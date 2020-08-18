Освистание, трибунал и расстрел «отца родины». Лукашенко сравнивают с первым президентом социалистической Румынии

На фоне последних событий в Белоруссии в социальных сетях стала расти популярность запроса «Чаушеску». Некоторые пользователи даже стали сравнивать нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко и первого президента социалистической Румынии Николае Чаушеску. Чем запомнилось правление Чаушеску, и почему сегодняшнюю ситуацию в Белоруссии сравнивают с событиями в Румынии — в материале «360».

Сообщения со сравнением двух лидеров, живущих в разное время, появились в Twitter несколько дней назад, а после выступление Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которое состоялось 17 августа, пользователи продолжили в сравнительной форме писать про действующего белорусского лидера и первого президента социалистической Румынии.

«Выглядит, как будто Лукашенко прям поставил задачу реконструировать последний митинг Чаушеску», — написал пользователь под ником zdongl. Вероятно, автор комментария имел в виду последнюю речь румынского президента в декабре 1989 года, когда тот был освистан толпой. «Видимо, в голове ему что-то нашептывают голоса Чаушеску и [Бенито] Муссолини», — опубликовал такой комментарий AlekseiVasilev_.

Кроме того, схожие ассоциации у пользователей вызвал митинг в поддержку Лукашенко, который 16 августа прошел в Минске. Также пользователи все чаще стали делиться роликом, на котором публицист Валерия Новодворская предсказывает Александру Лукашенко судьбу Николае Чаушеску.

Правление Николае Чаушеску

Николае Чаушеску был первым президентом социалистической Румынии. На этой должности он проработал почти 15 лет. При этом фактическим руководителем румынского государства Чаушеску был почти 25 лет. Его правление окончилось государственным переворотом, который произошел в декабре 1989 года. Тогда Чаушеску вместе со своей женой Еленой был схвачен армией по приговору военного трибунала. При этом во время его президентства Чаушеску восхваляли как «отца родины».

На импровизированном суде, который по времени длился чуть более часа, главе Румынии были предъявлены обвинения в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа, открытии тайных счетов в иностранных банках и «подрыве национальной экономики».

Сразу же после судебного заседания Николае Чаушеску и его жена Елена были расстреляны по приговору трибунала. Это произошло 25 декабря 1989 года. Все имущество первого президента социалистической Румынии было конфисковано.

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После президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, в республике начались массовые протесты. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. Его основная конкурентка Светлана Тихановская получила 10,1%.

В Минске и других городах Белоруссии прошли столкновения между участниками протестных акций и силовиками. На некоторых предприятиях начались забастовки. Лукашенко заявил, что не может заставить бастующих работать.