Врачей освободили от противочумных костюмов в «красной зоне». Жизнь облегчило изучение вируса

Врачи в «красной зоне» теперь могут не носить противочумные костюму. Роспотребнадзор разрешил надевать защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Это решение облегчит работу врачей, а их безопасность обеспечат респираторы.

Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов для врачей в «красной зоне», сообщило РИА «Новости». Теперь медики могут носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, такая мера сделает труд врачей комфортным, а безопасность не снизится.

Проценко отметил, что в противочумных костюмах тяжело работать в жаркую погоду, а утилизировать их непросто. Но благодаря накопленному в России и в мире опыту можно соблюсти баланс между условиями работы и требованиями безопасности. По его мнению, решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты — это прекрасная новость.

Теперь новые рекомендации Роспотребнадзора предусматривают использование защитного комбинезона, противочумного халата или удлиненного хирургического халата в качестве защитной одежды. Медики могут использовать медицинский халат с длинным рукавом.

Рекомендации все так же включают в себя использование респираторов с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.

Противочумные костюмы не нужны

Решение Роспотребнадзора встретило одобрение врачей. Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Венгеров объяснил «360», что ношение таких средств индивидуальной защиты с самого начала не было рациональным.

Их носят при чуме и других особо опасных инфекциях. Дело в том, что такой костюм нужен при инфекции, которая передается от человека к человеку через кожу любыми путями Юрий Венгеров.

Но к коронавирусу это не относится. Венгеров напомнил, что вирус передается по воздуху, а значит нужно защищать дыхательные пути. Кроме того, нормально взаимодействовать с больным в таком костюме невозможно.

Преимущества нововведений

Теперь же внимание будет уделяться защите органов дыхания, а не кожных покровов. Врач-инфекционист Илья Акинфиев отметил, что в «красной зоне» по прежнему будут использоваться респираторы со вторым и третьим уровнем защиты. По его словам, нововведения связаны с увеличением количества информации о вирусе.

«Данный вирус переносится респираторным путем <…> он неустойчив во внешней среде. И даже если он будет находиться на кожном покрове, то не произойдет ничего страшного, поскольку кожный покров — это естественный барьер», — добавил врач.

Акинфиев также напомнил, что вирус, находящийся на коже, может погибнуть под действием ультрафиолетовых лучей.

Несмотря на послабления правил, для средств индивидуальной защиты действуют определенные рекомендации. Венгеров напомнил, что халаты медиков должны закрывать их собственную одежду.

«Эти халаты снимаются аккуратно, чтобы не затрагивать наружную сторону и идут в обработку», — добавил Венгеров.

Специалист отметил, что некоторые люди, работающие в больницах уже перешли на другую спецодежду.