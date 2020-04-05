От громких разговоров до расправы. Главное об убийстве пяти человек под Рязанью

Житель поселка Елатьма расстрелял из ружья компанию молодых людей. Причиной жесткой расправы стали громкие разговоры, помешавшие мужчине. Во время разбирательств погибли четыре парня и девушка. Полицейским удалось задержать убийцу. «360» собрал главное о происшествии в поселке под Рязанью.

Ночью 5 апреля СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили об убийстве пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области. Мужчину 32-х лет задержали в течение двух часов, а материалы дела передали в Следственный комитет. Предварительной причиной назвали бытовой конфликт.

После пресс-служба СУ СКР по области подтвердила информацию о расправе. Следователи выяснили, что около 22:00 компания молодых людей громко разговаривала под окнами жилого дома. Один из жильцов сделал им замечание, которое переросло в конфликт. В какой-то момент мужчина вышел из себя, взял охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял обидчиков. Четыре парня и девушка скончались на месте от ран.

Полиция задержала подозреваемого и отправила к следователю для дальнейших разбирательств. На месте убийства правоохранители допрашивали свидетелей и провели обыск в квартире мужчины. В одной из комнат нашли ружье, которое оказалось официально зарегистрировано. Следователи запросили характеристику на жителя поселка.

Следователи показали видео с места случившегося. На кадрах видно, как специалисты берут отпечатки с входной двери, делают фотографии и изучают следы от пуль на стене подъезда.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух или более лиц», — сказано в сообщении.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов взял под личный контроль расследование преступления. Он поручил провести оперативное совещание, чтобы решить вопрос о помощи семьям погибших и жильцам дома. Совещание намечено на утро 5 апреля, сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что личности всех жертв уже установили. Убитых помогли опознать их родственники. По данным РЕН ТВ, ночью погибли Евгений Т., Кристина Т., Максим У., Виктор К. и Илья К. Судя по станицам погибших в соцсетях, у одного из них остался ребенок.

Подозреваемый тоже был женат и воспитывал детей. Последнее время мужчина находился в отпуске по уходу за детьми, писал Life Shot. Его жена в это время работала врачом-терапевтом в местной больнице.

Теперь следствие намерено просить о заключении подозреваемого под стражу. Пока полиция продолжает выяснять все детали убийства.