От Мишустина до Жириновского: главные «музыкальные» политики России

СМИ сообщили, что новый премьер-министр Михаил Мишустин оказался автором музыки к двум песням Григория Лепса. Такое творческое хобби не чуждо и другим российским политикам и чиновникам: Алексею Кудрину, Владимиру Жириновскому, Дмитрию Рогозину и не только.

Михаил Мишустин

Как сообщили «Ведомости», Михаил Мишустин оказался автором музыки к нескольким песням Григория Лепса. Его имя значится в реестре Российского авторского общества (РАО) под композициями «Зола» и «Настоящая женщина». Информацию подтвердили близкий к РАО источник издания и автор песни «Зола» Алексей Вулых.

Но представитель исполнителя заявил, что автором музыки является однофамилец Мишустина. Сам Лепс в интервью изданию «Подъем» также опроверг эту информацию. «Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — заявил Лепс.

Владимир Жириновский

Дискография лидера ЛДПР Владимира Жириновского весьма внушительная: четыре полноценных альбома и несколько сборников. Политик исполняет как собственные песни, так и композиции о себе других музыкантов, а также старые советские хиты.

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала стихи для певицы Кати Лель. Их строки вошли в композицию исполнительницы «Сполна».

По словам Захаровой, однажды они встретились и побеседовали о жизни. Дипломат долго не могла уснуть, обдумывала историю исполнительницы. И после бессонной ночи она написала стихи, которые отправила Лель.

Алексей Улюкаев

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выпустил уже три сборника стихов «Огонь и отсвет», «Чужое побережье» и «Я из вселенной Гуттенберга». В свое время их читали боец смешанных единоборств Джефф Монсон и певица Лолита.

В 2016 году группа «Бутырка» сообщила о намерении спеть песни на стихи осужденного министра. «Насколько я слышал по радио, стихи у него вполне нормальные. Конечно, мы бы их взяли в репертуар, почему нет», — говорил лидер коллектива Олег Симонов. Но, судя по всему, до записи дело так и не дошло.

Дмитрий Рогозин

Отличился на музыкальном поприще и глава Ростеха Дмитрий Рогозин. Так, на посту зампреда правительства он опубликовал в Twitter песню о «Ленке с голыми коленками», рассказывающую о первой любви чиновника. Музыку к композиции сочинил Андрей Ктитарев, а видеоряд для «клипа» составила Маргарита Симоньян.

Также в Сети можно найти его песни «Она не похожа на всех», «Над землей летит корабль» и другие.

Евгения Васильева

Находясь под домашним арестом во время расследования дела «Оборонсервиса», его главная фигурантка Евгения Васильева выпустила два сборника стихов, несколько клипов и написала около 200 картин. Первый ее хит «Тапочки» в 2014 году стал одной из самых прослушиваемых композиций в Рунете.

Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты, экс-глава Минфина Алексей Кудрин оказался достаточно неплохим барабанщиком. Например, он аккомпанировал саксофонисту Игорю Бутману на международном фестивале «Джаз у старой крепости» в 2016 году. И выступил в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале.