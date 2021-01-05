Россиян предложили освободить от долгов по кредитам. Эта идея несет огромную опасность

Россиян предложили освободить от долгов по кредитам за счет бюджетных средств. Идею по поддержке населения в период пандемии озвучила партия «Коммунисты России». Глава фракции Максим Сурайкин считает, что реализовать инициативу вполне возможно, и даже представил цифры. Но идея таит очень большую опасность.

«Коммунисты России» предложили Госдуме поддержать идею кредитной амнистии. В партии хотят, чтобы государство выплатило за россиян долги в пределах трех миллионов рублей. Такое решение позволит поддержать население во время пандемии.

«У нас значительная доля россиян окутана кредитами, которые их душат. Мы предлагаем рассмотреть возможность кредитной амнистии до трех миллионов рублей, чтобы те россияне, которые оказались в сложной экономической ситуации, имели возможность обратиться в государственные органы и получить возможность кредитной амнистии», — пояснил «360» глава партии Максим Сурайкин.

Он добавил, что, согласно оценкам экспертов, общая сумма долгов россиян составляет 1,6 триллиона рублей. При этом страна располагает бюджетом в 17 триллионов, а также резервными фондами.

«То есть это вполне экономически возможно. <…> Я думаю, что при правильном подходе это вполне реализуемо с тем, чтобы добиться минимальных злоупотреблений», — подчеркнул депутат.

По словам Сурайкина, все нормы предоставления амнистии можно прописать. Кроме того, государство располагает массой механизмов, позволяющих узнать данные о материальном положении граждан. Все это поможет избежать возможных злоупотреблений.

«Нереализуемый проект»

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласился, что многие жители страны действительно попали в крайне трудную ситуацию. Некоторые люди попали в кредитную кабалу. При этом они могли и не быть злостными неплательщиками.

«Даже не как люди, совершившие ошибку, а просто в силу обмана со стороны финансовых организаций. Они стали должниками, потому что просто не были проинформированы должным образом обо всех финансовых последствиях займов. Для этих людей, которые сейчас оказались на грани жизни и смерти, этот вопрос был бы спасением», — отметил парламентарий.

Но он подчеркнул, что в этой ситуации возникает вопрос об экономике. По словам депутата, только коммунисты могут эксплуатировать экономику как хотят. При этом она вряд ли выдержит подобного рода шаг.

«Вопрос — насколько мы имеем право такую надежду давать людям, зная, что это нереализуемый проект. Этот проект сравним с национализацией банков, которую сделали большевики в 1918 году. Банковская система перестанет существовать. Мы будет вынуждены перейти исключительно на государственные финансы», — пояснил Милонов.

Депутат отметил, что коммунисты уже один раз привели страну к тотальной нищете. Они создали государственную систему, которая не могла выполнить своих обязательств. В условиях современного мира просто так списать долги по кредитам невозможно. Схожей точки зрения придерживается и первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг.

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — пояснил он РИА «Новости».

По словам Гартунга, лучше не объявлять амнистию, а признать людей вынужденно безработными. Речь идет о тех, кто потерял источник заработка во время пандемии. Всем этим гражданам необходимо выплатить по 70% от утраченной суммы. Такую инициативу уже внесли на рассмотрение в ГД.

«Стоит подумать»

Сенатор Иван Абрамов полагает, что на самом деле «Коммунисты России» своим предложением просто решили напомнить о себе.

«Эта идея уже не раз предлагалась в виде законопроектов, но, к сожалению, не проходила, хотя считаю, что, в принципе, об этом стоит подумать», — заявил РБК сенатор.

Зампредседателя комитета по экономической политике Совфеда Константин Долгов напомнил, что правительство уже ввело целый ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса. Также были предприняты шаги для помощи населению.

«Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке», — отметил Долгов.

Сенатор пояснил, что меры поддержки должны иметь не только социальную ориентированность. Инициатива должна быть экономически обоснованна. Кроме того, необходимо просчитать влияние амнистии на банковскую систему и финансовую ситуацию в стране.