Mail, это было оружие модели Heckler & Koch G36. Позже представитель французской национальной полиции подтвердил эту информацию.

На марширующих офицерах можно было увидеть оружие с магазинами на 30 патронов.

Толпу людей также разгоняли водометами и оттесняли бульдозерами. Струя воды способна причинить вред. Если она попадает в человека под давлением в 11 атмосфер с расстояния в пять метров — это может грозить тяжкими телесными повреждении. На большем расстоянии ударная сила уменьшается, но струя может отбросить человека в сторону.

Гранаты и газ

Еще один действенный способ — это использование слезоточивого газа. Гранаты с газом могут кидать с крыш вниз на протестующих людей. Улицы заполняются клубами дыма, толпа часто разбегается в разные стороны.

Слезоточивый газ вызывает острую резь в глаз и выделение слизи из носа. Слизистая оболочка носоглотки повреждается, что приводит к кашлю и чиханию. У некоторых появляется зуд на коже, проблемы с дыханием и тошнота. Стоит отметить, что его действие быстротечно. Через тридцать минут после прекращения контакта весь эффект проходит.

Помимо гранат с газом, французы использовали взрывающиеся гранаты с зарядом в 25 граммов тротила. Они вызывают оглушающий хлопок. Их использование имеет более серьезные последствия. Пять демонстрантов потеряли кисти рук из-за их применения.

Социолог Фабиен Жобар отмечает, что уместность применения такого оружия обсуждается во Франции более пятнадцати лет. Особенно остро этот вопрос поднялся в 2014 году, когда граната попала между рюкзаком и спиной молодого активиста. После чего она взорвалась и убила парня. Это привело к запрету использования одного из подвидов гранат.

Другой классический метод борьбы с протестующими — это перцовые баллончики. К нему французская полиция прибегла во время протестов по борьбе с изменением климата. Офицеры полили ими сидящих демонстрантов.

Белоруссия: протесты после выборов

После объявления результатов президентских выборов в Белоруссии не утихают протесты. Они идут уже восьмой день. За регулирование протестов и задержание митингующих в стране отвечает ОМОН. По официальным данным, за это время 6700 человек были арестованы и по крайней мере один убит.

Омоновцев постоянно тренируют и учат тому, как пресекать массовые акции. На учения часто приезжают иностранные эксперты. Например, немецкие специалисты обучали белорусских омоновцев разгону демонстраций.

Тактика работы с протестующими

Журналист Balkan Insight наряду с другими жителями Белоруссии заметил у ОМОНа интересную тактику. Они задерживают и арестовывают не только лиц, протестующих на главных площадях. Омоновцы стали патрулировать дворы соседских живых домов. Помимо этого, они останавливают машины посредине дороги и иногда вытаскивают оттуда водителя.

Светошумовые гранаты

ОМОН успел использовать десятки светошумовых гранат. Их основная задача — это напугать, повергнуть в состояние шока. Когда люди теряются и оглушены, то их гораздо легче поймать. Такая граната может лишить человека слуха на 4-6 часов, а еще может ранить осколками. Если она рванула поблизости, выходящие из нее раскаленные газы могут оставить ожог.

Слезоточивый газ и дубинки

Наиболее распространение орудие в борьбе с митингующими — это дубинки. Их омоновцы использовали для задержания людей.

Силовики также использовали слезоточивый газ, но какой именно был применен неизвестно. В некоторые районы пригоняли водометы.

Тяжелая артиллерия

В первый день протестов участник акции был сбит милицейским автозаком в Минске, пишут Известия со ссылкой на TUT.BY. До этого в Сети было видео, где автозак въезжал в толпу митингующих.

Журналист Balkan Insight рассказал, что ОМОН патрулировал разные дворы после разгона основной толпы. Они обыскивали окрестности, стреляя и задерживая отдельных демонстрантов. К утру почти все гильзы с улицы убрали, но ему удалось найти несколько штук. В том числе несколько холостых патронов ONS-2000 производства польской компании FAM Pionki.

МВД Белоруссии тоже подтвердило использование оружия, но настояло на том, что принятые меры адекватны. В ходе протестов пострадали более 100 полицейских. Некоторые водители намеренно пытались наехать на дорожную полицию, и «правоохранители использовали оружие», чтобы их остановить.

Активно огнестрельным оружием воспользовались в Бресте во время очередной стычки между ОМОН и митингующими. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что огнестрельное оружие использовали для защиты жизни и здоровья сотрудников.