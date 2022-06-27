Освобожденный Северодонецк, смерть Шатунова и Нарцисса, блокада Калининграда. Неделя в фотогалерее

Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики полностью освободили Северодонецк. Продолжается эвакуация заложников украинских военных с завода «Азот». Не стало лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Певец умер от инфаркта в 48 лет. За день до этого скончался другой знаменитый исполнитель — Пьер Нарцисс. Блокада Калининградской области со стороны Литвы обросла подробностями. Евросоюз пообещал разобраться с решением Вильнюса.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 20 по 26 июня, — в фотогалерее «360».

Северодонецк перешел в ЛНР

Российские войска с подразделениями Луганской Народной Республики фактически за день взяли под контроль Северодонецк после сообщения об отходе украинских боевиков. В ходе продвижения союзные войска взяли под контроль промышленную зону завода «Азот», где под прикрытием мирных жителей скрывались националисты.

Часть людей эвакуировали из подземных катакомб, но внутри еще остаются те, кому нужна помощь.

В Минобороны России подчеркнули, что кроме освобождения Северодонецка под контроль российских войск перешли поселки Боровское, Вороново и Сиротино. Это не позволит противнику проникнуть на территорию предприятия «Азот», чтобы создать там очаг сопротивления.

«С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики», — заявили в ведомстве.

Эвакуация мирных жителей с «Азота» продолжается, а те, кто уже вышел с предприятия, рассказали о насилии со стороны украинских националистов.

Ушел Юрий Шатунов

Певец и вокалист коллектива «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. С таким заявлением выступил менеджер артиста. По данным врачей, причиной ухода из жизни артиста стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом.

Об исполнителе песен «Белые розы» вспомнили его коллеги. Все они отметили, что в жизни он оставался простым человеком с хорошим чувством юмора.



В конце 80-х и начале 90-х песни группы «Ласковый май» звучали везде. Не все верили в историю талантливого мальчика из детского дома, которого поставили выступать на сцене. Но история жизни Шатунова оказалась правдой. Искренность и простота репертуара превратила Шатунова в звезду.

После он начал сольную карьеру, а также долго судился со своим бывшим продюсером Андреем Разиным. В итоге ему удалось добиться права на исполнение своих песен.

Церемонию прощания с Шатуновым сделали открытой. Она прошла в зале Троекуровского кладбища Москвы. Неизвестный поклонник подвез к кладбищу «газель» с букетами красных роз, которые раздали собравшимся. Тело артиста кремируют. Урну с частью праха захоронят на Троекуровском кладбище.

ЕС и Литва не сошлись по блокаде

Объявленный властями Литвы запрет на транзит грузов по железнодорожной дороге между Калининградской областью и материковой частью России привел к спору внутри Евросоюза. Прибалтийская республика объяснила блокаду санкциями ЕС о запрете провоза санкционных товаров в российские регионы. Но в Еврокомиссии не согласились с такой трактовкой.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни о какой блокаде речи не идет, блокировать трафик не нужно. По его словам, необходим контроль за предотвращением обхода санкций. Он пообещал объяснить Литве, как нужно действовать.

С таким решением не согласился президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что Литва не пойдет на компромисс ради уступок перед Россией.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выход из ситуации есть. Задействовать для перевозки подпадающих под европейские санкции товаров паромы, а для остальных использовать железную дорогу, как раньше. Также он отметил, что ждет разъяснения от Еврокомиссии, которые ведомство пообещало дать на следующей неделе.

Атака на «Черноморнефтегаз»

Источник фото: РИА «Новости»

Украинские войска нанесли удар по плавучим буровым платформам крымской компании «Черноморнефтегаз». Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, во время атаки на платформах находились люди. Он добавил, что семь человек пропали без вести, трое получили ранения. Всего с места эвакуировали 94 человека.

На поиски пропавших в море вышли патрульные суда и авиация. Ситуацию под свой контроль взяли Министерство обороны и ФСБ. После удара на платформах начался пожар, который долго не могли потушить.

Сенатор Сергей Цеков отметил, что действия украинских военных принесли экологический ущерб всей акватории Черного моря. Он призвал страны региона отреагировать на поведение ВСУ.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что семьи пропавших без вести с буровых платформ получат компенсации в размере 6,5 миллионов рублей. По три миллиона выплатят пятерым спасенным. Он добавил, что поиски пропавших не останавливались ни на минуту, но надежды найти людей все меньше.

Белоруссию усилят «Искандерами»

Россия в ближайшие месяцы передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» и готова провести модернизацию находящихся на балансе белорусской армии штурмовиков Су-25. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Так российский лидер отреагировал на просьбу собеседника помочь с зеркальным ответом на тренировочные полеты самолетов США и НАТО. Путин отметил, что зеркальный ответ в этом случае не нужен, но необходимо обеспечить безопасность Союзного государства.

Президент России подчеркнул, что сейчас это особенно важно, в связи с тем, что власти США передали на хранение в европейские страны НАТО 200 ядерных боезапасов. Для их возможного применения уже готовы самолеты.

Политолог Юрий Светов и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев по просьбе «360» разобрали основные тезисы переговоров лидеров России и Белоруссии.

Украине и Молдавии придали статуса

Лидеры стран Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Лидеров двух стран Владимира Зеленского и Майю Санду поздравил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Лидеры стран ЕС отметили, что статус — это только начало долгого пути, который открылся перед двумя республиками.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Еврокомиссия представит доклад о выполнении Украиной и Молдавией выдвинутых рекомендаций. Он подчеркнул, что Франция со своей стороны готова оказать республикам свою поддержку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение Евросоюза о предоставлении статуса кандидатов России и Молдавии не несет никакой угрозы. Он пояснил, что ЕС — это политический блок, который не несет никаких рисков для России, в отличие от военной направленности НАТО.

Решение о предоставлении Украине статуса в члены ЕС прозвучало спустя несколько дней после решения Европейского вещательного союза отозвать у страны право на проведение конкурса Евровидение в 2023 году.

США раскололи аборты

Верховный суд США отменил решение по делу 1973 года, по которому в стране действовало всеобщее право на аборт. Теперь решение о прерывании нежелательной беременности каждый штат примет самостоятельно. За отмену постановления выступили шесть судей, а против оказались трое человек.

После решения суда в стране начались протесты. На улицы крупных городов вышли несколько тысяч человек, которые заявили о нарушении прав женщин.



В штатах Техас и Миссури начались беспорядки после заявления властей, что они введут запрет на прерывание беременности без медицинских показателей. Стычки с полицией произошли в Лос-Анджелесе, в Финиксе против протестующих применили слезоточивый газ.

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда первым шагом к полному подрыву прав женщин. СМИ напомнили, что своего прихода в Белый дом политик сам был противником абортов, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который как раз и усилил Верховный суд консерваторами.

Решение Верховного суда США осудили во Всемирной организации здравоохранения. А по оценке института Гаттмахера, невозможность прервать нежелательную беременность коснется 40 миллионов американских женщин.

Умер Пьер Нарцисс

Исполнитель песни про «шоколадного зайца» Пьер Нарцисс умер в одной из московских больниц от редкого осложнения подагры. Артисту было 45 лет. Его супруга Валерия Калачева рассказала, что в ходе заболевания у певца соли откладывались не мышцах рук и ног, а во внутренних органах.

По ее словам, ни сам певец, ни врачи не понимали, что с ним происходит. Только когда боли стали невыносимыми Пьер Нарцисс прошел полный курс обследования. Врачи предлагали ему курс лечения, но он был слишком занят работой и дотянул до последнего.

Пьер Нарцисс прославился после второго сезона телевизионного шоу «Фабрика звезд», куда попал по рекомендации своего друга, принимавшего участие в съемках. Его визитной карточкой стала песня «Шоколадный заяц», благодаря которой об артисте заговорили.

Ожидалось, что церемония прощания с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в Москве, а похороны в Камеруне, откуда исполнитель родом. Но посольство африканской страны затянуло с выдачей бумаг и церемонию перенесли на 29 число. Продюсер исполнителя Милена Дейнега не исключила, что Пьера Нарцисса похоронят в России.