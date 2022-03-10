Экстрасенсы стали наживаться на людях на фоне спецоперации. Но от манипуляторов есть защита

Экстрасенсы пытаются нажиться на людях на фоне специальной операции на Украине. Одни готовы сделать расклад на финансы и здоровье, другие обещают за деньги избавить от безденежья, а третьи цинично проводят спиритические онлайн-сеансы. Но защититься от манипуляторов можно. Для этого достаточно ограничить посещение соцсетей и отдохнуть от дневной повестки.

Россия начала в конце февраля специальную на Украине, и страны Европы и США ввели в ответ санкции. Это дало экстрасенсам новую возможность заработать. Интернет-колдуны использовали уже знакомые способы манипуляции — запугивали аудиторию и задавались риторическими вопросами относительно будущего России. Победители и финалисты шоу затрагивали и излюбленные вопросы — как повысить благосостояние и как найти спокойствие.

Экстрасенсы поначалу пугают и рассказывают о том, как наш мир рушится на глазах. А потом обещают, что ситуацию можно исправить, для этого нужно всего лишь либо прочитать молитву, либо произнести какое-то заклинание с экрана мобильного телефона. Чтобы закрепить результат, придется отдать «специалисту» деньги. Стоимость таких сеансов начинается от 500 рублей, а верхнего порога нет.

Предложения от «магов»

Победительница самого первого сезона «Битвы экстрасенсов» Наталья Воротникова готова всего за 500 рублей заглянуть в будущее, а также обещает сделать расклад на финансы и здоровье. Колдунья уверяет — ответ на волнующие многих вопросы можно найти в картах, а не в заявлениях экономистов, которые сейчас не могут дать однозначные и точные прогнозы.

В непростое время Воротникова также готова со скидкой совершить обряд по примирению людей.

Источник фото: Instagram-аккаунт Натальи Воротниковой

Другая финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керо утверждает, что может заглянуть в будущее и предсказать, когда специальная операция на Украине подойдет к своему логическому концу. Назвать точный день, неделю или месяц не может ни один военный эксперт, но экстрасенс якобы сделает это всего за 40 минут. Цена вопроса — восемь тысяч рублей.

Источник: Instagram-аккаунт Мэрилин Керро

Такое же предложение у медиума Инны Мишиной из Долгопрудного. Она уверяет, будто может назвать точные даты окончания специальной операции на территории Украины.

Еще одна победительница шоу Виктория Райдос раскладывает карты и пугает знаки зодиака то безысходностью, то безденежьем. Но спастись всегда можно, а для этого нужно подписаться на Telegram-канал девушки, где есть анонсы эзотерических практик и индивидуальных приемов. Клиентам придется раскошелиться на тысячи рублей, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне.

Некоторые медиумы пошли еще дальше: они проводят спиритический онлайн-сеанс с мертвыми. Именно так поступила Соня Егорова. Во время циничного спиритического вебинара речь шла о погибших в ходе специальной операции на Украине.

Источник фото: Instagram-аккаунт Сони Егоровой

Не поддаваться манипуляциям

Ограничения от западных компаний сильно ударили по медиумам в соцсетях. Теперь подключить монетизацию они не могут, поэтому приходится идти на манипуляции. Интернет-колдуны наживаются на человеческих чувствах и продают молитвы, практикумы, а иногда проводят консультации по психологии, не имея психологического образования. Но в реальности они не заботятся о своих клиентах и не думают о том, что будет с человеком, когда у него закончатся деньги.

Всегда находится тот, кто готов сделать деньги на людях, неуверенных в следующем дне. Самый верный способ противостоять циничным специалистам — это успокоиться и ввести свой личный режим тишины. На какое-то время стоит отказаться от посещения мессенджеров и информационных ресурсов. Лучше всего отдохнуть от дневной повестки, и тогда помощь магов и колдунов из соцсетей не понадобится.

Но даже если в такое время хочется поделиться своими мыслями, то лучше выбрать профессионального психолога или психотерапевта, а не человека, который стал популярным благодаря известному шоу.