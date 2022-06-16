От королевы красоты к прототипу для робота. Образ для Дуняши с ПМЭФ-2022 срисовали с реальной пермячки

Гостей Петербургского международного экономического форума встречала робот Дуняша. Прототипом эффектной блондинки стала реальная девушка: родом она из Перми, как и сама кибербуфетчица. Что известно об «оригинале» Дуняши, выяснил «360».

Человекоподобного робота создали в компании Promobot, сообщило РИА ФАН. Ее основатель и директор по развитию Олег Кивокурцев пояснил, что образ белокурой продавщицы позаимствовали у «Миссис Пермь — 2014» Дианы Габдуллиной.

История Дуняши

В беседе с 78.ru девушка призналась, что идея сделать робота с ее внешностью принадлежит супругу — пермскому предпринимателю Рашиду Габдуллину. Отказать мужу Диана не смогла.

«Для меня это было очень волнительно, я очень переживала сначала за то, как это получится, а теперь я переживаю за Дуняшу», — сказала она.

Габдуллина заметила, что люди к проекту отнеслись по-доброму. Больше всего Диана переживала за реакцию детей — они оказались в восторге.

Работали над Дуняшей девять месяцев. Робота создавала целая команда, чтобы сделать его уникальным.

«Насколько мне известно, у Дуняши уникальные глаза и кожа, потому что использовались новые технологии. Я очень надеюсь, что Дуняшу все полюбят, и мы увидим [ее] во многих местах — в аэропортах, ТЦ, парках, офисах», — подчеркнула ставшая прообразом кибербуфетчицы девушка.

Живой прототип

Диана Габдуллина получила титул «Миссис Пермь» в 2014 году, напомнили в пресс-службе Promobot. Ее супруг на тот момент занимал должность директора парка имени Горького в Перми (теперь он партнер Promobot). Завоевавшая корону Диана на момент участия в конкурсе была мамой двух детей, а сейчас растит четырех.

Девушка ведет довольно активную жизнь в социальных сетях, не стесняясь показывать свои формы, делиться моментами отдыха с семьей и радоваться за успехи Дуняши.

«У нас появилась еще одна Дуняша! Она сейчас в Питере, на Международном бизнес-форуме радует и угощает посетителей, достойно при этом представляет Пермский край», — написала Диана на свой странице во «ВКонтакте» в день открытия ПМЭФ-2022.

Она напомнила, что с первым роботом можно встретиться в пермском парке — кибербуфетчица работает в первом робокафе: торгует мороженым, кофе и предлагает быстрое обслуживание, во время ожидания может поддержать разговор и охотно фотографируется с посетителями.

Будущее робота

Основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев заметил, что в скором времени роботизированное кафе появятся в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге и других городах-миллионниках. Отправится Дуняша и в ОАЭ: компания заключила контракт с предприятием из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Пять таких комплексов отправятся работать в Дубай», — сказал Кивокурцев.

Проект, отметило издание «Подъем» со ссылкой на Promobot, на ПМЭФ-2022 стал настоящим хитом. После ажиотажа вокруг кибердевушки в компании пообещали защитить ее от харрасмента.

«Мы подумаем над реакцией на прикосновения. Если будет острая необходимость, мы такую опцию реализуем», — отметили в Promobot.

Львиной долей успеха проекта в компании назвали правильный выбор характера и концепции робота, которые «попали в десятку».