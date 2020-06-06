От обвинений до признания и наоборот. Кайли Дженнер снова возглавила рейтинг Forbes

Кайли Дженнер лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. И это после того, как журнал обвинил ее в фальсификации доходов.

Кайли Дженнер известна в США как участница знаменитого реалити-шоу «Семейство Кардашьян», она является младшей дочерью в семье Кардашьян-Дженнеров. Также участвовала в модельных показов и по совместительству является предпринимательницей, причем весьма успешной — в 2019 году ее признали самым молодым миллиардером в истории. Такие доходы ей принесла собственная косметическая компания Куliе Соsmеtiсs. На тот момент топ-модели был 21 год. Ранее этот рекорд принадлежал создателю Facebook Марку Цукербергу.

Тогда это вызвало споры среди читателей Forbes: если Цукерберг начинал карьеру, будучи никому не известным студентом, то Кайли Дженнер прославилась исключительно благодаря своей звездной семье. Поэтому, мол, она не является «self-made» миллиардером в полном смысле этого слова. Однако журнал настаивал на том, что юная бизнесвумен свою компанию создала сама, без помощи родственников, а потому возглавляет рейтинг по праву.

Впрочем, спустя год Forbes неожиданно пересмотрел свою точку зрения. Выяснилось, что состояние Дженнер вовсе не миллиард долларов, а «всего-то» 900 миллионов. Редакция обвинила юную модель в том, что она, как и вся ее семья, годами (начиная с 2016) лгала о своем богатстве, предоставляя СМИ фальшивые налоговые декларации. Сама Дженнер резко отвергла эти обвинения, заявив, что у журнала нет никаких доказательств ее лжи, и все это просто домыслы.

Впрочем, как уверяет своих подписчиков юная миллиардерша, количество денег интересует ее в последнюю очередь. Гораздо важнее то, что у нее красивая дочь и успешный бизнес. И вообще, она никогда не просила о титулах.

Так или иначе, но сейчас Дженнер снова взошла на пьедестал почета журнала Forbes. Теперь, правда, с несколько иной формулировкой — как самая высокооплачиваемая знаменитость в 2020 году. По версии журнала, за прошедший год она заработала 590 миллионов долларов. К такому богатству, по мнению журналистов, ее привела продажа части акций Kylie Cosmetics французско-американскому производителю косметики Coty.