Многодетные семьи предложили освободить от налога на имущество. Но всем ли нужна эта помощь?

Национальный родительский комитет предложил отменить имущественный налог для многодетных, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Имеющихся в России льгот, по мнению главы комитета, члена Общественной палаты Ирины Волынец, недостаточно. В Госдуме и Совфеде ее точку зрения поддержали.

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила правительству отменить многодетным имущественный налог, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Сейчас в России живут всего 1,6 миллиона многодетных семей. Их гораздо меньше, чем тех, где воспитывается один или двое детей, сообщила «360» Волынец.

Некоторые многодетные семьи испытывают серьезные трудности, и имеющихся налоговых льгот им недостаточно. Но, опасаясь органов опеки, они боятся подавать заявления как малоимущие. Поэтому общественники предлагают отменить налог для всех многодетных, не унижая их проверкой уровня достатка.

«У нас в стране бывают ситуации, когда старшему ребенку исполняется 18 лет, в семье есть другие дети, но льготы перестают действовать. Причем, так как у нас нет федерального закона о статусе многодетной семьи, критерии многодетности в разных регионах действуют разные», — рассказала Волынец.

В зависимости от региона некоторые имеют льготы до достижения 18 лет старшим либо младшим ребенком. Последний вариант общественники считают единственно верным. Тогда к статусу многодетных будут стремиться и демографическая ситуация в стране будет улучшаться.

Нужная поддержка

В свете тяжелой демографической ситуации в стране любая помощь многодетным имеет смысл, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Хотя и не экономический — вряд ли освобождение от одного налога даст серьезную выгоду. Однако мера нужна в качестве моральной и психологической поддержки.

«Это не потребует сверхвысоких затрат со стороны бюджета страны в силу того, что емкость этой льготы не такая большая. Спорной, по моему мнению, будет являться тема с льготой по младшему. На сегодняшний день все льготы действуют по старшему. Это нужно обсуждать. Сейчас вся система настроена несколько в ином варианте. А так идея, в общем, нормальная», — добавил сенатор.

Схожее мнение выразил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он заявил, что поддерживает любые меры поддержки многодетных семей, так как они помогают решать демографическую проблему, повышают качество и продолжительность жизни.

Социальная несправедливость

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и проблемы с занятостью населения, председатель исполкома общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов инициативу Волынец не поддержал. Не все многодетные семьи являются малообеспеченными, пояснил он.

Многолетнее освобождение от налога нарушит принципы социальной справедливости. Многие миллионеры имеют трех и более детей. А отменять налоги, например на рублевскую недвижимость, будет неправильно.

«Действовать надо исходя из конкретного положения домохозяйства, из конкретной ситуации, возникающей в многодетной семье. И для этого есть субсидии и вопросы прямой поддержки государством многодетных семей. В этой связи такой подход по отмене имущественного налога разделить не могу», — уточнил Кирьянов.

Имущественные льготы

Многодетные семьи имеют право на вычет. Для них налогом не облагаются 20 квадратных метров квартиры, 50 «квадратов» дома и 10 «квадратов» комнаты. А есть россияне, полностью освобожденные от уплаты имущественного налога на одну квартиру или ее часть, дом или часть дома, комнату, гараж или некоторые постройки по выбору.

К льготной категории относятся Герои СССР и России, обладатели ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, участники ВОВ и других боевых действий по защите СССР, ветераны, бывшие партизаны, участники боевых действий времен Советского Союза. Туда же входят ликвидаторы аварии в Чернобыле и на ядерных установках, отслужившие в армии 20 и более лет, потерявшие кормильца семьи военнослужащих, пенсионеры и так далее.

С 1 апреля по 30 июня 2020 года от сбора освобождены индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. С полным перечнем льготников можно ознакомиться на сайте ФНС.